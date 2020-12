Después de un forcejeo con la policía política, levantan el cerco a la casa del escritor Carlos Manuel Álvarez

El periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez fue liberado la noche del lunes tras ser detenido por dos agentes de la Seguridad del Estado y pasar seis horas retenido. El propio director de El Estornudo, que también denunció su arresto y desaparición, informó de su regreso a casa a través de sus redes sociales.

"Amigos de todas partes: Ya me liberaron. Acabo de llegar a casa. Quitaron la vigilancia hoy y prometieron no vigilarme más. Tenemos que exigir nuestros derechos elementales. No podemos permitir que nos pisoteen impunemente, sin razón alguna para hacerlo", escribió en su cuenta de Facebook.

Álvarez fue arrestado en la ciudad de Cárdenas cuando se disponía a visitar la casa de su madre en la propia ciudad. En un video publicado por su familia en las redes sociales se ve un intercambio entre los padres del periodista y un agente vestido de civil que impidió el paso a Álvarez a pocos metros de la casa donde se encontraba. "Mi hijo no es un delincuente y hace 15 días me parquean una guagüita ahí", dijo el papá al referirse a la vigilancia policial que vive su hijo.

"Llevo 17 días de encierro domiciliario, salvo dos momentos en que me permitieron ir a Damas 955 a recoger mis pertenencias y viajar de La Habana a Cárdenas. No he salido más de la casa de mi abuela, barrio Fundición, desde que el pasado 4 de diciembre intenté llegar a mi casa a ver a mi madre y la policía política me interceptó en el camino. A partir de ahí, he tenido patrullas custodiando la cuadra, agentes en las esquinas", escribió horas antes de su detención Alvárez en su perfil de Facebook.

La situación es constante desde el 26 de noviembre para los miembros del Movimiento San Isidro (MSI), que denuncian ser víctimas de acoso constante. La Seguridad del Estado y la Policía han usado los arrestos arbitrarios, la vigilancia alrededor de las casas y los cortes del servicio telefónico para reprimir a los integrantes del grupo, además de a artistas y reporteros independientes.

Entre los acosados están algunas de las personas que participaron en la protesta pacífica del pasado 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y, especialmente, los activistas que estuvieron acuartelados durante ocho días en la sede del MSI en La Habana Vieja.

Según precisó en un informe el Grupo 27N, nacido de la protesta frente al Ministerio, las acciones represivas de los últimos días "oscilan entre los actos de repudio, la prohibición de salir de casa y las citaciones policiales". El reporte detalla la situación de las últimas semanas en las que también han aumentado las campañas oficiales de difamación contra el MSI.

Entre los activistas que todavía tienen vigilancia para impedirles salir de sus viviendas están Omara Ruíz Urquiola, Maykel Castillo, Anamely Ramos, Iliana Hernández, Luis Manuel Otero Alcántara, Katherine Bisquet, Camila Ramírez Lobón, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Aminta de Cárdenas, Héctor Luis Valdés Cocho y Michel Matos, además de Carlos Manuel Álvarez.

En el caso de Matos, el productor independiente fue esposado y montado en una patrulla este lunes por la tarde cuando intentaba salir de su vivienda y actualmente se desconoce su paradero.

"Desde que logré llegar a mi casa de San Isidro no puedo moverme a otro lugar. Tengo vigilancia aquí desde el día 4 en la mañana y eso se mantiene hasta hoy para impedirme salir, también instalaron una cámara en la cuadra", contó este lunes Luis Manuel Otero Alcántara a 14ymedio.

Por su parte, la artista Tania Bruguera también denunció que tuvo vigilancia de la Seguridad del Estado y la policía desde el día 15 de noviembre hasta la noche del 26; luego regresó el operativo el día 4 de diciembre y se mantiene hasta la fecha. Además sufrió varias detenciones arbitrarias con interrogatorios y amenazas.

En este contexto, los "acuartelados" de San Isidro emitieron este lunes un comunicado donde describen el momento que vive la Isla tras los sucesos del 27N como "un despertar sin precedentes".

"Miles de cubanos, sin importar el lugar de residencia actual, se han reconectado con el país y sus anhelos de libertad y han salido a las calles, exhibiendo con entusiasmo el apoyo a San Isidro, a la liberación de Denis Solís y a un cambio democrático para todos", reza el texto.

Los activistas agradecen las "numerosas muestras de apoyo" que han recibido dentro de la Isla a pesar de "la campaña difamatoria" que el Estado ha desarrollado contra ellos y "la militarización de los espacios públicos".

Según aseguran, "todo cuenta" para ellos, "desde comunicados explícitos de apoyo, obras de arte, carteles, videos, hasta los saludos emocionados que recibimos de personas en las calles, poniendo sus manos en el corazón o las que auxilian en sus casas a los que todavía están sitiados".

En el texto, los firmantes reafirman su deseo de continuar "en la senda de la libertad" e insisten en su derecho a moverse libremente y a reunirse.

"El Gobierno ha demostrado de todas las maneras posibles que no quiere diálogo y que está dispuesto incluso a recurrir a la violencia, con tal de no cejar en la violación constante de nuestros derecho humanos y ciudadanos. Hemos esperado por dos semanas que la Seguridad del Estado quite la vigilancia a nuestras casas y nos permita volver a nuestras vidas y ocupaciones", denuncian.

Ante este escenario, responsabilizan al Estado "de cualquier acto agresivo y arbitrario. Somos mujeres y hombres libres y nuestras casas no son calabozos".

Además anuncian que esta "efervescencia nacional" se produce a pocos días de la celebración de San Lázaro, el próximo día 17, y anunciaron para esa jornada acompañar a Maykel Castillo a llevar hasta El Rincón, donde se ubica el Santuario al sur de La Habana, la ropa de preso que utilizó en estos últimos meses para la performance a favor de la liberación de Silverio Portal Contreras.

"Que Silverio esté libre es motivo de júbilo y nos impulsa para continuar abogando por la excarcelación de Denis y de los más de 100 presos políticos (...) ¡Libertad y Vida para Cuba!", concluye.

El Grupo 27N en su página de Facebook invitó este lunes a las personas que llegaron al Ministerio de Cultura a filmar un breve video con los motivos que los llevaron allí ese día para de esa forma "reconstruir ese momento y escuchar y ver de nuevo a los que allí" estuvieron "en un ambiente único de complicidad y solidaridad".

