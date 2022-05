El Consulado de España en Cuba reanuda la tramitación de visados Schengen

La Embajada de España en La Habana ha retomado esta semana las citas para tramitar visados Schengen y de tránsito luego de dos años suspendidos por la pandemia de covid-19. Este martes, la sede diplomática publicó en Twitter un enlace con los requisitos para el trámite, que se reanuda tras el cambio de requisitos para entrar a territorio español.

En su hilo informativo, el Consulado advierte de que aunque las citas "se abren cada día", el único día reservado para esos trámites son los jueves.

De inmediato, muchos cubanos que esperaban la renovación del servicio se quejaron en las redes sociales. El lamento generalizado es que era "imposible" sacar una cita.

"¿A qué hora del día abre la página de las citas? Porque parece imposible coger alguna. Llevo más de 15 días abriendo todos los días y a toda hora la página y es imposible", señala Aracely García en la misma red social.

La propia cuenta diplomática anunciaba el problema: "Existe una alta demanda. Recuerde que nuestra capacidad es limitada".

La propia cuenta diplomática anunciaba el problema: "Existe una alta demanda. Recuerde que nuestra capacidad es limitada"

Entre las aclaraciones que hizo la embajada española están que las solicitudes de visa que quedaron en espera antes de los cierres por la pandemia de covid-19 "serán resueltas inmediatamente" y recibirán un correo electrónico con la explicación, aunque pueden llegar a las oficinas del consulado sin cita.

Los que no corren con mucha suerte son aquellos que recibieron su visa y no pudieron viajar por la pandemia, "deberán iniciar nuevo trámite, con la correspondiente reserva de cita", señala el consulado español.

Esta decisión ha causado reacciones negativas en quienes ya tenían un visado aprobado y afirman que el consulado había dado otra respuesta antes. "Me parece que deben replantearse esta decisión. En anuncios anteriores y oficiales de esta página en el transcurso de la pandemia, publicaron que no se iba a cobrar nada a esas personas que por motivos de pandemia no pudieron utilizar ese visado", se queja Laura.

Según el sitio web del consulado español, la tasa de visado es de 1.130 pesos para niños entre 6 y 12 años y de 2.255 pesos para el resto de solicitantes.

El pasado 21 de mayo, España anunció que modificó los requisitos para los viajeros que quieran entrar en su territorio: si hasta entonces solo aceptaba a aquellos que presentaban el certificado de vacunación con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ahora también aceptará a aquel que lleve un test negativo a covid-19.

Hasta esa fecha, los cubanos que habían recibido una de las dos vacunas elaboradas en la Isla no podían viajar a territorio español dado que los antídotos Soberana y Abdala no han sido reconocidos por la OMS.

Estos nuevos requisitos sanitarios serán pedidos en la frontera y no en el momento de pedir el visado, puntualiza la Embajada, que también informa de llenar llenar el formulario sanitario 48 horas antes de salir de viaje.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.