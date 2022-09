El ambiente de Buena Vista Social Club se toma el Barranquijazz

(EFE).- Los vocalistas Teté Caturla y Cándido Fabre y el laudista Barbarito Torres revivieron este sábado en Barranquilla el ambiente del Buena Vista Social Club, escenario que en la década de los cuarenta del siglo XX fue muy popular en La Habana y que dio nombre a la agrupación musical que se consagró internacionalmente en los noventa.

Antes de su presentación en la edición 26 del Barranquijazz, el festival de jazz más importante del Caribe, los cubanos participaron en un coloquio en el cual contaron cómo fue el transcurrir de sus historias y la manera en la que la música cubana influyó en el ambiente artístico latinoamericano.

Teté, cuyo nombre de pila es Regla Teresa García Rodríguez y quien es hija de Alejandro García Caturla, uno de los compositores cubanos más importantes de las décadas de 1920 y 1930, rememoró sus inicios en el cuarteto d'Aida y confesó que en un principio sus intereses no estaban en la música sino en el deporte.

"De mis once hermanos la única que no sabía nada de música era yo y lo que me gustaba era el deporte. Entonces mi hermana Sofía me dijo que estaban buscado alguien para el cuarteto d'Aida y terminamos Omara Portuondo, Xiomara Valdés, Lilita Peñalver y yo cantando en grupo al que también dirigí desde 1973, cuando murió Aida", narró.

Como "la energía vestida de blanco" calificó Barbarito Torres a su amiga Teté, quien en medio del conversatorio, al ritmo del laúd, hizo un recorrido por todo el público presente lanzando y recibiendo su shekeré, que es instrumento musical originario de África y que ella utiliza en sus presentaciones.

A sus 85 años Teté sigue desbordando la energía que la caracterizó desde muy joven interpretando la música popular cubana, por lo que actualmente sigue participando en giras artísticas internacionales.

Torres explicó que "recogía la esencia de la música cubana cuando en el estudio los músicos comienzan a improvisar y a sacar la creatividad"

Para Barbarito, originario de la provincia de Matanzas y quien en 1997 se integró al proyecto de Buena Vista Social Club, recordó que años antes se había unido al entonces recién creado grupo Afro Cuban All Stars, en donde compartió con talentosos compañeros como el pianista Rubén González y el cantante Manuel Licea Lamouth, conocido como "Puntillita".

Sobre las razones por las cuales Buena Vista Social Club fue tan exitoso, Torres explicó que "recogía la esencia de la música cubana cuando en el estudio los músicos comienzan a improvisar y a sacar la creatividad".

Cándido Fabré, conocido como el 2rey del repentismo de la música bailable", se refirió a la aceptación que sigue teniente la música tradicional cubana, incluso entre los jóvenes aún en épocas donde los predominantes son ritmos modernos como el reguetón.

"Nosotros no hacemos música pensando en que, si es para jóvenes o no, simplemente ES para el bailador. Tenemos la satisfacción de ver que esos jóvenes que bailan con los más famosos reguetoneros también bailan con nosotros y son felices y quieren tomarse fotos con uno", explicó a Efe.

Con su característica voz ronca, Fabré afirma que "Buena Vista Social Club no pasa de moda porque es lo más representativo de Cuba y sabe a Cuba" y agregó que "desde que usted lo escucha no tiene que preguntar de dónde es, porque tiene identidad".

Fabré, además de cantante, es un consagrado compositor a quien le han grabado canciones agrupaciones como la Original de Manzanillo, la Orquesta Aragón, Los Van Van, Isaac Delgado, Oscar D'León, Willie Chirino, Celia Cruz e Ismael Quintana.

