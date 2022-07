El Congreso de EE UU rechaza dar créditos a Cuba para la compra de alimentos

El Congreso de Estados Unidos rechazó, este miércoles, por 260 votos contra 163 una enmienda presentada por la legisladora demócrata Rashida Tlaib que proponía ampliar el comercio agrícola con Cuba y autorizar el pago diferido durante un año.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart celebró la derrota de la medida y aseguró que no apoyará iniciativas que busquen hacer concesiones unilaterales al Gobierno cubano, al que llamó "régimen brutal y anti-americano". Añadió que mientras "cientos de presos políticos siguen encarcelados, no podemos disminuir la presión sobre un régimen que utiliza sus ingresos para oprimir aún más al pueblo cubano".

El pasado martes, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos hizo público un comunicado donde explicaba la enmienda 137, cuyo objetivo era facilitar la exportación de alimentos y productos agrícolas a la Isla.

En el escrito, los congresistas Gregory Meeks y Jim McGovern dieron un espaldarazo a la enmienda. "Esta legislación de sentido común, que ha sido apoyada por ambos lados y por grupos agrícolas de todo el país durante más de una década, crearía miles de puestos de trabajo agrícolas en Estados Unidos al tiempo que proporcionaría alimentos que se necesitan desesperadamente a un menor costo para el pueblo cubano".

Ambos legisladores argumentaron que la crisis económica que enfrenta la Isla es la que obliga a miles de cubanos a hacer colas por comida y a salir rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. "Esta enmienda ayudaría a aliviar la carga económica al suspender las regulaciones de exportación agrícola de EE UU y extender el crédito a los compradores de alimentos cubanos durante un año".

No obstante, no explicaron que el embargo de EE UU a Cuba tiene exenciones para la compra de productos alimenticios y medicamentos. Entre las exigencias está la de pagar al contado y por adelantado, una anomalía en el contexto internacional, pero que no ha impedido que lleguen toneladas de comida mensualmente a la Isla.

En 2021, el departamento estadounidense de Agricultura indicó que su país duplicó sus exportaciones de pollo a Cuba, que ascendieron a 253 millones de dólares.

En abril pasado, un grupo de agricultores de EE UU participaron en la III Conferencia Agrícola en La Habana, donde discutieron la posibilidad de incrementar el comercio y vender, además del pollo, trigo, maíz, frijol, leche y cerveza, pero afirmaron que el embargo era un obstáculo.

Tras la conferencia, la parte cubana reclamó el derecho de exportar para recaudar dinero y comprar otros productos que no se pueden producir en la Isla. "No queremos que nos regalen nada. Queremos la posibilidad de vender y comprar", dijo el cooperativista, Abelardo Alvarez.

Según datos del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, antes de 1959 Cuba era el noveno país en el mercado de exportación para los productos agrícolas de Estados Unidos, mientras hoy está por debajo del 50. Además, la Isla vendía también productos a su vecino del Norte.

La Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura de EE UU mantiene que, sin el embargo, los intercambios rondarían los 1.000 millones de dólares anuales, frente a los 250 millones actuales.

