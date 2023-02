La Cancillería cubana vetó a varios sacerdotes en el acto con el cardenal Stella en el Aula Magna

El periodista habanero Adrián Martínez Cádiz fue uno de los invitados por las autoridades de la Iglesia católica a un acto este miércoles en la Universidad de La Habana donde participó el cardenal Beniamino Stella, enviado del papa Francisco. La lista de invitados incluía laicos, sacerdotes y religiosas, y tuvo que ser aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Martínez, conocido por su postura crítica contra el régimen, nunca recibió el aval para su participación en el evento.

"Hoy luego del encuentro comprendí por qué no se nos permitió asistir. Allí estuvo Miguel Díaz-Canel", razonó Martínez en Facebook. Junto al periodista, varios sacerdotes y comunicadores católicos también esperaron en vano la aprobación gubernamental.

El acto, celebrado en el Aula Magna de la universidad, lugar que alberga los restos del sacerdote y patriota cubano Félix Varela, contó con la presencia de varios jerarcas de la Iglesia católica, además de las autoridades gubernamentales, diplomáticos y profesores universitarios. Con un discurso que conmemoró el encuentro del papa Juan Pablo II, hace 25 años, con el "mundo de la cultura", Stella finalizó su agenda en la Isla, cuyas provincias recorrió desde el pasado 23 de enero.

"Tengo que decir que me hubiese gustado escuchar al cardenal Beniamino Stella decir su discurso, en ese lugar, frente a esas personas", señaló Martínez, aludiendo a las palabras del antiguo nuncio apostólico sobre la necesidad de libertad en la Isla, que luego detalló en declaraciones para los medios medios internacionales.

Tras la denuncia de Martínez, varios sacerdotes habaneros denunciaron que también les habían prohibido asistir al acto en la universidad. Jorge Luis Pérez Soto, uno de los miembros del clero que ha ofrecido asistencia a los presos del 11J y ha reclamado su liberación, comentó: "Aunque la Iglesia me contó entre los invitados, fui excluido de la lista por 'otras' personas".

El fraile dominico Lester Rafael Zayas Díaz dudó, incluso, de que las propias autoridades eclesiales hubieran incluido su nombre entre la lista de "recomendados"

El fraile dominico Lester Rafael Zayas Díaz dudó, incluso, de que las propias autoridades eclesiales hubieran incluido su nombre entre la lista de "recomendados". Aseguró desconocer "quién organizó ese acto ni la pertinencia del mismo", y afirmó que no estaba en la "agenda original" de Stella.

"Cada año me niego a entrar en ese maravilloso recinto cuando se pretende celebrar y homenajear a la universidad como si esta hubiera nacido en el 59 y donde nunca se ha mencionado, al menos en ese acto al padre Varela. Agradezco no haber sido incluido por cualquiera que haya sido. Y lo agradezco de corazón. Los que me conocen de cerca saben que no hubiera ido", escribió.

La visita del cardenal Stella no ha estado exenta de polémica entre aquellos que aprueban su política de no confrontación con el Gobierno cubano y quienes hubieran deseado una denuncia más explícita de las violaciones de los derechos humanos en la Isla. Stella, sin embargo, no ofreció declaraciones problemáticas hasta el último momento, frente a Díaz-Canel y las autoridades gubernamentales.

De su discurso trascendieron frases como "No se puede subordinar la libertad a ningún cálculo de intereses o coyunturas o esperar a mejores tiempos para propiciarla" y "el aprendizaje de la libertad favorecerá el crecimiento material, ético y espiritual del pueblo", que han sido reproducidas en las redes sociales.

Por su parte, la prensa oficial ha realizado un último intento por reconducir la interpretación de las palabras de Stella este miércoles con la publicación, en el diario del Partido Comunista, de una apología al acercamiento del Gobierno cubano al Vaticano.

A las declaraciones sobre la posibilidad de una amnistía a los presos del 11J, la única frase que concedió con ambigüedad Díaz-Canel, según registra Granma, fue que intentaría buscar "la solución de las expectativas de ambas partes". En cuanto a la Conferencia Episcopal, cuyas relaciones con el Gobierno han experimentado un notable distanciamiento, el mandatario no fue menos hermético al afirmar que "en estos momentos los obispos agradecen al presidente y al Gobierno cubanos muchos gestos que han tenido en estos años, y en tiempos presentes".

