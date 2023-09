"Busco azúcar a cualquier precio", el reclamo ante el racionamiento en Santiago de Cuba

Nadie sabe dónde está el azúcar en Santiago de Cuba aunque, si se busca en las redes sociales, aparece. El Gobierno provincial trasladó a la población el martes un mensaje del Ministerio de Comercio Interior intentando llamar a la calma sobre los rumores surgidos en los últimos días que auguraban la supresión de algunos productos en la canasta mensual, pero consiguieron lo contrario.

En el desmentido se informaba de la entrega de los productos y el retraso que llevan, aprovechando para recordar que, tal y como se está haciendo en todo el país, la cantidad de azúcar normada ha pasado de cuatro a tres libras por persona al mes. "Bueno, eliminaron una libra de azúcar, no digan que no se ha eliminado nada. Y, por lo que dicen, en octubre también van a dar tres libras. ¿Hasta cuándo?", reaccionaba un santiaguero. "Ahora, menos azúcar. ¿No entenderán que del aire no se vive?", clamaba otra.

Quienes tuvieron la suerte de recibir cuatro libras, por error, este mes, el próximo tendrán una menos

Para esas horas aún no sabían lo que iba a llegar el jueves, cuando el diario oficial de la provincia, Sierra Maestra, publicó una breve información con el título Aclaración necesaria sobre el azúcar de la canasta familiar normada. Quienes tuvieron la suerte de recibir cuatro libras, por error, este mes, el próximo tendrán una menos, anunció Juan Carlos Rosell Zarrabeitía, coordinador de los programas y objetivos del Comercio.

"En el mes en curso, en más de 200 bodegas del territorio santiaguero se entregaron las cuatro libras de azúcar normadas como consecuencia de la llegada tardía de la información a los comercios y, en otros casos, por error de los bodegueros", expone. "Se informa a los consumidores que recibieron el producto completo, que en octubre solo recibirán dos libras de azúcar, teniendo en cuenta que para septiembre y octubre solo es posible dar tres libras por consumidor", zanja.

La nota, publicada hace casi 24 horas, no ha sido difundida por la prensa local en sus redes y es previsible que muchos santiagueros desconozcan que deberán ahorrar azúcar este mes, porque el próximo tendrán la mitad de lo habitual.

Sin embargo, el "exceso" recibido este mes parece haber ido directo al mercado negro. La libra ya supera los 180 pesos, una cantidad que para la zona es muy elevada, y en las redes la petición del producto ya se asemeja más a una súplica.

"Busco azúcar a cualquier precio", demandaba la madrugada de este viernes un santiaguero en una página de Facebook. El post tiene casi 50 respuestas entre las que hay al menos una docena de vendedores dispuestos a ofrecerla por precios que van desde los 170 a los 300 pesos, otros ni siquiera hacen público el monto de la operación. "Tengo un saco a 300", "tengo diez libras a 170", "tengo 30 libras, el que desee puede escribirme en privado".

"Compro azúcar", reza un cartel en otra página de compraventa de todo tipo de productos en Santiago de Cuba. "Yo también", responde uno. "También busco", sigue otro. Así hasta ocho de los 18 comentarios.

Las autoridades se benefician del "canibalismo" en el que viven los cubanos, quienes hablan de la imperiosa necesidad de vivir en un continuo "sálvese quien pueda"

"A la gente le gusta criticar al Gobierno, y con razón", expone un santiaguero en otra página de intercambios de la provincia. "Pero nosotros no nos quedamos atrás. Una libra de azúcar en 150 o 180 pesos... Es abusivo lo que hacemos con nosotros mismos", lamenta. El comentario ha generado un intenso debate entre quienes consideran que las autoridades se benefician del "canibalismo" en el que viven los cubanos, quienes hablan de la imperiosa necesidad de vivir en un continuo "sálvese quien pueda".

"Apelar a la conciencia en situaciones extremas es una utopía", rebate uno. "Es culpable el que mata a la vaca –señala el que inició el debate en relación al Gobierno– como el que le amarra las patas (...) también lo es [el pueblo] por aguantar. Y ese que vende las hojas se calla porque es su momento y lo aprovecha, aunque esté consciente de que le hace daño a los demás", añade.

La escasez en el mercado de un producto que en el imaginario del mundo aún es, junto al ron y el tabaco, la enseña de Cuba, es tal que la pelea ya está en el azúcar morena, considerada en la Isla de peor calidad que la blanca. "Aquí en Camarioca no me acuerdo cuando fue la última vez que vino azúcar blanca", cuenta un santiaguero. "Azúcar parda, busco con urgencia, llámenme", se anuncia otro.

Las previsiones por provincia apuntan a una nueva zafra paupérrima y para la que no parece haber suelo. En 2022 el objetivo era de 911.000 toneladas y apenas se obtuvieron 473.720. Para este 2023, las autoridades tenían programada la producción de 455.198 toneladas de azúcar, casi tantas como las que suele exportar, aunque ya el pasado año no pudieron satisfacer sus compromisos.

