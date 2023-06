En Colombia, el cese al fuego con la guerrilla del ELN da aire a Petro en su peor semana

(EFE).- Últimamente todo han sido golpes para Gustavo Petro, los más recientes ya no desde la oposición sino desde su círculo cercano, por lo que el anuncio de un alto el fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el más largo que se ha conseguido con esa guerrilla, le da al presidente colombiano por fin aire para respirar.

"En mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado", aseguró un Petro confiado, al que el anuncio del cese el fuego bilateral de 180 días, que empezará el próximo 3 de agosto, se le quedó pequeño y quiso poner una fecha de fin para el conflicto.

El presidente tomó la decisión de viajar a Cuba el miércoles por la mañana, antes de sumarse a las manifestaciones a favor de su Gobierno, donde se dio un baño de masas y subió a uno de los estrados donde más cómodo está: frente al "pueblo", hablándole directamente y diciéndose, casi a sí mismo, que no era "un presidente abandonado en su palacio presidencial".

Pero lo cierto es que Petro, conocido por su ensimismamiento y desconfianza, lleva una semana muy solo. Hace una semana que dijo adiós a la persona en la que más confianza ha depositado desde que llegó a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto: Laura Sarabia, quien fue su jefa de Gabinete.

Se vio obligado a hacerlo después del escándalo de escuchas ilegales que persigue a la exfuncionaria por un supuesto robo de dinero de su casa, de lo que se acusa a su niñera, caso en el que entró otra persona también cercana a Petro: Armando Benedetti, hasta hace una semana embajador en Venezuela.

Benedetti, que hace un año fue clave para el triunfo electoral de Petro, según conversaciones filtradas a medios de comunicación, presionaba a Sarabia, quien fue su propia secretaria, para que le diesen un puesto más importante en el Gobierno y amenazaba con revelar una supuesta financiación irregular de la campaña electoral.

Este escándalo digno de serie política, al estilo House of Cards, ha afectado a Petro, aunque de momento no ha llegado a mancharlo, por lo que el presidente, cuyas reformas políticas no avanzan en el Congreso y parece que solo acumula derrotas, necesitaba buenas noticias, que han venido por fin de uno de los pilares de su Gobierno: la paz total.

El acuerdo de cese el fuego con la última gran guerrilla colombiana ya estaba cerrado desde días antes y el mismo Petro lo reveló, de manera velada, al subir a su Twitter –donde se ha atrincherado aún más estos días– una foto en una reunión militar donde en una pantalla proyectada había una diapositiva en la que explicaba cómo funcionaría esta medida de disminución de las hostilidades.

Estaba dispuesto a subirse al avión presidencial, rumbo por primera vez a Cuba, el jueves a las ocho de la mañana; él mismo –una persona poco madrugadora– había fijado la hora. Pero no fueron ni las dos o tres horas de retraso a las que suele acostumbrar el presidente: fueron casi 12 horas después de lo previsto cuando aterrizó en la isla.

Esta vez la demora se le salió –en parte– de sus manos. Las dos delegaciones pidieron más tiempo para concretar los últimos detalles del acuerdo –que se ha firmado apenas una hora antes del acto– y el cierre del tercer ciclo de conversaciones se retrasó un día, así que a Petro se le fue la prisa por llegar a Cuba.

Pero finalmente en la isla ha dado una fotografía que con las FARC solo se logró al final de los diálogos, cuando el acuerdo final ya estaba firmado: la del jefe de Estado y el jefe de la guerrilla, Eliécer Chamorro, alias "Antonio García", dándose la mano.

Quizás parece una foto precipitada, pues a la paz aún le queda un camino largo, pero revela que las negociaciones con esta guerrilla son muy diferentes a las de las FARC y que, en todo caso, un alto el fuego que alivie a las poblaciones más afectadas por el conflicto colombiano siempre es una buena noticia; y más si sucede en una mala racha.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) definió en redes sociales el acuerdo como un "cese al fuego para paralizar la fuerza pública" y como "un agravio al país y un triunfo del crimen".

"Definitivamente al cinismo de estos terroristas se debe responder con la fuerza del Estado y la justicia", agregó el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, el excandidato presidencial Enrique Gómez, líder del derechista movimiento de Salvación Nacional, reclamó por "desgobierno de Petro" que "en diciembre del año pasado (dijo) que la barbarie en varios departamentos de Colombia, el acoso del comercio y el asesinato no se daría en medio de esa farsa llamada proceso de paz con el ELN".

El tuit de Gómez se sumó a las opiniones de algunos usuarios de la red social que utilizaron el hashtag #DelCesePienso para verter críticas y aplausos al acuerdo firmado hoy en la capital cubana.

Por otra parte, el teniente coronel de la Policía colombiana Oscar Dávila, supuestamente involucrado en las interceptaciones telefónicas ilegales a Marelbys Meza, ex niñera al servicio de Laura Sarabia, apareció muerto en Bogotá, informó este viernes la Policía.

"Lamentamos la muerte del señor teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres. Nuestra solidaridad con sus familiares en este difícil momento", escribió en Twitter el director de la Policía colombiana, mayor general William Salamanca.

El cuerpo de Dávila, que trabajaba en la Presidencia de la República, fue hallado en un vehículo en el barrio de Teusaquillo y las autoridades indagan las causas del fallecimiento.

La muerte del alto oficial se produjo en momentos en que una indagación judicial busca establecer si hubo irregularidades o abuso de poder en el interrogatorio al que fue sometida Meza, señalada como autora del robo de un maletín con dinero de casa de Sarabia.

Luego de conocerse la muerte de Dávila, medios locales informaron que este envió una carta a la Fiscalía en la que expresaba su disponibilidad para ser escuchado en una entrevista o interrogatorio para hablar del caso de Meza.

"Todo lo anterior, en concreto, tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso de la jefe del Despacho Presidencial, Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la Jefatura para la Protección Presidencial", dice la carta.

Sin embargo, el abogado Miguel Ángel del Río, aseguró en su cuenta de Twitter que el teniente coronel Dávila le manifestó ayer en una reunión que de la Fiscalía lo estaban amenazando.

"El día de ayer (jueves) me reuní con el coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían 'hasta que corriera sangre'. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", afirmó Del Río.

La semana pasada, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó que la Policía interceptó ilegalmente el teléfono de Meza, quien dijo que fue interrogada en dependencias del palacio presidencial como sospechosa del supuesto hurto de un maletín con una suma indeterminada de dinero de casa de Sarabia.

Por ese caso la Fiscalía llamará a interrogatorio y "en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos" que involucran "un presunto hurto, unas prácticas que fueron denunciadas esta semana y que se añade a algo que es grotesco en el país, que es que las 'chuzadas'", como se conoce a las interceptaciones ilegales, "hayan vuelto a Colombia".

Meza fue interceptada ilegalmente porque su número telefónico fue intervenido por la Policía usando como fachada una investigación contra el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

