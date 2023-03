Banco Central de Cuba Made in China

Un día hubo una cantidad importante de cajeros automáticos en torno a la calle Tulipán, en el barrio habanero de Nuevo Vedado. El cercano mercado del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), que atrae no solamente a residentes del lugar sino a compradores de otros municipios por sus precios más bajos y la disponibilidad de compra mayorista, los hacía necesarios.

Además de en la propia calle Tulipán, había más cajeros en los bajos del Ministerio del Transporte y en el Banco Metropolitano de la calle Conill, más una casa de cambio (Cadeca), que en sus tiempos cambiaba los hoy inexistentes pesos convertibles (CUC).

Todas estas máquinas se fueron deteriorando, averiando y, por lo tanto, desapareciendo, sin que las autoridades hicieran nada por reemplazarlas

Todas estas máquinas se fueron deteriorando, averiando y, por lo tanto, desapareciendo, sin que las autoridades hicieran nada por reemplazarlas. Hasta tal punto, que los vecinos de Nuevo Vedado tienen que desplazarse a otros barrios como El Vedado, Centro Habana o incluso La Habana Vieja para sacar efectivo.

Estos días, se han llevado una sorpresa, al ver carteles que avisan de la reinstalación de cajeros en la calle Tulipán. Junto al nombre de la instancia hacedora, el Banco Central de Cuba, los papeles presumen: "Made in China". La gente no sabe, porque no se ha anunciado el fin de la obra, cuándo estarán listas estas máquinas, pero, por el momento, sonríen suspicaces ante el papel.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.