El curso escolar en Cuba empezará el 6 de septiembre con teleclases

El curso escolar 2020-2021 se reanudará en Cuba el próximo 6 de septiembre con teleclases, así lo informó este lunes a la prensa oficial la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.

"Conocemos que la familia cubana está muy preocupada con la reanudación del curso escolar 2020-2021 de manera presencial y es importante informales preliminarmente que el 6 de septiembre vamos a reanudarlo a través de actividades docentes televisivas y finalizando esta semana se informará la parrilla que se ha elaborado", declaró Velázquez a la televisión cubana en relación a los ajustes que se hacen en la Educación por la pandemia.

La ministra también adelantó que, de conjunto con las autoridades sanitarias, se ha determinado que "los estudiantes desarrollarán actividades docentes presenciales a partir de que sean vacunados" contra el covid-19.

La vacunación se ha organizado en tres grupos comenzando por los estudiantes de duodécimo grado, los de tercer y cuarto año de la formación pedagógica, y los que cursan el tercer año de la enseñanza técnica y profesional, detalló la funcionaria.

Luego, continuarán con los alumnos de entre 12 a 18 años, que incluye los restantes grados preuniversitarios así como "el resto de la formación pedagógica, de la enseñanza técnica, y la secundaria básica, pero también nosotros hemos considerado con Salud Pública incluir a los estudiantes de sexto grado".

El tercer grupo está integrado por los estudiantes de la educación primaria, desde el nivel preescolar, hasta el quinto grado.

Velázquez dijo que se darán más detalles sobre la inmunización en el programa de televisión Mesa Redonda en su emisión de este miércoles, donde también participarán directivos del Ministerio de Educación Superior para informar sobre cómo se ajustan los planes por carreras y la incorporación de centros estudiantiles y becas al curso escolar.

Mientras tanto, en la capital se preparan para utilizar las escuelas "como centros vacunatorios para los niños", dijo este martes a Tribuna de La Habana, Yoania Falcón Suárez, directora provincial de Educación, quien añadió que la inmunización le dará "confianza a la familia cubana para el reinicio del curso escolar" de manera presencial.

Falcón Suárez reiteró lo que han dicho las máximas autoridades del país: el reinicio de las clases en los centros educativos será "cuando las condiciones higiénico-sanitarias lo permitieran".

Sobre el personal educativo, la funcionaria detalló que los maestros se incorporaron después de un período de vacaciones que culminó este 30 de agosto y en el que muchos "han trabajado en tareas de la lucha contra coleros, en centros de aislamiento, en los SAF (Sistema de Atención a la Familia), llevando la comida a nuestras personas más vulnerables, en las farmacias como mensajeros".

Las autoridades cubanas suspendieron las clases presenciales en marzo del año pasado como parte de las medidas de enfrentamiento al covid-19. Durante una etapa los estudiantes recibieron contenidos por la televisión mediante programas educativos y posteriormente se acogieron al periodo de vacaciones.

En septiembre de ese mismo año se retomó el curso de manera presencial en casi todas las provincias pero fue suspendido a los pocos meses por el alza de casos positivos de covid-19 en el país, por lo que se volvió a las teleclases.

El Ministerio de Educación elaboró un programa de enseñanza a través de la televisión que ha generado quejas, inconformidades de familiares y hasta sanciones por parte de las autoridades. En Santiago de Cuba una multa de hasta 2.500 pesos tenían que enfrentar los padres de estudiantes que no transcribieran el contenido de las teleclases.

A ello se suma que no todos los hogares cuentan con las condiciones técnicas para lograr captar la señal de las videoclases. Algunos padres se quejan de que con la llegada de la televisión digital, no han podido comprarse la cajita decodificadora de la señal. Las clases son por el Canal Educativo, el primero en apagarse analógicamente. Muchas familias tampoco tienen dinero para pagar un profesor particular y menos aún una computadora con la que sus hijos puedan ver online las teleclases.

Los profesores y metodólogos desde el próximo mes y hasta enero de 2022 "desarrollarán acciones en el orden organizativo y preventivo para asegurar el cierre del actual curso y el inicio del próximo", informaron las autoridades educativas en mayo pasado. También indicaron que se tiene previsto iniciar el curso escolar 2021-2022 el próximo 31 de enero.

