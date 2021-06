"Cojan las calles", reclama la esposa del activista Esteban Rodríguez

La esposa del activista y reportero independiente Esteban Rodríguez Zuleidis Gómez Cepero, que se encuentra detenido desde el pasado 30 de abril cuando participó en la manifestación pacífica de la calle Obispo, en La Habana, llamó a todos los activistas a salir a la calle a pedir su libertad. Además denunció que Rodríguez fue trasladado el domingo de la cárcel de Valle Grande a una prisión de alta seguridad en Guanajay.

"Me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo ha salido a las calles a reclamar la libertad de tantos y tantos, el que me venga a ver a mí, que no venga a darme muela, a darme escritos, a darme posts, lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como él se merece que lo hagan", expresó este lunes en una transmisión en vivo.

En la cárcel de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, también está Inti Soto Romero, otro de los manifestantes de esa jornada de protesta en la que los activistas reclamaron el fin del cerco policial en la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, donde se encontraba el artista el huelga de hambre y sed.

Gómez Cepero, alertó sobre la nueva situación de su esposo y agregó que ahora le tienen puestas las esposas "las 24 horas del día" en manos y pies, una técnica de tortura conocida en las prisiones como "las Shakira". "Esteban me cuenta que está siendo maltratado, lo tienen aislado en una celda. La presión le está subiendo", denunció.

Esteban Rodríguez cumple un mes y medio encarcelado y está siendo procesado penalmente por "desorden público" y "resistencia".

Desde la detención de los manifestantes, varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata. Algunos activistas de la Isla consideran que el país está viviendo ahora "una nueva versión de la Primavera Negra" de 2003.

En cambio, los partidos de izquierda en España no comparten esta percepción de la situación en Cuba. Este lunes, fue rechazada en el Senado una moción presentada por el Partido Popular (PP, oposición) que pedía condenar la represión y las violaciones de derechos humanos en Cuba y exigía la liberación del preso político Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), encarcelado hace ocho meses cuando protestó en una cola para comprar alimentos al ver a los empleados de la tienda manejar “por la izquierda” algunos productos.

El texto, que fue presentado por la senadora María del Carmen Fernández Caballero, propone "condenar firme y públicamente" la represión y las detenciones extrajudiciales contra los activistas cubanos y "apoyar, de forma activa, a todos los grupos de la sociedad civil". La legisladora explicó que García Labrada ha sido objeto de "privaciones extremas" y que en Cuba "se puede tener a las personas en prisión con la única intención de criminalizar a los opositores al régimen".

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE, actualmente en el poder) fue uno de los grupos políticos que votó contra la moción tras asegurar que esa propuesta era un "disparate y ofensa para la política exterior de España" además de "un ejercicio de provocación" y que ellos no iban a poner en duda los procedimientos de la Fiscalía cubana.

Este martes el opositor Eduardo Cardet, líder del MCL, declaró a Radio Televisión Martí, que la Seguridad del Estado amenazó en Holguín al activista Irán Almaguer Labrada, hermano de Yandier García Labrada. "El jueves pasado fue detenido por espacio de dos o tres horas en la estación de la policía de la localidad donde vive en San Andrés", denunció.

"Fue conducido hasta allí por un policía que se nombra 'Frank' e inmediatamente que llegó el oficial de la policía política, que se autonombra 'Sandy' -un individuo con un historial represivo- estuvo amenazándolo durante largo rato por la situación que hay con Yandier", contó el opositor.

Cardet aseguró además que el oficial de la Seguridad del Estado trató en todo momento de responsabilizar a Almaguer "por lo que está sucediendo" y lo amenazó con "una larga condena" si continuaba "denunciando la situación alrededor de su hermano".

