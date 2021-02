La policía política amenaza a Carolina Barrero y le “aconseja” irse de Cuba

La historiadora del arte Carolina Barrero informó este sábado que le han abierto un expediente policial por el presunto delito de "clandestinidad de impresos". Durante un interrogatorio, un agente de la Seguridad del Estado instó a la joven a regresar a España, donde vive en la actualidad.

La denuncia contra Barrero fue realizada por la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, una oficial que se ha dedicado a amenazar durante los últimos años a artistas como Tania Bruguera. Morales también ha participado en registros policiales en las viviendas de activistas y periodistas independientes.

Aunque Barrero no ha tenido acceso al supuesto expediente de investigación, de manera verbal los oficiales de la Seguridad del Estado le aseguraron que tienen un plazo de hasta diez días para notificarle de manera formal si la denuncia se retira o se mantiene.

Según contó la historiadora del arte a 14ymedio, los agentes le aseguraron que "el expediente es secreto" por el momento y que ahora "solo tienen acceso a él los instructores penales".

Barrero fue citada la mañana de este sábado a la estación de la calle Picota 209, entre Paula y San Isidro, en La Habana Vieja, por el teniente José Antonio Ramírez Hernández para comparecer ante el instructor penal, el capitán Gustavo Figueredo Pérez.

En sus redes, la también activista por la libertad artística y contra la censura, contó que Ramírez le sugirió, "a título personal", que lo mejor para ella era regresar a España donde vive actualmente, "porque después esa salida" del país se le podría complicar, en alusión a una posible prohibición de viaje.

Según explicó Barrero a 14ymedio, mientras la Seguridad del Estado la estaba interrogando hicieron un registro en la casa donde se estaba quedando en La Habana Vieja y "embargaron" su IPad, los dibujos impresos de José Martí y unas hojas con firmas recogidas online para revocar el mandato del ministro de Cultura Alpidio Alonso.

"La Seguridad del Estado me acusa por esta imagen impresa. Es un Martí hecho de estrellas, con el trazo de la ternura y del ensueño. No hay una pizca de ofensa en ese dibujo, es todo respeto e ilusión", escribió Barrero en sus redes. Durante el interrogatorio se acogió a su derecho de guardar silencio y no hizo comentarios sobre esa acusación.

"Si me van a construir un caso de esto para meterme presa en un juicio sumario que lo hagan, pero que les quede claro, no me van a chantajear ni amenazar con la construcción de un supuesto delito. Se los dije ayer, no me he ocultado para hacerla, la imprimiría mil veces", agregó.

Según el Artículo 241 del Código Penal la clandestinidad de impresos puede acarrear "una sanción de privación de libertad de tres a nueve meses o multa hasta doscientas setenta cuotas o ambas". Este delito condena a la persona que "confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte".

Barrero precisó que la impresión de este dibujo la hizo de manera legal en uno de los tantos lugares que hay en la ciudad, con licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia.

El jueves pasado Barrero fue detenida en plena calle, al día siguiente de entregar en la Asamblea Nacional, junto a la curadora Solveig Font, el recurso para pedir la revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. En ese momento la petición estaba firmada por más de 1.200 cubanos en respuesta a la actuación de Alonso el pasado 27 de enero, cuando encabezó una agresión contra una veintena de artistas, incluida Barrero, que realizaban un plantón pacífico frente al Ministerio de Cultura.

