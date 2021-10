La Fiscalía cubana pide ocho años de cárcel por transmitir la protesta de San Antonio de los Baños el 11J

La Fiscalía cubana pide ocho años de prisión para el joven Yoan de la Cruz, que el pasado 11 de julio hizo la transmisión en vivo de las primeras protestas en San Antonio de los Baños, consideradas inicio de las manifestaciones antigubernamentales en todo el país. La información, de la que aún se desconocen detalles, ha sido difundida por su madre a través de varios activistas.

El joven está en la prisión de Melena del Sur, Mayabeque, prácticamente incomunicado y solo le permiten llamar a su familia por teléfono, debido a las restricciones de las visitas por covid-19, según contó su tía, Odalys Hernández Rizo a 14ymedio.

"Lo acusaban en un principio de desorden público, pero ocho años por eso es ridículo", sostiene la tía de Yoan

"Lo acusaban en un principio de desorden público, pero ocho años por eso es ridículo", sostiene la tía de Yoan, que destaca que las tres apelaciones que se han hecho hasta el momento han sido rechazadas por la Justicia cubana.

Su madre ha asegurado, además, que se le imputa un delito de desacato. "Él no hizo nada para que le pidan esa cantidad de años. Lo único que hizo fue filmar. Ahora lo acusan de desacato. Él es un muchacho muy bueno. Todo el pueblo lo quiere", dijo en un mensaje difundido por las redes sociales en distintos grupos, tanto a favor de las protestas del 11 de julio como de la ciudad de San Antonio de los Baños.

La petición de ocho años de prisión para los manifestantes del 11 de julio se está convirtiendo en la norma para aquellos casos que aún quedan sin juzgar. Los primeros, decenas de manifestantes que fueron procesados de forma sumaria durante el verano, se saldaron con multas y penas menores.

La pasada semana trascendió que para 16 cubanos que se manifestaron en Placetas la mayoría de las penas solicitadas por el Ministerio Público también son de esta cantidad de años entre rejas y corresponden a delitos de desórdenes y desacato. En ese grupo están también dos hermanas gemelas, Lisdani y Lisdiany Rodríguez Isaac, para las que se piden 10 años, ya que la Fiscalía de esa localidad les atribuye dos delitos de atentado.

La más elevada de las sanciones que se conoce hasta ahora es la de Roberto Pérez Fonseca, acusado de dos delitos de atentado y otros dos de desacato, además de instigación para delinquir y desórdenes públicos. En su caso, la Fiscalía pidió 12 años que la familia atribuye a que el joven rompió una fotografía de Fidel Castro durante las marchas en San José de las Lajas, Mayabeque.

"No tiró una piedra, no rompió un cristal, no le dio un golpe a nadie, no vociferó abajo nadie. Por favor, suéltenlo ya"

La presencia pacífica de Yoan de la Cruz ha sido defendida por numerosas personas en las redes sociales. "Yoan de la Cruz, cubano y ariguanabense, pero más que eso, muchacho valiente que, con un celular y unos cuantos megas, le enseñó al mundo entero que en San Antonio de los Baños hay un pueblo chiquito, pero lleno de gente valiente como él, que se hartó de vivir presa y salió a las calles gritando "¡LIBERTAD!" ¡Suéltenlo ya, cobardes! Tan grandes que se creen para sentir que un joven con un telefonito en mano les hace temblar el castillo de naipes en el que viven", dijo uno de sus amigos pocos días después de su detención.

"No tiró una piedra, no rompió un cristal, no le dio un golpe a nadie, no vociferó abajo nadie. Por favor, suéltenlo ya. Tienen a una madre, a una abuela, a una familia y a miles de amigos sufriendo", dijo otro de los muchos colegas que se movilizaron por una liberación que, casi tres meses después, está más lejos de producirse.

La lista de las personas detenidas en Cuba por manifestarse el 11 de julio superó las 1.000 y más de la mitad de ellas continúan en prisión.

Las autoridades afirman que todos los procesos contra los detenidos tras el 11J se ajustan a la legalidad y el procedimiento penal del país, pero los testimonios de los que han sido liberados y sus familiares, así como Cubalex, el gabinete jurídico que da seguimiento al caso, contradicen totalmente esa versión.

