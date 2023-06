"En Comunales de Santiago de Cuba trabajamos con el alma porque ni guantes nos dan"

Las lluvias y la desidia le están jugando una mala pasada a la ciudad de Santiago de Cuba. Lo que comenzó como un aguacero largamente esperado por meses, debido a la sequía, se ha convertido en calles llenas de fango, basuras y ramas caídas. La Empresa Provincial de Comunales no cuenta con los recursos para aliviar el malestar de los vecinos ante tanta inmundicia.

"Mira cómo han dejado ese recolector de desechos", lamenta Julia, una residente del reparto Veguita de Galo en la capital santiaguera. "Vino el camión a intentar llevarse la basura pero al final no pudo y prácticamente tiró este contenedor y se terminó de deformar y romper con la caída", describe la mujer.

Un enorme receptor de desperdicios, que tradicionalmente se ha usado para recolectar escombros y desechos mayores, descansa a un lado de la vía roto y repleto de bolsas, restos de comida, viejas carcasas de equipos electrodomésticos, troncos de árboles y todo tipo de residuos. "El olor no nos deja vivir en las casas que están más cerca", lamenta Julia.

"El problema es que no hicieron un trabajo previo a las lluvias. Cuando comenzaron los aguaceros no se había recogido la basura desde hacía días y, claro, ahora pesa más porque está mojada"

"El problema es que no hicieron un trabajo previo a las lluvias. Cuando comenzaron los aguaceros no se había recogido la basura desde hacía días y, claro, ahora pesa más porque está mojada y además la peste es mayor", comenta a 14ymedio esta santiaguera. "Estamos pagando las consecuencias de la falta de previsión de Comunales".

En la esquina de la calle D y E en el mismo reparto, el deslave de una loma el pasado viernes causó derrumbes parciales en varias viviendas ubicadas en su parte superior, arrastró árboles y una buena cantidad de lodo y piedras. Los propios vecinos han tenido que cortar las ramas y apartarlas del camino, pero no han podido hacer mucho para retirar los escombros más pesados de la vía.

En lugar de vehículos especializados en la recogida de basuras, la empresa de Comunales de Santiago de Cuba apenas cuenta con camiones de carga. Los empleados deben manipular los desperdicios sin los medios de protección necesarios para esa labor. "Estamos trabajando con el alma porque aquí ni guantes nos dan", reconoce Fabricio, un empleado de la entidad estatal que prefiere no decir su verdadero nombre para evitar represalias.

"Todo el mundo sabe que nosotros tenemos que trabajar prácticamente solo con nuestras manos, no nos dan uniformes hace ya un tiempo, ni botas, ni fajas para protegernos cuando tenemos que cargar basura pesada, ni gorras para cuidarnos del sol. He tenido varios compañeros con problemas de cáncer de piel porque se han pasado años y años trabajando de esta forma", puntualiza Fabricio.

"Si no hay harina para el pan, qué se puede esperar de Comunales, que siempre ha sido la última rueda de la carreta", sentencia. "A nosotros nos machacan por todas partes, los jefes que se ponen a prometer cosas que luego nosotros somos los que tenemos que dejarnos el pellejo para poder cumplirlas y la gente en la calle que no comprende que toda esa basura que no se recoge no es culpa nuestra, sino de que no hay los recursos":

"Vivimos como animales. Es más, hay animales que viven con más higiene que nosotros"

En enero pasado, el periódico local Sierra Maestra conversó con Alexis Mora Sarmiento, coordinador de Objetivos y Programas del Gobierno Provincial sobre el saneamiento de la ciudad. El funcionario señaló que había "déficit de gomas y baterías en la provincia", y que el municipio de Santiago de Cuba era el más afectado por esta situación, ya que es donde más basura hay. En los restantes territorios, el 90% de la recolección es con carretillas.

Entonces, prometió que "apenas entren los recursos al país, se comprarán para echar a andar los camiones que disponemos" y "se adquirirán 500 contenedores plásticos para los desechos públicos, los que se distribuirán en varios lugares de la ciudad. Para preservarlos es muy importante su cuidado en el barrio". Pero pasados más de cinco meses aquel pronóstico no se ha hecho realidad.

"Vivimos como animales. Es más, hay animales que viven con más higiene que nosotros", opina Julia, del reparto Veguita de Galo. "Encima de una mata o dentro de una cueva se vive con más limpieza que en esta ciudad. Y no es algo que yo cierre la puerta de mi casa y no me importe, todo esto se mete en las casas, como los malos olores y las enfermedades".

El temor de muchos residentes en Santiago de Cuba es que el verano y sus altas temperaturas, las frecuentes lluvias y la mala recogida de la basura se junten otra vez para poner en jaque epidemiológico a la ciudad. "El cólera ya se ha vuelto aquí como un pariente que nadie quiere que lo visite, pero que llega cuando le da la gana", avizora Julia.

