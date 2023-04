El Banco Central de Cuba da marcha atrás y vuelve a aceptar depósitos de dólares en efectivo

Nuevo golpe de timón en la política económica. Los bancos cubanos vuelven a aceptar desde este martes dólares en efectivo tras la publicación, unas horas antes, de una Resolución del Banco Central en la Gaceta Oficial que entra en vigor inmediatamente y preocupa a los expertos independientes por sus posibles efectos inflacionarios.

Las autoridades derogan la resolución de junio de 2021 que prohibía la aceptación del "dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias". En aquel momento, la medida se anunció como algo temporal, aunque ha durado dos años en los que la moneda esencial para la economía cubana ha circulado en el mercado negro rozando los 200 pesos por dólar, antes de estabilizarse entre 160 y 180, mientras la tasa oficial para particulares pasaba de 24 a 120 pesos.

Según la Resolución, que atribuye el cambio a las "circunstancias y prioridades actuales de la política económica", las cosas han cambiado desde entonces por el fin de los peores momentos de la pandemia –por los que precisamente pasaba el país cuando se introdujo la medida–, la pequeña recuperación del turismo y de la actividad productiva y, sobre todo, el restablecimiento desde principios de marzo de los envíos de remesas desde Estados Unidos a través de la empresa Western Union, un servicio suspendido desde 2020 por decisión del gobierno de Donald Trump (2017-2021).

El texto oficial justifica su decisión "aun cuando permanecen en vigor las medidas de máxima presión económica que han reforzado en extremo al bloqueo económico, en particular las dirigidas a entorpecer los flujos financieros externos de Cuba e impedir los depósitos en el exterior de dólares estadounidenses en efectivo".

Las autoridades también mencionan en el documento "el mercado cambiario establecido en agosto de 2022" –en referencia al anuncio de la compraventa de dólares para particulares a la tasa de 120 pesos, sin modificar el cambio de 24 por un en vigor para las empresas. Aquella decisión no tuvo el efecto esperado por el Gobierno en su intento de captar los dólares canjeados en el mercado informal a una tasa que subía como la espuma y estuvo a punto de alcanzar los 200 pesos.

Aunque el texto pone de manifiesto la "confianza de que resultará beneficioso para la actividad económica nacional y para la población" este paso, planea la advertencia de un nuevo giro de guion, ya que añade que, puesto que el problema de fondo –el embargo– no se ha resuelto, "será necesario monitorear la evolución de la actividad bancaria y financiera".

El economista cubano residente en España Elías Amor señala que la consecuencia más evidente que puede ponerse de manifiesto es la que atenta contra los propios –presuntos– principios de la Revolución, puesto que se romperá la justicia social.

"A partir de este momento, los cubanos con 'fe' [familia en el exterior] van a disfrutar, de antemano y sin más que recibir dinero en remesas por alguna de las compañías que se dediquen a ello, o de manera informal en el bolsillo de los viajeros, un nivel de vida y unas posibilidades de gasto superiores al que solo recibe sus ingresos en pesos cubanos. Y eso se mire por donde quiera, es inflacionista", dice en su blog Cubaeconomía.

El experto admite que las diferencias ya existían antes, pero que ahora sí se hará visible el movimiento. Además, lamenta que la Tarea Ordenamiento vuelva a ser cuestionada sin que nada vaya a ocurrir y advierte del riesgo que supone esta decisión en medio de una inflación galopante que alcanza el 70% interanual en algunos sectores esenciales, como la alimentación.

También ha puesto el dedo en la llaga sobre la Tarea Ordenamiento el economista Pedro Monreal en su cuenta de Twitter, donde se burla de los bandazos del Gobierno. "Menos mal que estudiaron la unificación monetaria durante diez años", cuestiona el experto, que califica la medida de "blanqueo" del mercado negro cambiario y "dolarización parcial resultante de un creciente uso del dólar en transacciones privadas".

La decisión no ha pasado inadvertida para los lectores, que han inundado de comentarios la prensa oficial, muchos para pedir que no se cuestionen las decisiones del Gobierno, que a su juicio intenta enfrentar una situación económica muy complicada y solo por ello cabe agradecerle cualquier movimiento, por erróneo que sea. Pero una cantidad importante de lectores destaca que nunca se debió prohibir el depósito en efectivo de dólares y ve en esta marcha atrás la prueba.

"Nunca se debió prohibir los depósitos de dólares, pero en estos momentos tiene varios problemas.1. La tasa de cambio oficial está por debajo de la no oficial. 2 En los últimos tiempos las personas han tenido necesidad de extraer dólares del banco y el mismo no ha tenido cómo darlo, explicando que no los tiene. Esto trae, por consecuencia, desconfianza por parte del cliente. 3. Las empresas privadas para su importación tiene una necesidad alta de los mismos y los bancos no lo tienen lo que trae en buscarlo en otros mercados", razona un usuario.

Y esa desconfianza es visible en otros diálogos. "Pregunta seria por experiencia: ¿Qué garantía tienen las personas naturales que realicen depósitos en dólares que mañana no puedan extraer el dinero de sus depósitos o cuentas bancarias si cambian esas "condiciones"?, pregunta uno cuya duda encuentra pronta respuesta de otro lector. "Esa es la verdadera pregunta, ¿y si después dan marcha atrás? El dólar ha estado entrando y saliendo del panorama económico cubano de manera inestable, ilegal. lo aprobaron, después, cero efectivo; y ahora, una vez más, le damos la bienvenida. En mi opinión la medida no genera confianza. La economía no se estabiliza a golpe de timonazos".

