Cierran CubaPod, la primera plataforma de podcast de la Isla

CubaPod, la primera plataforma cubana que aglutinaba el podcast realizado en la Isla, anunció su cierre este martes. En una publicación firmada por Carlos Lugones, fundador de la iniciativa, se conoció que la crisis económica ha dado al traste con una herramienta que había ido ganando adeptos en los últimos meses.

La caída material, en medio de la pandemia, ha precipitado el derrumbe del portal, y disminuyó las "fuerzas" del emprendedor espirituano y la de sus colegas para seguir con el proyecto.

"Nuestro equipo ha estado trabajando desde el primer día de forma gratuita, solo por 'amor al arte' o por pasión con la misión que tenemos de empoderar a los cubanos. Jamás percibió un miembro del equipo remuneración económica por su trabajo, y les garantizo que se trabajó muy duro", detalló.

El joven cuenta que en medio de la crisis cada uno de los miembros del equipo "tuvo que buscarse la vida por separado" y algunos como él tuvieron "que arrancar negocios nuevos" que les consumieron una gran parte de su tiempo y energía. "Otros, tuvieron que volcarse hacia su empleo. Como líder, no tenía vergüenza para exigirles nada, porque no tenía forma de remunerarles por su trabajo. Llegó un punto en que les pedí amablemente que se retiraran, porque no estaba funcionando nuestra colaboración interna", lamentó.

Lugones reconoció que su liderazgo no alcanzó "para guiar este proyecto comunitario" porque sus prioridades personales "se centraron en sobrevivir en un ambiente hostil y destructivo para la creatividad". El su texto les recuerda a sus lectores que CubaPod nunca recibió "financiamiento, ni grants de gobierno u organización alguna".

"No me puedo permitir la indignidad de tener personas trabajando en uno de mis proyectos, de forma gratuita. El tiempo de las personas vale, y mucho. Yo respeto eso, y cuando veo que no puedo, prefiero renunciar o asumir mi fracaso", escribió el emprendedor al precisar que solo quedan él y otro colega trabajando en la plataforma y que, aunque los demás se habrían quedado también, él mismo les pidió que no siguieran.

Explicó también que como el tráfico y la demanda sobre la plataforma creció, el proyecto se ha vuelto "insostenible a nivel tecnológico". "Constantemente estamos recibiendo quejas de usuarios porque los episodios se atrasan días en llegar. No estamos en condiciones de resolverlo, requiere horas de programación con las que no cuento ahora mismo", precisó.

La única opción que tendría CubaPod para seguir operando, dice Lugones, sería "conseguir financiamiento externo y que un nuevo CEO asuma" porque sus prioridades han cambiado. "Tengo otros proyectos en mente y quiero dedicar mi vida a crear soluciones de mayor alcance, destinadas a un mercado más amplio", anunció.

Para Lugones y su equipo no es una opción aceptar financiamiento de ningún gobierno, organización o entidad porque CubaPod "ha sido independiente desde el principio" y recomendó a otros emprendedores que de ninguna manera "comiencen un proyecto sin un modelo de negocio".

"Me queda la satisfacción de haber impulsado el movimiento del podcasting en Cuba y de haber llegado a agrupar 230+ podcasts cubanos en nuestra plataforma, 7K+ usuarios en Telegram, 49K descargas de episodios, 3K+ suscripciones, pero sobre todo, haber alegrado las vidas de tantos compatriotas con un servicio que sin lugar a dudas, les ayudó a tener más acceso a la información por medio de podcasts", dijo Lugones a modo de resumen.

El emprendedor advirtió que tanto el servicio web de la plataforma como el de Telegram seguirán activos hasta el 1 de octubre del 2021. "Este es mi bebé, y me duele verlo morir así, pero como emprendedor, a veces hay que saber decir 'fue suficiente'".

