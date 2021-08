"Cambio libros por dos tratamientos de azitromicina"

"Cambio libros de su elección por 2 tratamientos de azitromicina. Vivo en El Cotorro y tengo libros valiosos". El anuncio es uno entre más de una decena de los que se han publicado en las últimas 48 horas en las páginas de clasificados de la Isla. La fiebre por el fármaco, desaparecido de las farmacias cubanas, aumenta cada día.

La demanda parece haberse incrementado desde que el pasado sábado Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología de BioCubaFarma, contara a la prensa oficial que el producto se distribuirá solo a los centros hospitalarios.

"Hoy no es posible llevarla a las farmacias por la cantidad de principio activo que tenemos en el país; solo nos da la posibilidad de ir garantizando las de uso hospitalario", indicó la funcionaria. A pesar de que la producción mensual de este medicamento es de 536.111 tabletas y actualmente se producen un millón, la demanda no está cubierta.

El fármaco está siendo muy utilizado en el tratamiento del covid-19, indicó la prensa oficial, por eso ha circulado a precios muy elevados en el mercado negro

El fármaco está siendo muy utilizado en el tratamiento del covid-19, indicó la prensa oficial, por eso ha circulado a precios muy elevados en el mercado negro. Según publicó hace un mes este diario, el medicamento había triplicado su precio desde los 500 pesos que costaba antes de julio e, incluso, llegó a venderse por unos 7.000 pesos en la provincia de Ciego de Ávila por el tratamiento de tres tabletas.

Actualmente, lo que satura el mercado negro son más bien las peticiones del fármaco y cuesta encontrar a algún vendedor, pero en cuanto aparece alguno, los precios pueden estar entre los 1.000 y 3.000 pesos.

La obsesión por la azitromicina ha sido alimentada desde el propio oficialismo, que lo ha presentado como un antibiótico empleado en los protocolos de covid-19, pero que realmente se utiliza para tratar la neumonía. Esta infección de las vías respiratorias es una de las complicaciones comunes provocadas por el Sars-Cov-2, pero ni todos los casos positivos la desarrollan ni todo problema respiratorio derivado del coronavirus es neumonía.

Varios médicos han intentado a través de las redes sociales alertar de que la azitromicina, como todo antibiótico, sirve para las enfermedades bacterianas y no para los virus, pero cuesta que cale el mensaje. "Por favor a mis colegas médicos en Cuba, no azitromicina en covid-19, no hay evidencia científica de que sirva para algo. No factor de transferencia, no interferón. Por favor, hay personas pagando 1.500 pesos por 3 tabletas que son para tratar infecciones bacterianas. Hagan ciencia basada en la evidencia y no caigan en la mediocridad", alerta Elier Estenoz Moreno, un intensivista cubano que actualmente reside en Quito.

El virólogo cubano radicado en Brasil, Amílcar Pérez-Riverol, también alertó que con "la explosión de casos en Cuba ha aumentado proporcionalmente la búsqueda de azitromicina" bajo la creencia de que ayuda a curar la enfermedad. "Los estudios clínicos publicados en varias de las revistas biomédicas más prestigiosas del mundo demuestran que, con excepción de los casos donde hay infección secundaria con diagnóstico de neumonía bacteriana, la azitromicina no sirve en el tratamiento del covid-19", explicó.

Pero aunque el antibiótico es, con diferencia, el mayor objeto de deseo de los cubanos, muchos de los cuales creen que les permitirá librarse de ir a un hospital tomando el medicamento en casa, la búsqueda es ilimitada. "Necesito terazosina, dipirona y azitromicina y mentolán", "compro rocefin", "busco interferón"… las demandas son inagotables.

García Almaguer dijo que los medicamentos de uso hospitalario se están cubriendo en un 70% u 80%, pero que un 30% del cuadro básico de medicamentos va a seguir faltando, aunque el objetivo es que de los 359 que fabrica BioCubaFarma (el 58% de los 619 que componen la lista) se hayan recuperado 251 a lo largo del año.

Pese a estos datos tan preocupantes, el diario oficial del Partido Comunista de Cuba tituló las palabras de la funcionaria [La] Producción de medicamentos tiende a la recuperación.

Según García Almaguer, la tendencia es buena, pero "el déficit de fármacos no se va a solucionar de inmediato"

Según García Almaguer, la tendencia es buena, pero "el déficit de fármacos no se va a solucionar de inmediato". Las causas, como es habitual, se atribuyeron a los obstáculos para el financiamiento y las operaciones bancarias "producto del bloqueo", pero también se argumentó que al ser la pandemia "un fenómeno global que abarca gran parte de los países, se presentan constantemente dificultades para importar los medios necesarios".

Algunos de los productos que, según la directiva, se están recuperando son la amoxicilina, la cefalexina, la cefixima, el cotrimoxazol y la ciprofloxacina, todos ellos antibióticos orales, aunque no todos volverán a la vez. La fecha prevista para el regreso de alguno de ellos es "a partir de septiembre".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.