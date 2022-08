Los CDR intentan revitalizarse en medio de la crisis en Cuba

La situación económica y social de Cuba marca el pulso de un país cuesta abajo, y el régimen, en lugar de optar por reformas y soluciones inmediatas, apuesta por más control y vigilancia, como históricamente ha hecho. En varias zonas de la capital han convocado a una "asamblea de revitalización y fortalecimiento de los CDR (Comité de Defensa de la Revolución)".

Ante las decenas de protestas suscitadas a lo largo de la Isla en las últimas jornadas por los largos apagones, el Gobierno busca a toda costa implementar en los barrios el control del pueblo que ha perdido. Funcionarios de los CDR han entregado citaciones para una reunión en donde se menciona que la participación de los cederistas "es muy importante" pero muchos vecinos manifiestan que no asistirán a escuchar el mismo discurso de siempre.

En la barriada habanera de Nuevo Vedado, los residentes han recibido la convocatoria con más molestia que entusiasmo. "En este edificio solo puede funcionar uno de los ascensores entre las 11 de la mañana y la una de la tarde", lamentaba este miércoles un vecino de un inmueble de doce plantas en la calle Santa Ana. "La bomba de agua no se puede usar en ese horario y tampoco la electricidad de las áreas comunes", agrega.

"Está ocasionando mucho malestar la medida así que no me imagino que mucha gente se preste para eso de reactivar los CDR"

"Eso afecta a varios cuentapropistas que tienen arrendados locales en los bajos de estos edificios y que pagan puntualmente su factura eléctrica pero como están en áreas comunes ya no podrán servicios a esa hora", explicaba el residente en esa zona a 14ymedio. "Está ocasionando mucho malestar la medida así que no me imagino que mucha gente se preste para eso de reactivar los CDR".

El colapso del Sistema Eléctrico Nacional no tendrá fin por el momento y las protestas continuarán. "La gente no quiere justificaciones ni explicaciones, quiere electricidad para poder comer y aliviar este calor insoportable", afirma otra vecina de Nuevo Vedado.

Los CDR son usados constantemente por el Gobierno como camuflaje para conformar Brigadas de Respuesta Rápida e infiltrar a agentes de la Seguridad del Estado para reprimir al pueblo, opositores, disidentes y a la prensa independiente. Algunas de sus actividades más criticadas son los actos de repudio que comenzaron con mucha fuerza en los años 70 y 80 y en la actualidad han sido retomados como parte de las campañas para desacreditar a los opositores y artistas independientes.

