Decenas de activistas se manifiestan en La Habana Vieja al grito de "patria y vida"

Decenas de activistas fueron reprimidos en una protesta en el parque de la esquina de Obispo y Aguacate, en La Habana Vieja. Los manifestantes pretendían llegar hasta la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, que queda a solo unas cuadras de ahí. El artista cumple su sexto día en huelga de hambre y sed para que cese el asedio al que lo tiene sometido la Seguridad del Estado

En una transmisión de Mary Karla Ares se ve a algunos activistas como Thais Mailén Franco Benítez o el colaborador de ADN Cuba Esteban Rodríguez, sentados juntos exigiendo ver a Otero Alcántara. Algunos de ellos fueron esposados y detenidos con violencia ante decenas de personas que filmaban con sus celulares y otros que mostraban apoyo. La lista completa de los arrestados en la protesta, recopilada por Cubalex, es por el momento: Mary Karla Ares González, Thais Mailen Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez López, Leonardo Romero Negrin, Félix Modesto Valdés Díaz y Douglas Batista Savigne.

Carolina Barrero, Joeluis Cerutti Torres y Maykel Castillo Pérez fueron detenidos al salir de sus casas cuando pretendían llegar a La Habana Vieja.

"Patria y vida", "abajo la dictadura", "Luis Manuel se está muriendo", "no hay medicinas", "no hay comida", eran algunos de los reclamos que gritaba Franco Benítez, a lo que todo un coro le respondía "¡Patria y vida!, ¡patria y vida!", el título de la canción de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Castillo y El Funky y que se ha convertido en el lema de la oposición dentro y fuera de la Isla.

La policía, a diferencia de otras oportunidades, donde actúa golpeando a los activistas, se encontraba visiblemente temerosa de ejecutar el operativo de los arrestos con violencia ante los móviles que filmaban

Los activistas gritaron también "abajo la represión" y "abajo el comunismo", mientras la policía y los agentes de la Seguridad del Estado se ponían cada vez más violentos contra los activistas para llevárselos detenidos. Los reclamos de los manifestantes fueron coreados por decenas de cubanos que se congregaron a su alrededor.

Durante la transmisión en vivo de Ares quedó registrado el momento en que los activistas se tomaron de los brazos para así evitar que se los llevaran.

La policía, a diferencia de otras oportunidades, donde actúa golpeando a los activistas, se encontraba visiblemente temerosa de ejecutar el operativo de los arrestos con violencia ante los móviles que filmaban y transmitían en directo.

Entre la multitud tampoco aparecieron las brigadas de respuesta rápida a gritar consignas a favor del Gobierno y solamente una mujer exclama: "¡Viva Canel!", un grito que fue apagado por el coro de "Patria y vida".

Sí se podía reconocer al "teniente coronel Camilo", conocido represor –él dirigió un operativo contra Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar hace una década y ha sido señalado por activistas como las Damas de Blanco–, que había estado ausente durante unos años.

Luis Manuel Otero Alcántara, la cara más visible del Movimiento San Isidro, sigue rodeado de un cerco policial que impide entrar a sus amigos así como algunas autoridades religiosas que lo han intentado.

Este viernes, contó a 14ymedio que se encontraba sin ánimos para hablar. "Estoy hecho leña, ni ánimo de hablar tengo", escribió a este diario vía SMS.

"Me duele el abdomen mucho, me siento súper débil, tengo deseos de vomitar y estoy sin ánimo, en la noche se me aprieta el pecho", proseguía Otero Alcántara, que aclaraba: "Pero aguanto unos días más. No me muero, aún sigo luchando".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.