Con 'Cambio', Emilio Frías estrena en YouTube una canción sobre el destierro cubano

El cantante Emilio Frías, director de la agrupación El Niño y la Verdad, estrenó este viernes en YouTube su tema Cambio, que ha superado las 11.000 visualizaciones en menos de doce horas. En un video en Facebook, el cantante la presentó como "una canción necesaria" para los tiempos que vive Cuba.

La agrupación fue censurada el pasado sábado mientras realizaba un concierto en la Casa de la Música de Galiano, en Centro Habana. Los efectivos de seguridad del local apagaron los equipos de audio a pesar de la oposición del público y "aguaron" la despedida del músico antes de su gira en México, donde se encuentra ahora.

Este episodio fue repudiado por varias figuras públicas como Willy Chirino, Leoni Torres y Yotuel Romero, además de uno de los portavoces del régimen, el cantante Israel Rojas, miembro del dúo Buena Fe.

"No es una canción política, es una canción social", insistió Frías, en la presentación de Cambio, que "guarda el sentimiento de toda la Isla".

"Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado", comienza diciendo Frías, antes de iniciar los acordes de Cambio, aludiendo al éxodo masivo que sufre la Isla, "y en el dolor el empeño de ayudar al que has dejado".

"Quiero respirar la libertad y ser quien soy, para demostrar que puedo dar más de lo que doy", expone sin tapujos la letra

"Quiero respirar la libertad y ser quien soy, para demostrar que puedo dar más de lo que doy", expone sin tapujos la letra, que añade que "para avanzar tengo que hacer algunos cambios". El estribillo reza que "mi vida necesita un cambio ya", a ritmo de salsa, mientras critica los que llaman "fértil" a su tierra sin trabajar por su prosperidad, cuando "en honor a la verdad, nada crece".

"El corazón me grita que debo emprender un viaje sin mirar atrás", vuelve a cantar Frías, refiriéndose al destierro "por mar" o "cruzando el río", que debe sufrir el cubano, dejando atrás a "su viejita", que pone una vela a la Virgen de la Caridad por "lo que Cuba necesita".

Cambio ha tenido un éxito rotundo desde su estreno, manifiesto en varios centenares de comentarios a la agrupación en YouTube.

En otra transmisión directa, desde el hotel Seadust de Cancún, en México, donde el grupo ofrecerá varios conciertos este mes, Frías agradeció la acogida de la canción y reflexionó sobre su impacto. "Desde que estaba en Cuba", dijo el artista, "la gente me paraba en la calle y me decía: 'es cambio, lo que necesitamos es un cambio'".

Afirmó estar complacido por la identificación del público en la Isla con sus temas, pues trabaja para los cubanos, "que tanto lo necesitan".

Frías aclaró que volverá a La Habana dentro de pocos días, ciudad "donde me espera mi familia, mis amigos y un pueblo loco por que yo siga cantándoles"

Frente a los rumores que han comenzado a circular sobre su posible exilio, Frías aclaró que volverá a La Habana dentro de pocos días, ciudad "donde me espera mi familia, mis amigos y un pueblo loco por que yo siga cantándoles". "No me voy para ningún lado", zanjó, "porque además no lo necesito".

A su regreso, prometió a sus seguidores buscar un lugar "bien chévere y bien neutro", "donde nadie nos detenga", para estrenar Cambio, a la cual calificó como "la canción más viral de mi carrera".

El lanzamiento de Cambio por El Niño y la Verdad se añade a la lista de canciones que reclaman, de manera más o menos explícita, libertad y justicia para Cuba. Desde Patria y Vida, que se convirtió en himno de las protestas del 11J, varios artistas han expresado con su música la necesidad de una transformación radical en la Isla.

El régimen ha intentado responder a estos temas, que suelen arraigar en el gusto popular, con la censura o exilio de sus autores, o emitiendo canciones de "contraataque", que no logran el éxito de la "música del enemigo".

