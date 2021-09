Continúan detenidas más de 400 personas tras las protestas del 11 de julio

Al menos 405 personas detenidas durante las protestas que iniciaron el pasado 11 de julio permanecen en prisión, según un informe del centro de asesoría legal Cubalex. Estos datos, recolectados de manera independiente con la ayuda de un grupo de voluntarias, dan cuenta que, del total de arrestos (898), los delitos que más se han imputado son "desorden público", "desacato", "instigación para delinquir" y "atentado".

Una de las que permanece encarcelada es Liliana Ferrer, de 20 años, detenida en La Güinera al calor de las protestas del 12 de julio en ese barrio de La Habana. La joven actualmente se encuentra en la prisión del Guatao acusada de atentado. Su madre, Lizandra Ferrer, cuenta a 14ymedio que habló con ella por teléfono este miércoles pero que "no sabe nada sobre su proceso".

"Ella está acusada de atentado pero hay muchos por esa misma causa que están en la calle con una fianza de 2.000 pesos. Luego pagan una multa y ya, libres", dice angustiada. "Entonces no entiendo qué pasa con ella, no le han realizado el juicio. Ya le puse el abogado pero él no ha logrado tampoco el cambio de medida para que pueda estar en su casa".

Explica que en la cuadra donde viven han ido las autoridades a hacer "como tres investigaciones" sobre la conducta social de su hija y que supo que siempre "han hablado muy bien de ella, que no se reúne con personas antisociales y que es una buena muchachita. No entiendo por qué está pasando por esto".

La madre asegura no saber con precisión qué evidencias tienen en contra de Ferrer. "Algunas personas me han dicho, incluso el mismo abogado, que a ella la acusan por una botella que tiene en la mano y que en una imagen se ve cuando se la entrega a un hombre que se la pide", detalló.

En una situación similar están las hermanas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac, ambas de 22 años. Ellas cumplen una medida cautelar de prisión provisional en la Prisión Guamajal, en Placetas, Villa Clara, por los delitos de desorden público, desacato, instigación a delinquir, atentado y propagación de epidemias.

También esperan juicio en prisión por atentado Livan Hernández Lago, de Artemisa; Luis Felipe Castillo Ochoa, de La Habana y Maykel Armentero Oramas, en Villa Clara. A María Cristina Garrido, de Mayabeque, además del delito de atentado, también le imputan desorden público, resistencia y propagación de epidemias.

En la provincia de Holguín, el estudiante de Comercio, Marco Antonio Pintueles, es otro está acusado de atentado tras su arresto en la Plaza de la Revolución de esa provincia. En la actualidad el joven se encuentra en la Prisión Provincial, según denunció su madre, Dairy Marrero, a Radio Martí.

La señora cuenta que fue a la Fiscalía buscando información sobre el caso de su hijo pero que allí no obtuvo respuestas "por ningún lado" y considera que lo ocurrido "es una injusticia". "Es un muchacho de 18 años recién cumplidos. No supe cómo había sido su detención hasta hace cinco días más o menos que él mismo, por teléfono, desde la prisión, me cuenta", explicó Rivero este martes.

Ferrer "permanece confinado en celda de aislamiento semidesnudo, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes"

El delito de atentado, según el Código Penal cubano, lleva una sanción de privación de libertad de uno a tres años.

En el listado de Cubalex ya no aparece reportado como desaparecido ningún detenido. Uno de los incluidos en esta categoría era el opositor José Daniel Ferrer pero su familia alertó este viernes que había recibido una carta firmada por él y a la que han dado "cierto crédito". En la misiva Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), da cuenta de su paradero en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"Damos cierto crédito al mismo, pero no podemos garantizar que realmente sea su puño y letra", precisó Ana Belkis Ferrer García, hermana del disidente, encarcelado desde el pasado 11 de julio.

La activista contó además que la carta denuncia que desde el día 12 de agosto Ferrer "permanece confinado en celda de aislamiento semidesnudo, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes" y que "en dos ocasiones le han puesto el uniforme de preso común a la fuerza, le niegan sus ropas, por lo que se encuentra en calzoncillo". En cuanto a su salud dijo que tenía "serios problemas de acidez y dolor estomacal constante".

