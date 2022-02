Ciego de Ávila espera a operadores chinos para resolver el fallo de la Bioeléctrica

En lugar de "drama" pondría "los disgustos se acumulan" en Ciego de Ávila y amenazan con ir aún a peor, después de que el viceprimer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, advirtiera este martes de que la canasta está en "riesgo" por los incumplimientos de los productores de carne. Según los datos disponibles, de 3.000 posibles contratos, la Empresa Cárnica solo ha hecho 383 "por la resistencia de los productores debido a la obligación de estabular los animales y a los descuentos del tres y el cinco por ciento durante la venta".

El funcionario visitó la provincia esta semana para dar seguimiento a la zafra azucarera, que promete un desastre sin precedentes, y salió con la constatación de un nuevo fracaso. La inversión valorada en más 330 millones de pesos que se hizo el pasado mes para comenzar la molienda en el central Ciro Redondo y sincronizarlo con la Bioeléctrica se va por el desagüe y no hay aquí productores a los que culpar.

Las autoridades tenían programadas 11 acciones previas que debían realizarse para alcanzar el objetivo, pero ninguna se ha realizado. Seis de ellas, dice con contundencia el diario provincial Invasor, "no tienen solución", ya que están en manos de operadores chinos que deben llegar a la Isla y se encargarán de realizar ajustes y cambios en el diseño de la alimentación de la caldera para que el bagazo se queme en su totalidad, como hace el marabú.

Carmen Taboada Hernández, vicepresidenta de la empresa mixta Biopower S.A, dio más detalles técnicos sobre las diferencias en la granulometría de las masas y los problemas para que el bagazo llegue adecuadamente a la tolva, un asunto ante el que no cabe descuido alguno, pues puede provocar una explosión si se produce un cambio de presión notable.

Lo único bueno que ha pasado en lo relativo a la zafra es la llegada a Cuba de los repuestos de las cosechadoras, pero ni con esas. "Contamos a finales de febrero con ocho cosechadoras que pueden aportarnos 480 toneladas diarias de marabú y esto no cubre la demanda de la planta, que necesita de 1.200 a 1.500 en 24 horas. Hay que ajustar el mecanismo y quemar bagazo al ciento por ciento. No puede haber más dilaciones", dijo Tapias Fonseca, que ve venir la hecatombe.

Pero no acaban ahí los problemas, ya que de las 11 medidas aún quedan cinco, las relacionadas con la energía, y tampoco se han cumplido, afirmó Julio García Pérez, presidente del grupo empresarial Azcuba.

"Cuando el central muele a una capacidad entre el 55 y el 60 por ciento se dispara la corriente. La fábrica consume más energía que la prevista en el diseño original, sobre todo, en los picos que se generan durante la molienda. Ha fallado, también, la disponibilidad de agua, la fábrica estuvo parada durante 20 horas por eso", añadió.

Los problemas se acumulan de tal manera que incluso falta marabú, una especie que se caracteriza por ser invasora. La provincia comenzó un programa de siembra para suplir la carencia, pero el diario señala que hay 3.724 hectáreas previstas para ello de las que solo 307 se han plantado y la Empresa Agroforestal no dispone aún de los viveros tecnificados.

En la visita de Tapia Fonseca se anunció un fondo de 12 millones de dólares para estudios e inversiones que, a largo plazo, permitan usar otras tecnologías con biomasa para el "tiempo muerto", pero el viceprimer ministro pidió emergencia y que se designe a responsables con tareas específicas para actuar de inmediato.

Ante tal situación en el Ciro Redondo, las autoridades han activado el central Primero de Enero para ayudar a cumplir con un plan de azúcar que se prevé tan malo que la prensa oficial está plagada de informaciones que avisan ya de lo que viene.

"A estas alturas hay demasiada experiencia acumulada como para saber que el éxito de la zafra azucarera sigue siendo tarea mayúscula aquí en la que influyen otras variantes, que también muestran números en rojo", indica Invasor.

"Ciego de Ávila no puede permitirse otra campaña con rendimientos pírricos", dice el diario, que elabora una buena lista de obstáculos: la siembra está atrasada, las tierras libres de marabú no producen, hay 30 de aparatos de maquinaria pesada no disponibles y las medidas para estimular el agro que anunció el Gobierno están "a media máquina", advierte con ligero optimismo el periódico.

Esas medidas salieron también a colación cuando se reprochó a los productores no estar cumpliendo con el plan de entrega de leche y, además, vender sin haber satisfecho el contrato con el Estado.

"Comer carne de cerdo y pagarla a precios aceptables será un camino más largo aún, otra deuda que pesa en la agroindustria y en la mesa del cubano"

Según la nota, "el registro de Control Pecuario se guía por unos números y la diferencia entre lo real y lo que está en los papeles es de miles de cabezas. Si los planes se hacen por cifras que no son reales, el problema solo se agrava".

Las autoridades acordaron establecer un plan con reservas por debajo del potencial. Los ganaderos con más de 10 vacas deben entregar al año alrededor de 550 litros para cumplir sus compromisos, recordaron, aunque revisarán la contratación de forma particular. Lo mismo se hará con la entrega de tierras ya que hay más de 1.468 personas que tienen ganado pero no terreno, algo que han prometido solucionar antes de que acabe el mes.

Además de los ya mencionados problemas con la carne de res, la empresa porcina tampoco está exenta de inconvenientes, ya que hay problemas para importar el alimento animal que intentan eludir incentivando el consumo de proteínas de origen vegetal, como las que derivan del maíz, la soya y el sorgo.

El diario admite sin cortapisas: "Comer carne de cerdo y pagarla a precios aceptables será un camino más largo aún, otra deuda que pesa en la agroindustria y en la mesa del cubano".

