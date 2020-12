La policía detiene con violencia al escritor Carlos Manuel Álvarez y lo traslada de La Habana a Cárdenas

El periodista y director de la revista El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, fue detenido este lunes por la Seguridad del Estado y trasladado a la fuerza desde La Habana hasta Cárdenas, en Matanzas. Durante el arresto violento, el escritor recibió varias heridas en sus brazos, que mostró en una transmisión en vivo a través de Facebook.

"Desde ahora estoy denunciando este acto profundo de injusticia", expresó Álvarez a la vez que aseguró que volverá a La Habana, un regreso que considera como un acto de legítimo derecho. En su mensaje denunció también que la policía política ha amenazado a su familia con procesarlo y llevarlo a prisión si sale de Cárdenas.

"Preso en mi ciudad, así me siento (...) Yo estoy ahora mismo peleando contra el gran estilo siniestro, yo y todos ustedes (...) Tengo todas mis condiciones morales, intelectuales y físicas para imponer mi narrativa de ciudadano que no va a permitir que le pisoteen sus derechos", expresó.

En su emotiva transmisión, el periodista aseguró que de no poder viajar hasta la capital cubana en un vehículo iba a intentar cubrir la distancia caminando y agradeció de antemano la ayuda que cualquier persona pudiera darle en ese empeño.

Las palabras de Álvarez se difundieron seis horas después de que fuera requerido de forma urgente por un oficial que lo citó en la estación policial de 7ma y 62, en La Habana, tan solo diez minutos antes de las 2 pm, hora a la que debía presentarse. Según su testimonio el interrogatorio duró unas dos horas y giró en torno a sus amigos, con los que había estado saliendo de fiesta durante el fin de semana.

El reportero, colaborador también de medios internacionales como El País , lleva varias semanas asediado por las autoridades cubanas desde que regresó procedente de EE UU a La Habana para apoyar la huelga de hambre que varios activistas del Movimiento San Isidro iniciaron para reivindicar la liberación de Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por un delito de desacato.

Álvarez tenía previsto moderar, precisamente a la hora a la que ha sido citado, un taller de periodismo de investigación online ofrecido por el salvadoreño Oscar Martínez y organizado por el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt que lidera Tania Bruguera, otra de las artistas cubanas que en los últimos días ha sido víctima de la represión del Gobierno.

Hace apenas una semana que Álvarez pasó seis horas detenido tras ser arrestado por dos agentes de la Seguridad del Estado que lo condujeron a dependencias policiales. Al llegar a casa, el periodista contó en su cuenta en Facebook que le habían dado garantías de que la situación no iba a repetirse.

"Amigos de todas partes: Ya me liberaron. Acabo de llegar a casa. Quitaron la vigilancia hoy y prometieron no vigilarme más. Tenemos que exigir nuestros derechos elementales. No podemos permitir que nos pisoteen impunemente, sin razón alguna para hacerlo", escribió.

En aquella ocasión, Álvarez fue arrestado en la ciudad de Cárdenas cuando se disponía a visitar la casa de su madre. Su familia denunció mediante un video difundido en las redes sociales el forcejeo mantenido con los agentes. Los progenitores del periodista discutieron con un agente vestido de civil que impidió el paso al reportero en medio de los reclamos del padre. "Mi hijo no es un delincuente y hace 15 días me parquean una guagüita ahí", clamó.

Desde que la sede del Movimiento San Isidro fue desalojada por las autoridades el pasado 26 de noviembre, Álvarez ha denunciado un continuo encierro impuesto.

"Llevo 17 días de encierro domiciliario, salvo dos momentos en que me permitieron ir a Damas 955 a recoger mis pertenencias y viajar de La Habana a Cárdenas. No he salido más de la casa de mi abuela, barrio Fundición, desde que el pasado 4 de diciembre intenté llegar a mi casa a ver a mi madre y la policía política me interceptó en el camino. A partir de ahí, he tenido patrullas custodiando la cuadra, agentes en las esquinas", rechazó pocas horas antes de su detención del 14 de diciembre.

Este lunes también fue llamada por la Seguridad del Estado mediante una citación entregada en su vivienda la poeta Katherine Bisquet para una "entrevista" en la Unidad de policía de Cuba y Chacón que duró menos de una hora.

