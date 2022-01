El oficialismo publica un "inventario de las calamidades" en la provincia cubana de Ciego de Ávila

El mejor ejemplo del desastre de la economía de Ciego de Ávila es la zafra azucarera, que puso de su parte para lo que ya se reconoce como "el peor resultado en más de un siglo a nivel nacional", superando el año precedente. La industria provincial apenas ejecutó un 11% de las previsiones, es decir, un total de 200.000 toneladas de caña se quedaron sin recoger.

Este es uno de los muchos datos catastróficos que caracterizaron la economía de ese territorio durante el pasado año y que este miércoles resume el diario Invasor, que promete una próxima entrega en la que contarán todo lo bueno que "sí se hizo".

En la lista de malos indicadores económicos está que el 30% de las empresas estatales de Ciego de Ávila, un total de 23, tienen pérdidas. Además, la captación de ingresos apenas alcanzó el 23,6% de lo previsto, 2.971 millones de pesos, y el comercio minorista, por su enorme desabastecimiento, se queda al 77,2% de lo previsto.

Ileana Venegas, directora de Economía y Planificación Provincial, atribuyó la mala situación general en primer lugar a los motivos habituales, las sanciones de EE UU y la pandemia. Y, a continuación, a causas externas e internas. En cuanto a las primeras, hizo referencia al desabastecimiento de los mercados mayoristas, que se produjo en buena parte, argumenta, por el aumento de los precios de importación y los problemas del transporte marítimo internacional.

En lo que concierne a Cuba, mencionó la Tarea Ordenamiento, la "dolarización parcial de la economía en las relaciones entre las empresas y de estas con el sector no estatal" y la mala gestión de las medidas aprobadas para la empresa estatal socialista; pero en ningún caso desarrolló estas ideas.

La funcionaria también destacó que se están manteniendo conceptos salariales basados en la productividad que no se sostienen, puesto que esta última no llegó al 80% de lo previsto pero los pagos se hicieron al 86%, un desequilibrio que no contribuye precisamente a sanear las cuentas.

En el capítulo de las exportaciones, donde la zafra azucarera vuelve a tener protagonismo por otro dato fatal –Ciego solo alcanzó el 28,8% del plan global de ventas al exterior de este producto–, tampoco marchó bien uno de los artículos más demandados de Cuba en los últimos tiempos: el carbón de marabú. Las demoras en los traslados marítimos internacionales provocaron que este combustible natural quedara varado en contenedores de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, dejando como resultado la falta de exportación de 13.300 toneladas.

Tampoco las inversiones fueron bien. La previsión era de 5.000 millones de pesos, pero se ha ejecutado el 62%, 3.100 millones, según datos ya consolidados de la propia Dirección de Economía y Planificación. Azcuba y los ministerios de la Agricultura, el Turismo, Energía y Minas, y Transporte fueron los que más aportaron en ese incumplimiento.

El subdirector de Economía y Planificación Provincial, Yens Toledano Padrón, explicó que la mayoría de la inversión se ha quedado sin ejecutar por problemas de personal, debido a las muchas bajas laborales causadas por la pandemia, pero también a la falta de financiación y de recursos.

"A pesar de estos resultados, es preciso reconocer el esfuerzo realizado para, en medio del enfrentamiento a la situación epidemiológica, haber avanzado en varias actividades", dijo Ileana Venegas, que menciona entre ellas la aprobación de 26 mipymes, cuyo desempeño aún no se puede valorar, o el trabajo en los barrios y con los vulnerables, que la mayoría de ciudadanos no valora a juzgar por el descontento social palpable en toda la Isla.

