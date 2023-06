La Cancillería niega un acuerdo con China para abrir un centro de espionaje electrónico en Cuba

La Cancillería cubana negó este jueves la información del diario estadounidense The Wall Street Journal que afirma que el Gobierno de la Isla firmó un acuerdo con China para permitir la instalación en su territorio de un gran centro secreto de espionaje.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en una declaración a los medios que se trata de "informaciones infundadas", "calumnias" y "falacias" para justificar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y desestabilizar la Isla.

Agregó que el Gobierno cubano rechaza "toda presencia militar" en América Latina y el Caribe, incluida la estadounidense en Guantánamo.

Según la información del rotativo neoyorquino, el centro permitiría interceptar comunicaciones a nivel regional. Por la instalación de esta infraestructura, de la que no se aportaron localización ni más datos, Cuba percibiría como contrapartida "miles de millones de dólares".

"Calumnias de este tipo se han fabricado con frecuencia por funcionarios de EE UU, aparentemente familiarizados con información de inteligencia", afirmó Fernández de Cossío.

El diplomático relacionó el contenido del artículo del periódico estadounidense con otras informaciones que se han publicado en el pasado como los "supuestos ataques acústicos contra personal diplomático" de EE UU en la Isla, "la inexistente presencia militar cubana en Venezuela" y "la existencia imaginaria de laboratorios de armas químicas" en Cuba.

"La hostilidad de Estados Unidos contra Cuba y las medidas extremas y crueles que provocan daño humanitario y castigan al pueblo cubano no pueden justificarse de ninguna manera", concluyó.

En declaraciones a la cadena estadounidense MSNBC, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, apuntó que la nota del rotativo es "inexacta" pero que EE UU "está enfocado en asegurarse en poder mitigar cualquier amenaza de China en la región".

"Lo que puedo decirles es que hemos estado preocupados desde el primer día de esta Administración por las actividades de influencia de China en todo el mundo, aún más en este hemisferio y en esta región", dijo Kirby. "Estamos observando esto muy, muy de cerca".

Por su parte, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, citado por Reuters, también dijo que la información del medio estadounidense "no es precisa" pero aseguró su país está "al tanto de que China y Cuba estén desarrollando un nuevo tipo de estación de espionaje".

"En términos de ese informe en particular, no, no es exacto", añadió.

"Más allá de eso, somos muy conscientes de los intentos de China de invertir en infraestructura en todo el mundo que puede tener fines militares", incluso en América Latina y el Caribe, afirmó Ryder. "Seguiremos monitoreándolo de cerca y confiando en que podemos cumplir con todos nuestros compromisos de seguridad en casa y en toda la región".

