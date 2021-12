En Cienfuegos sí hay carne de cerdo, pero a 270 pesos la libra

Que la carne porcina está cada día más ausente de los mercados es algo que sabe cualquier cubano de a pie estos días. Lo raro es que sea una autoridad quien lo certifique. Este lunes lo hizo, categóricamente, Osvaldo Surí González, coordinador de programas del gobierno provincial de Cienfuegos. "La carne de cerdo cruda y en cantidades y en libras no se puede vender en ningún lugar porque no existe", aseveró en declaraciones recogidas por medios oficiales, presumiblemente refiriéndose a la producción estatal.

Por eso, dijo el funcionario, "no hay que desesperarse" ni "hacer cola", ni "turnos" ni "listados en ninguna casilla [carnicería] de Cienfuegos".

A ello contrapuso que "hay la bondad y la disposición de varios productores" de vender de manera "liberada controlada", aunque solamente en la capital provincial, una libra de "res limpia" a cada niño menor de siete años, así como a las embarazadas, a mayores de 60 años y a un total de 2.324 "familias vulnerables" registradas por la Seguridad Social del municipio. "También nos alcanza para eso", presumió Surí.

La estrategia de ofrecer este producto parece generalizarse de cara al fin de año, para compensar la falta de puercos

Además, ofrecerán la misma prerrogativa a "más de 200 combatientes de la Revolución cubana que están encamados hoy", a los que incluso prevén servirles a domicilio. "Nos queda un espacio ahí en la casilla que lo vamos a poner y si lo tenemos que llevar a la casa vamos a crear el sistema de enlace para llevárselo a la casa", refirió el funcionario, quien puntualizó que se llegó a un acuerdo con los productores para poner a la venta la carne de res a 100 pesos la libra.

La estrategia de ofrecer este producto parece generalizarse de cara al fin de año, para compensar la falta de puercos, cuyo precio, cuando aparecen, van de los 200 pesos la libra de 19 y B, en La Habana, a los 270 pesos de las tarimas de Cienfuegos.

Hace unos días, el gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, anunciaba vía Twitter que se encontraba en Macún, "junto a los directivos de la Agricultura, gestionando carne de res y equina para los aseguramientos de la Feria de Fin de Año". Y añadía: "Se venderá en bolsas de un kilogramo y medio".

En ciudades como Cárdenas, Matanzas o Santiago de Cuba, la libra de cerdo está en 200 pesos, y aunque no justifica los precios de la carne, Justina, que siempre ha tenido "un puerquito en el patio de su casa para comer carne cada 31 de diciembre", asegura que el actual precio tiene que ver con el costo de la comida para criar los cerdos y no duda que para fin de año suba más.

"Unas 20 libras de pienso están ahora mismo en Santiago a 650 pesos. Con este valor no hay quién críe un animal", se queja la ama de casa que vive en el poblado santiaguero de El Caney y tiene que comprar en el mercado negro porque el Estado no comercializa este producto. "Está dura la vida. ¿Cada semana dar 650 pesos para pienso? No hay quien aguante este tren. Porque el cerdo no es el único que come, también se alimenta un pollo que tengas ahí en el patio", agrega. "Antes cocinaba la comida, compraba algunas viandas y las hervía en un fogón de leña para aumentar con el pienso, pero ya ni viandas hay en este país".

"Unas 20 libras de pienso están ahora mismo en Santiago a 650 pesos. Con este valor no hay quién críe un animal", se queja la ama de casa que vive en el poblado de El Caney

Aunque para fin de año es común que el precio de la carne de cerdo suba, dado que constituye el plato estrella de la cena del 31 de diciembre, este mes ha alcanzado su máximo histórico desde que en 1994 se autorizaran en la Isla los mercados agrícolas de gestión privada tras años de control estatal sobre el comercio agropecuario.

La falta de alimento para los animales es, lo han reconocido las autoridades, una de las causas del descenso de la producción porcina.

Con el objetivo de abaratar esta carne y aumentar la productividad se anunció hace unas semanas que la empresa estatal Holpor, ubicada en Holguín, iba a recuperar la receta de pienso líquido para cerdos, que se dejó de fabricar desde el Período Especial, ante las cifras desastrosas. Este año y solo en esa provincia, se prevé alcanzar 2.566 toneladas de carne porcina frente a las 8.625 planificadas.

La recuperación de centros porcinos del Estado que dejaron de explotarse durante mucho tiempo es una de las más de 60 iniciativas del Gobierno para estimular la producción de alimentos.

En esa ocasión, Holpor también dijo que no descartaba vender cerdos de preceba, muy jóvenes, a los productores privados que hubieran sufrido en el último año la interrupción de la cadena de monta y cría por la falta de alimentos para los animales.

La queja de estos productores también es conocida. Como explicó a este diario El Pana, un productor artemiseño que desmanteló su corral de cerdos hace más de un año por falta de pienso, "una vez que te comes a la hembra antes de ponerla en monta y sacarle crías, todo se termina". La venta de ejemplares jóvenes por parte del Estado ya se hace a cooperativas y granjas estatales pero todavía está en estudio extenderla a los privados.

