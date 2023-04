"En Cabaiguán lo tenemos todo: somos cubanos, canarios y comerciantes"

"En este pueblo siempre ha habido gente con dinero", responde un vendedor de utensilios domésticos en Cabaiguán, Sancti Spíritus, cuando un viajero recién llegado de otra provincia se sorprende por el amplio surtido de su comercio privado y los elevados precios de los productos. "Aquí todo es importado, lo que no viene con las mulas llega con las mipymes", sentencia el vendedor.

Entre las mercancías que atesora el local, ubicado en una vivienda de principios del siglo XX, hay pequeños estantes de metal para poner las viandas, utensilios de cocina, adornos para las paredes y relojes, además de envases para guardar desde comida hasta herramientas y cosméticos. "Dígame lo que busca, que en Cabaiguán lo tenemos", reta al viajero, que solo atina a preguntar por una fosforera. "¿Sencilla, de salir o para impresionar?", indaga el comerciante.

La variedad de ofertas en Cabaiguán responde, en parte, a la gran cantidad de residentes de la zona que poseen la nacionalidad española. "Esta es la mata de los canarios en Cuba", asegura Leopoldina, una jubilada de 82 años que estuvo entre quienes se reunieron, en febrero pasado, con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante su viaje a la Isla. "Tener el pasaporte español le ha cambiado la vida aquí a la gente porque se dedican a traer cosas y a venderlas".

"Están bien asesorados, los que venden ropas tienen todo muy bien diseñado para que la gente no se vaya sin comprar algo"

Entre los prósperos negocios particulares de Cabaiguán destaca La Cuevita, que toma el nombre de un gran mercado popular al aire libre en La Habana. El comercio está emplazado en una vivienda muy larga, que va de una cuadra a otra. En cada habitación hay una tienda diferente: ropa, platos, zapatos y electrodomésticos. Nada de recovecos oscuros o peligrosos: abundante iluminación, sonrisas en la cara de los empleados y una amplia diversidad de productos

"Están bien asesorados, los que venden ropas tienen todo muy bien diseñado para que la gente no se vaya sin comprar algo: acogedor, bien organizado, con facilidad para que el cliente encuentre lo que busca", analiza Jorge, residente en la ciudad de Sancti Spíritus y que en un viaje breve al poblado dice haber quedado "impresionado por la variedad de productos" que no encuentra en la cabecera provincial. "Voy a tener que venir a comprar aquí cada vez que me haga falta algo".

La Pinta, un guiño a una de las carabelas de Cristóbal Colón, es una de las principales tiendas rivales de La Cuevita. Al comercio se entra a través de lo que una vez fue una sala familiar y se van sucediendo los cuartos con ofertas de ferretería, ropa de mujer, juguetes infantiles, accesorios para móviles, café importado, además de vitaminas y suplementos nutricionales. La mayoría de las mercancías provienen de México, Panamá u otros países de la zona.

"En este pueblo estamos adelantados", fanfarronea un vecino que oferta una amplia gama de accesorios para baños: pilas, latiguillos, desagües, drenajes y herrajes sanitarios. "Aquí antes la gente vivía de la tierra pero ahora se vive de esto", asegura mientras señala unos paquetes de cemento blanco y unos tubos de silicona que componen su amplio catálogo. "Aquí cualquiera tiene las tres 'c': cubano, canario y comerciante". A lo que un transeúnte que pasa agrega con malicia una cuarta: "¡Y careros!".

