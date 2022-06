La Borla, una tienda de Centro Habana bien surtida en el pasado, se convierte a MLC

La tienda estatal La Borla, en La Habana, se ha unido a la larga lista de comercios que venden en moneda libremente convertible (MLC).

El establecimiento, situado en la calle Galiano, entre Salud y Reina, en Centro Habana, fue dividido en dos la semana pasada, de suerte que el espacio habitualmente abierto al público está destinado ahora para la venta en divisas. Junto a este, otro local, donde se encontraban las oficinas de la tienda, ha sido reconvertido en mostrador que ofrece productos en pesos.

El primero, amplio, limpio, climatizado, estaba este miércoles bien surtido, como acostumbra a pasar en los comercios recién abiertos en la Isla, y solo albergaba una decena de clientes. El segundo es un espacio reducido y sucio, frente al cual se aglomeraba una larga fila que doblaba en la calle Reina, para comprar en pesos pollo y "tripas" para culeros, el relleno desechable para pañales.

En mitad del tumulto, en esta calurosa mañana habanera, se produjo una pelea, como ocurre con asiduidad, que tuvo que ser contenida por la policía. Uno de los clientes que esperaban fue, incluso, detenido. Varios agentes se quedaron a custodiar después el lugar, para evitar nuevas disputas.

"No sé cómo con toda la opinión en contra siguen de descarados, cerrando tiendas en CUP y convirtiéndolas a MLC", protestaba un joven que no quiso entrar en la parte en divisas. A pesar de que la oferta era variada y llamativa, llena de productos que no se encuentran en pesos, vinagre, vino seco, aceitunas o mermeladas, los precios son prohibitivos para la mayoría de los cubanos. Las latas de atún, por ejemplo, estaban a 13 MLC; una pasta para bocaditos, alrededor de 4.

También vendían pollo entero, a 8 MLC. Una mujer que había comprado seis piezas marcó en la fila de nuevo para poder comprar más. "Es que para coger el pollo por la libreta lo menos que hay que esperar es tres meses", recordaba la propia cajera del mostrador en divisas, refiriéndose a las restricciones establecidas por las autoridades provinciales el pasado mayo para comprar en comercios estatales, que también supone una "organización por ciclo" que impide que comience un "ciclo nuevo" hasta que el 90% de los núcleos familiares adscritos al establecimiento asignado haya efectuado su compra.

Un hombre atraído por el apetecible mostrador en divisas, quiso quedarse, hasta que se dio cuenta de que no podía comprar en moneda nacional. "¿Pero ya esto lo hicieron en MLC también?", exclamó, llevándose las manos a la cabeza. "Sí, señor", le contestó una muchacha. "A pesar de las protestas, de los disgustos de la gente, a ellos no les importa. Están cumpliendo un plan. Van a seguir abriendo hasta que ya no quede ninguna en pesos, es increíble". El hombre viró y se fue sobre sus pasos.

La Borla fue por años una de las tiendas mejor surtidas de esta zona del municipio de Centro Habana, a pocos metros de uno de los nodos de transporte público más importantes de la ciudad, el Parque de la Fraternidad. Pero el desabastecimiento, la Tarea Ordenamiento y las restricciones por ciclos de venta convirtieron al concurrido comercio en un local de mostradores vacíos y empleados de brazos cruzados.

Su transformación a tienda en divisas era solo cuestión de tiempo, y es de esperar que el fenómeno se extienda a otras, como la cercana Flogar.

