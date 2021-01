Crece la inquietud de las familias por el riesgo de covid en las escuelas

Además de establecer un nuevo récord, los últimos datos del covid -- 487 positivos y 2 fallecidos -- han desatado de nuevo la inquietud de las familias, que temen los riesgos de contagio para los niños en edad escolar.

Un dato particularmente alarmante es que del total de positivos diagnosticados hasta ahora, 50 son menores de 20 años. Ante este panorama, algunos padres han expresado sus preocupaciones tanto en las propias escuelas como en las redes sociales.

"Con más de 80 casos en Santiago deberían suspender las clases", opina Amilcar Melián, realizador audiovisual y residente en Santiago de Cuba, que tiene una hija que cursa el sexto grado.

"No se trata solo de la supuesta seguridad que ofrecen las estadísticas referentes a los centros docentes, sino al riesgo del transporte urbano, máxime si lo reducen al 50%", dice en un post publicado este lunes, luego que se diera a conocer el informe diario del Ministerio de Salud Pública. "Si hay algo que genera movimiento de personas es el curso escolar. Lo verificamos en julio y agosto cuando el transporte fluye a media máquina".

Una de las quejas más repetidas es cómo a finales de marzo pasado, con solo 40 enfermos, las escuelas se suspendieron, y ahora, con cifras escandalosas, no.

Otros han tomado la decisión de no llevar a sus hijos a los centros escolares, tal y como ocurrió en marzo pasado, cuando comenzaron a aparecer en el país los primeros casos positivos y las escuelas seguían abiertas.

"El último día que mi hijo fue a la escuela fue el viernes pasado, ya desde este lunes se está quedando en casa. En la escuela he dicho que tiene gripe, hoy La Habana reportó 172 casos y no me parece correcto seguir poniendo en peligro la salud. Yo sé que todos los padres no tienen en casa la posibilidad para dejar a los niños y seguir trabajando pero yo vivo con mi madre y ella se ocupa de él. Me parece lo mejor, ahora mismo es un peligro tener las escuelas abiertas", opina Vanesa, madre de una niña de segundo grado que cursa estudios en una escuela de El Cerro, en La Habana.

Cuenta que en ese centro de estudios ni siquiera los maestros respetan las medidas que ha dictado el Gobierno para evitar el contagio. "Me cansé de quejarme, la maestra se quita la mascarilla para hablar porque dice que se ahoga y que nadie la entiende cuando explica".

Un escenario similar describe en sus redes la santiaguera Maylín Camilo Castillo: "Fui a recoger a mi niño de segundo grado en sí seminternado y mientras esperaba observé cómo unos niños de preescolar se bajaban constantemente el nasobuco y por más que la maestra les decía que se lo subieran, ellos hacían caso omiso".

"Cuando fui al Círculo Infantil a buscar a mi niña de tres años, me la entregan sin nasobuco, ni siquiera se habían dado cuenta. Al ver mi reacción, le dijeron a la niña qué a dónde estaba y ella misma lo buscó en su mochila y se lo puso, no quiero ni imaginar desde cuando mi hija estaba desprotegida. Lo único que sé es que este virus es sumamente contagioso y todo cuidado es poco. Al ver mi incomodidad, una de las educadoras me dijo que por eso ella suspendió a su hija. Entonces a buen entendedor…", agregó Castillo.

El problema con que los niños se queden en casa es que en algunos casos los padres tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a los menores. Aunque en muchas viviendas existe siempre algún miembro de la familia que puede hacerse cargo del cuidado de los niños, no es así en todos los casos. "En mi aula por ejemplo de 27 alumnos solamente 8 están en esa situación", comenta a 14ymedio una maestra de una escuela de Centro Habana que prefiere no dar su nombre.

Desde este lunes la enseñanza secundaria ha modificado sus horarios en La Habana y solo habrá clases presenciales en las tardes.

En principio, la medida no afecta a las escuelas primarias, pero algunos maestros ya han tomado la iniciativa de evitar la doble sesión. "La maestra me acaba de llamar al trabajo para preguntarme si tengo la posibilidad de dejar a la niña en la casa y que no regrese en la tarde. Me explicó que ante la situación que está viviendo el país es mejor evitar el contagio todo lo que se pueda", comentó a 14ymedio Lorena, madre de una niña de cuarto grado del municipio de Plaza de la Revolución.

En marzo pasado Ena Elsa Velázquez Cobiella, titular del Ministerio de Educación, afirmaba que en Cuba nunca se había cerrado una escuela, a pesar de las numerosas epidemias que han ocurrido en la Isla.

"Ya el coronavirus entró a Cuba, ahora hay que impedir que se propague, que llegue a nuestras escuelas. Nosotros, en las condiciones epidemiológicas más críticas que hemos tenido –el H1N1, el cólera– en ningún momento hemos tenido que cerrar el curso escolar", dijo en ese momento. Una semana después de las declaraciones tajantes de la ministra, las escuelas cerraron y los estudiantes pasaron varios meses en casa recibiendo clases por la televisión.

Aunque de manera general las autoridades han optado por mantener el curso escolar, en la provincia de Guantánamo desde este lunes 82 escuelas cerraron sus puertas, 70 pertenecen al municipio de Guantánamo, 5 centros provinciales y 7 correspondientes al municipio de Niceto Pérez, a causa de la situación epidemiológica de la provincia, que reporta un aumento de casos positivos de covid-19, según informó Raquel Laviste Villafruela, directora provincial de Educación.

