Condenado por el 11J y expulsado del ISA, Abel Lescay pide ayuda para grabar un disco

Abel Lescay, el músico condenado a seis años en primera instancia por el 11J, ha sido expulsado del Instituto Superior de Arte (ISA), en el que estudiaba composición musical. El artista estaba en segundo curso y suspendió varias asignaturas, según sus propias palabras. En el acta de expulsión se indica que se ha aplicado el artículo 58, que prevé para quien "desaprueba más de dos asignaturas en el año matriculado" la no autorización a repetirlo.

"Me dieron la baja en el ISA. Ponché algunas asignaturas, no pudieron darme la repitencia. No pierdo mucho más que un albergue. Sigo mi preparación como compositor con mi amado maestro Juan Piñera. No extrañaré mucho las clases de la decana Marirrosa, que pido al universo que se mejore de su triste karma", contó el artista en su perfil de Facebook. Lescay confirmó a 14ymedio lo sucedido y restó importancia a su salida. "Tampoco es algo que nos asombre", admitió.

El músico está ahora centrado en su nuevo disco, que intenta financiar a través de crowdfunding. "Ahora me toca pinchar. Voy a echar un discazo. Tirenme el cabo ahí, porfa", pidió. A Lescay, que hasta ahora ha conseguido un 34% del dinero que necesita, le quedan cinco días para recaudar fondos, por lo que ha insistido en pedir ayuda.

"Iluminemos esta Cuba en apagón. Abrámonos a la luz de la música nueva y a la alegría. Con el alma desnuda, con el frío de este aguacero, me alejo de los muros oficiales y entro en la bendición del universo, trabajando para él y para todos", escribió.

El artista agradece el apoyo o la ayuda a sus padres, su banda, sus socios, sus seguidores en redes sociales y los músicos que lo precedieron y estimularon, pero también "a los dictadores y los policías", cita con sorna.

"A todos los amigos que van ayudar, a todos los que ayudan a realizar arte libre en Cuba, a todas las organizaciones involucradas: ¡este es el momento! Sabemos que lo lograremos, aunque hay que hacer un gran esfuerzo aún", insistió.

Lescay espera el resultado de su juicio de apelación, que se conocerá previsiblemente a principios de julio según le indicaron. El artista, condenado en primera instancia a seis años de prisión por ofender a un policía durante las protestas, tuvo la vista el pasado 1 de junio en el tribunal de San José de Las Lajas (Mayabeque).

Según el testimonio de su madre, Abel Lescay esgrimió en la audiencia no ser un delincuente y no tener mala conducta, sino ser un músico cuya vida es tocar el piano, un modo de vida del que pidió no ser privado. Además, dijo reconocer que se había excedido y que no está bien ofender en la calle, mucho menos a la Policía, aunque insistió en que se trató de una canción y que el rap requiere "cierta marginalidad".

Tras su juicio y sentencia, Abel Lescay dijo haber recibido en todo momento el apoyo de sus compañeros del ISA y que al incorporarse al presente curso fue a hablar con el rector, quien se refirió a él como "un estudiante talentoso" y le brindó ayuda psicológica para recuperarse del impacto de los días que pasó encarcelado.

Sin embargo, sí replicó a los funcionarios de la institución que arremetieron contra una carta colectiva de artistas que defendían su libertad y la calificaron de "campaña que pretende desacreditar a la Revolución".

En un comunicado hecho público a principios de abril, la institución señaló que el movimiento #FreeAbelLescay trataba de "apelar a la empatía de estudiantes y profesores, simplificando los hechos por los cuales fue sancionado" el artista y añadió que los firmantes desconocían "el ordenamiento jurídico existente en el país, pues su caso se encuentra en proceso de revisión por el Tribunal Supremo Popular".

Lescay agradeció al ISA que no fuera "la parte más represiva de la dictadura", pero invitó a la institución a interesarse mejor por su caso para entender las mentiras que contenía. Además, a quienes redactaron el comunicado los calificó de "descaraos" y "hueleculos".

