Comienzan las teleclases en Cuba pero en las casas no hay ni lápices ni libretas

A cuatro días de que comience el curso escolar, no hay rastro de libretas ni lápices para los alumnos pero sí mucha incertidumbre. La Mesa Redonda de este miércoles, dedicada al reinicio de las clases, que serán en la modalidad de teleclases, tampoco despejó todas las dudas.

"Pensé que ayer en la Mesa Redonda pondrían ya la parrilla televisiva con la programación de las asignaturas, pero aún no la he visto publicada", dice a este diario Ana Miriam Rosado. De profesión enfermera, en el horario que dan las teleclases ella está siempre trabajando, y es su madre la encargada de que su hija de 11 años no se pierda las lecciones.

Explica que su hija ya pasó a sexto grado, pero que en realidad "no ha podido terminarlo porque fue interrumpido" por el avance de la pandemia, que obligó a suspender las clases presenciales en enero de 2020. "Hoy mismo llamé a la maestra para saber qué contenido iban a dar y me dijo que las teleclases serán una consolidación de lo mismo que ya dieron el curso anterior", cuenta.

"Aquí tenemos los libros que nos dieron cuando finalizó el quinto grado, y le dieron las notas y todo, pero no tenemos libretas, ni lápices, ni portaminas", lamenta Rosado refiriéndose al material escolar, que hasta ahora siempre ha aportado la escuela. "Me tocará inventar, porque no se puede ni comprar en las tiendas como se hacía cada año para completar lo poco que le dan por la escuela. Lo único que ahora mismo hay disponible a la venta en las tiendas del Estado es comida y productos de aseo".

Otro de los temas que preocupa a los padres y les ha generado muchas dudas es cómo será el proceso de vacunación. Muchos familiares se preguntan sin encontrar una respuesta: ¿Será obligado vacunar a los niños? ¿Qué opciones hay para los padres que no los quieren vacunar?

Son preguntas que no respondió la Mesa Redonda, donde la ministra de Educación, Ena Elsa Fernández Cobiella, comunicó que a inicios de este mes comenzará la vacunación para los estudiantes que cursan 12º grado, tercer año de Educación Técnica y Profesional y tercero y cuarto de Formación Pedagógica. Para este grupo, aseguró la funcionaria, el curso será presencial a partir del 4 de octubre.

En el caso de los estudiantes que están entre los 12 y 18 años, dijo que está previsto iniciar la vacunación "sobre el 5 de septiembre" y precisó que en este grupo están incluidos los alumnos de sexto grado. Agregó que la idea es reanudar el curso en la modalidad presencial para ellos a partir del 8 de noviembre. "Los niños de Educación Primaria iniciarán la vacunación sobre el 15 de septiembre, por tanto, reanudarán el curso de manera presencial a partir del 15 de noviembre", puntualizó.

A pesar de los inconvenientes del reinicio de las clases, muchas de las madres no se han quedado de brazos cruzados. Es el caso de Linda Reloba, quien ya cuadró con una amiga para ir este fin de semana a la feria de La Cuevita: "Ahí se encuentra de todo siempre, así que espero resolver con ellos unas libretas y lápices, porque si no, no sé ni dónde ni con qué van a escribir mis hijos".

Reloba está molesta porque "en la escuela no han dado material como lo hacen siempre" y lo único que tiene para arrancar con las teleclases son los libros que le entregaron cuando cerró el curso anterior.

Tampoco se mencionó en la Mesa Redonda, se queja Reloba, "si van a vender uniformes nuevos antes del inicio de las clases o si van tomar otra medida como permitir que vayan con ropa de calle".

Se trata de una preocupación compartida por muchas otras familias, que tienen que lidiar con el hecho de que sus hijos han crecido o engordado y el uniforme de hace año y medio no les sirve.

La otra opción es comparar estos insumos en el mercado negro, pero "una libreta de 200 hojas rayadas no baja de 75 pesos y ni hablar de las cuadriculadas que son las que se usan para las matemáticas"

"Estamos preparados, en nuestras escuelas, para recibir a nuestros niños con ropa adecuada. Sabemos que a muchos los uniformes no les van a servir y los vamos a recibir con pantalones, pulóveres, con ropa adecuada para poder dar clases en nuestras instituciones", aseguró a la prensa oficial Yoania Falcón Suárez, directora de Educación en la capital, dando a entender que no será un requisito imprescindible llevar el uniforme y que se permitirá el uso de otro tipo de vestuario.

Otras madres acuden a la ayuda de amistades, como Mariela, de 33 años, que lleva meses sin ir al trabajo, donde antes podía conseguir "algunas hojas y lápices". "Una vecina me regaló un par de libretas que le sobraron a su hija que ya se graduó este año y no las necesita", cuenta a 14ymedio pero eso no va a durar mucho porque, si se mantiene todo como las teleclases anteriores, les van a mandar muchas tareas para que hagan y eso necesita tener disponible más hojas".

La otra opción es comparar estos insumos en el mercado negro, pero "una libreta de 200 hojas rayadas no baja de 75 pesos y ni hablar de las cuadriculadas que son las que se usan para las matemáticas", explica Mariela. "Solo en las libretas que necesitan se me va a ir una buena parte del salario".

