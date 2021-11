"Traje a Estados Unidos toda la obra de Otero Alcántara"

La curadora de arte Claudia Genlui, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), llegó este martes a Miami por un tiempo indefinido, aunque asegura que su salida del país está relacionada con motivos personales. La Seguridad del Estado estuvo con ella en el aeropuerto "todo el tiempo" hasta el momento en que se montó en el avión.

"Hay algo importante que quiero que quede claro: no me estoy exiliando de Cuba. Nunca aceptaré que la Seguridad del Estado quiera sacar definitivamente a Luis Manuel [Otero Alcántara] y a Maykel [Castillo Osorbo] de Cuba, esas palabras: definitivamente, exilio, destierro, para mí no existen. No las voy a tolerar para ellos pero tampoco las voy a tolerar para ninguno de nosotros. Voy a regresar a Cuba, no sé si es dentro de 15 días, dentro de un mes, no sé, solo sé que voy a regresar", contó la activista a 14ymedio durante su escala en México.

Genlui sostiene que uno de los motivos que la han llevado a Miami es la necesidad de acompañar a su madre, enferma de cáncer. Además, cuenta que Otero Alcántara le pidió que realizara algunas gestiones relacionadas con su trabajo. "Pude sacar todas las obras de Luisma. Venía cargada pero no no hubo contratiempo ninguno con eso", dijo aliviada.

La última vez que la curadora vio a Otero Alcántara en prisión, recuerda ella, el artista le dijo que ella "estaba siendo una especie de muleta para el régimen" y que él la necesitaba "libre, fuera, sana, a salvo". "Para mí ha sido uno de los momentos más difíciles porque inconscientemente me aferro a él y a toda la emoción, a todo el sentimiento que me une a él, más allá de que seamos compañeros en esta lucha", confesó.

La activista considera que hay que "normalizar la idea de entrar y salir de Cuba" y señaló que por el momento hay muchas cosas por hacer más allá que poner atención en si está o no saliendo del país. "Una de las cosas que me ha tocado asumir ha sido que las migraciones dejan un sabor amargo, un dolor tan fuerte... Es un tema que uno lleva adentro y no es capaz ni siquiera de hablarlo. Lo más seguro que tengo es que voy a regresar", reiteró.

Claudia Genlui es perseguida por el régimen desde que fue despedida en diciembre de 2019 de la Oficina del Historiador de La Habana, donde era funcionaria. La curadora ofreció una conferencia de arte independiente en la embajada de la República Checa y, días después, se le notificó su expulsión.

La Oficina del Historiador reprochó a Genlui que hubiera ocultado su participación en el evento después de que el 30 de noviembre se distribuyera una circular indicando que cualquier trabajador en su situación debía notificar a sus superiores eventuales contactos con una embajada.

La historiadora alegó que la actividad era fuera de su horario laboral, por lo que no debía rendir cuentas. Además, según contó entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de los hechos, puesto que la sede diplomática checa le notificó la celebración y su única condición fue que no impartiese el taller Luis Manuel Otero Alcántara.

De nada le sirvió reclamar por una decisión que, finalmente, no fue revocada. Ese fue el inicio de un camino de obstáculos para la curadora, a quien se le fue complicando cada vez más la vida por su participación en la huelga de hambre del Movimiento San Isidro para reclamar la liberación de Denis Solís, en la manifestación de los artistas delante del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020 y en las protestas del pasado 11 de julio en todo el país.

En los últimos tiempos, ha compaginado su activismo con su papel de portavoz de Otero Alcántara. Aunque apenas mantiene contacto con el artista, encarcelado desde el 11 de julio, ella ha sido su voz en la calle estos meses. La última vez que pudo verlo fue el 21 de octubre.

La curadora explicó detalladamente su encuentro con Otero Alcántara en la revista El Estornudo, contando en primera persona las dificultades, al no ser familia del activista, para entrar en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la que está el líder del MSI.

Se esperaba que Otero Alacántara dejase la Isla fruto de las negociaciones anunciadas por Tania Bruguera, en la misma línea que las que propiciaron la salida de los artistas Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet , que salieron a Polonia tras ser él excarcelado a cambio de su destierro.

Bruguera ya ha advertido en varias ocasiones que ni Otero Alcántara ni Maykel Castillo Osorbo eran proclives a aceptar una liberación a cambio de abandonar el país.

