En su juicio de apelación el músico Abel Lescay se disculpa por su ofensa a un policía el 11J

"El juicio fue lo mismo de siempre. Hay que esperar el resultado. Gracias", dijo este jueves el artista Abel Lescay, cuya audiencia de apelación se celebró el miércoles en el tribunal de San José de Las Lajas (Mayabeque). Pero sí ocurrió algo que se sale de la norma: el joven tuvo oportunidad de intervenir, algo infrecuente en este tipo de procesos en Cuba.

Según reveló su madre, Isel María Lescay Oliva, a Martí Noticias, el artista, condenado en primera instancia a seis años de prisión por ofender a un policía durante las protestas del 11J, reconoció haberse excedido y argumentó que su detención de siete días había supuesto castigo suficiente. "Él dijo que ya había sufrido toda la crudeza que implicaba eso", sostuvo.

Lescay, cuya audiencia se prolongó hasta las cuatro de la tarde, esgrimió no ser un delincuente y no tener mala conducta, sino ser un músico cuya vida es tocar el piano, un modo de vida del que pidió no ser privado.

"[Dijo que] él reconocía que se había excedido, que había actuado mal, que no estaba bien ofender a las personas de palabra en la calle, mucho menos a un policía"

"[Dijo que] él reconocía que se había excedido, que había actuado mal, que no estaba bien ofender a las personas de palabra en la calle, mucho menos a un policía. Pero que lo que había hecho era un rap, que forma parte de las cosas que él estudia y que los rap son así. Que requieren cierta marginalidad", relató la madre.

Isel María Lescay remarcó que en las apelaciones no suele llamarse a los acusados –"Es una cosa que transcurre entre el abogado, los jueces y el fiscal" –, por lo que el caso de su hijo sería una excepción.

El artista ha recibido el apoyo del Instituto Superior de Arte (ISA) en el que estudia y del oficialista Silvio Rodríguez, que pidió desde su blog transparencia en el proceso y que se rectifique la sentencia en esta instancia, aunque puso en duda que exista esa capacidad de enmienda en la élite gubernamental, a la que calificó de "secta".

Según la madre de Abel Lescay, la sentencia se dará a conocer en un mes aproximadamente, un amplio plazo en comparación con otras apelaciones que están en los tribunales estos días. En la misma audiencia del artista había otras 18 personas en un juicio de casación que revisa las sentencias de otros manifestantes del 11J procedentes de Bejucal, La Vegas, Güines y Los Palos.

Los jueces del Supremo de La Habana se desplazaron a San José de Las Lajas para evitar tener que mover a tan alto número de presos en esa misma jornada.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.