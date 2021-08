Confinan a la población de Santa Clara hasta el 2 de septiembre

Con una incidencia que supera los 1.300 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes, las autoridades de Santa Clara han optado por la medida más drástica e impuesto a la población la obligación de permanecer en casa, a partir de este miércoles, salvo para aquellas cuestiones que sean absolutamente imprescindibles. El trabajo se suspende también con carácter inmediato desde el mismo día y hasta el 2 de septiembre.

La medida de limitación de movilidad para los 220.000 habitantes de la capital provincial es estricta a partir de la 1 pm, quedando disponible la mañana para realizar aquellas tareas que sean impostergables. Solo el personal de salud y otros trabajadores vinculados a la lucha contra la pandemia pueden salir a la calle. Por el mismo motivo está prohibido permanecer en espacios colectivos, como parques o zonas deportivas, que serán delimitados para un control efectivo.

En lo que respecta al empleo, además de las empresas y entidades que contribuyen de forma directa a la situación epidemiológica, permanecerán trabajando los sectores de la producción de alimentos y servicios esenciales, entre ellos la energía, acueductos, comunales, telecomunicaciones y exportaciones. En todos ellos se paraliza, sin embargo, el trabajo en oficinas, aunque se debe fomentar el teletrabajo.

El horario de las tiendas queda restringido de lunes a viernes, de 8 a 12, quedando las de moneda libremente convertible solo para productos de aseo y alimentos. Las bodegas sí mantendrán abierto más tiempo, de lunes a sábado de 7 a 12 y con un horario especial (3 a 6 pm) para leche, pan y cárnicos que sirve únicamente para excepciones, aunque las autoridades piden a los cubanos que recurran más a la mensajería.

En cuanto a los productos de primera necesidad de Tiendas Caribe y Cimex vinculados a bodegas del Comercio se organizará la venta de forma que el 21 de agosto puedan cerrar completamente hasta el 2 de septiembre.

Los servicios gastronómicos estarán destinados a las personas y zonas en aislamiento, con servicio a domicilio y queda prohibida la venta para llevar, al igual que la de cigarros, cervezas, ron y café liberados, que pasan a ser reguladas.

Los productos agropecuarios seguirán a la venta en los puntos establecidos o carros móviles como módulos que se venderán en las comunidades a domicilio, además se harán estos combos también para quienes estén aislados.

Se paralizan las actividades de ventas y servicios minoristas a excepción de las de alimentos, transportistas, cerrajeros, poncheros, mecánicos, albañiles y producción de materiales de la construcción, que pueden operar desde las 12 de lunes a viernes. Otros sectores con servicios y horarios restringidos o estratificados son la banca y las farmacias.

Otro de los puntos más conflictivos junto con la alimentación es el transporte, donde se agolpan multitud de personas sin la distancia requerida. En este caso, se mantienen las restricciones, con la paralización del urbano estatal y dejando en funcionamiento el no estatal de 5:00 am a 1:00 pm, solo para cuestiones humanitarias.

Las autoridades santaclareñas han avisado de que habrá un número específico para solicitar transporte privado en cualquier horario, pero este debe ser de urgencias (para enfermos o fallecidos).

Entre las restricciones también se ha advertido de que el cierre de fronteras será riguroso "buscando la no entrada al municipio ni salida para cuestiones que no sean estrictamente humanitarias y las priorizadas en la economía", aunque no se ha aclarado si el turismo formará parte de las actividades protegidas.

Las medidas se toman en un momento muy crítico de propagación de covid-19 en la provincia. Las autoridades señalaron que en Hospital Chambery, Centro, Condado Norte y Sur, Vigía Sandino, Camacho Libertad y José Martí los casos superan a diario los 250 y no se prevé una mejora a corto plazo. "Ello nos conduce y obliga a aumentar en rigor", argumentaron.

La obligación de permanecer en casa es la medida más tajante empleada para cortar la transmisión del virus en el mundo y fue empleada con especial rigor en varios países europeos al inicio de la pandemia. En España, la medida se prolongó durante algo más de dos meses, con paralización completa del empleo presencial durante una semana; y en Francia se ha recurrido a ella de manera intermitente incluso en 2021.

La utilidad es incuestionable a nivel epidemiológico porque supone el corte de la transmisión a niveles mínimos, pero su reverso es el zarpazo que supone para la economía. Los miembros de la Unión Europea tuvieron que pactar fondos multimillonarios para compensar y ayudar a cubrir los cierres y pérdidas en muchas empresas, además de dar soporte a planes estatales y permitir endeudamientos hasta la fecha inéditos.

Cuba, sin embargo, no cuenta con ese colchón, algo que probablemente ha influido en la resistencia de las autoridades a decretar este tipo de medidas que solo fueron aplicadas en Pinar del Río el pasado abril y puntualmente en algún barrio de La Habana.

La división de opinión se refleja entre los santaclareños. Algunos de ellos han cuestionado en las redes sociales la medida, por el daño que va a provocar a una población ya muy empobrecida, y entre quienes la aprueban, están quienes se preguntan por qué ha habido que esperar que haya tantas muertes para ponerse serios.

