Arrestados varios activistas que exigen la libertad del opositor Denis Solís

Después de la jornada represiva del jueves pasado, este viernes la Seguridad del Estado y la policía detuvo a un grupo de artistas, activistas y periodistas independientes que reclamaban la libertad del opositor Denis Solis, arrestado esta semana, según denunciaron amigos y familiares.

Entre los detenidos se encontraban Luis Manuel Otero Alcántara, Omara Ruiz Urquiola, Katherine Bisquet, Oscar Casanella, Anamely Ramos, Iliana Hernández y Jovian Batista. La mayoría fueron arrestados a las afueras de la unidad de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, a donde habían llegado exigiendo información sobre Solís.

La curadora de arte Anamely Ramos fue detenida en el interior de la unidad policial, donde además le informaron que el opositor había sido enjuiciado por el delito de "desacato". Tras tener la información, la Seguridad del Estado no permitió a Ramos salir y la obligó a subir en una patrulla.

La curadora fue entonces trasladada a una vivienda en Miramar, de las que comúnmente son usadas por la policía política para interrogar y amenazar a los opositores al Gobierno. En la casa, Ramos fue interrogada sobre el trabajo que realiza con los artistas vinculados especialmente al Movimiento San Isidro.

En una transmisión a través de Facebook minutos después de ser liberada al filo de la medianoche, la curadora denunció que fue golpeada y maltratada para obligarla a subir al auto policial. Mostró una herida en el mentón y contó que ocurrió cuando se negó a subir a la patrulla porque consideró que no había ninguna razón para ese arresto.

Ramos contó que una de las oficiales de la policía apretó su cuello y solo la soltó cuando otro uniformado advirtió que podía estar asfixiándola.

Por su parte, la activista Omara Ruiz Urquiola denunció la manera en que fue maltratada por un grupo de policías y agentes vestidos de civil, un momento que pudo transmitir en vivo desde su teléfono móvil y en el que protesta por la violencia policial y advierte de sus problemas de salud como paciente de cáncer.

“Cuando se percataron, me mandaron a un esbirro para llevarme a un policlínico y le dije que no. Les dije que haría un documento donde los responsabilizo por todo lo que me hicieron. El mundo tiene que ver lo que nos hacen a los cubanos que pensamos diferente”, expresó.

Durante la noche, la mayoría de los activistas detenidos fueron puestos en libertad pero todos reclaman la excarcelación inmediata de Solís: "Ya estoy en casa. Pero Denis Solís sigue preso. En un respiro escribo lo que fue el día de hoy. Gracias, siempre por el apoyo", escribió en sus redes la poeta Katherine Bisquet.

Al amanecer Anamely Ramos volvió a las afueras de la unidad de Cuba y Chacón desde donde escribió: “Vimos el amanecer frente a la estación de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja. Mientras pasaba recordaba las palabras que Martí dijo a su madre al despedirse: Tengo razón para ir más contento y seguro de los que Ud. pudiera imaginar. No son inútiles la verdad y la ternura”.

Desde que este grupo se ha movilizado para exigir la libertad de Solis la Policía y la Seguridad del Estado aumentó la represión para evitar que aumente la solidaridad con el caso de este joven, detenido en la tarde del lunes sin expresar un motivo y trasladado a la prisión del Vivac y luego a la prisión de Valle Grande.

En la jornada del jueves un operativo de la Seguridad del Estado y la Policía terminaron con las detenciones de Luis Manuel Otero Alcántara, Héctor Luis Valdés Cocho, Iliana Hernández, Juan Antonio Madrazo Luna y de la provincia de Holguín los activistas Esber Rafael y Braulio Hastié.

