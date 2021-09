Continuarán los apagones, el cuento de nunca acabar en Cuba

"Esto es el cuento de nunca acabar", así respondió Leonardo, un afectado por los constantes apagones en la Isla, a la explicación que ofreció la Unión Eléctrica. En la madrugada de este domingo, aseguró el director de la UNE, Lázaro Guerra, se "restituyó" en su totalidad el servicio, pero advirtió que se mantendrán los cortes.

Quedó restablecido el servicio pero eso no quiere decir que los problemas enfrentados por el país con el servicio eléctrico en las últimas jornadas estén solucionados, aceptó Guerra. Y así se reiteró en el comunicado colgado en las redes sociales, donde se advierte que en caso de "mantenerse las condiciones actuales se prevé que pueden ocurrir afectaciones al servicio eléctrico por déficit de generación".

Un "ofrecemos disculpas por las molestias causadas" generó mayor malestar entre los afectados. "No sé hasta cuándo será esto, todos los días hay nuevas averías y reparaciones, ¿cuándo van a terminar de restablecer todos los servicios?", cuestionó Linney.

Karlos evidenció que ayer realizó 47 llamadas al número telefónico de reportes de roturas a la UNE, el 18888, y "cuando no estaba ocupado daba timbre y no atendían... Nueve horas de apagón"

Karlos evidenció que ayer realizó 47 llamadas al número telefónico de reportes de roturas a la UNE, el 18888, y "cuando no estaba ocupado daba timbre y no atendían... Nueve horas de apagón y por lo que leo hoy vamos por lo mismo, es indignante ver lo que sucede y que no se haga nada al respecto, todos los días aparece una nueva avería y al final lo más triste es que te cobran hasta los apagones".

14ymedio informó este sábado que una nueva rotura dejó a oscuras a varias provincias cubanas desde la noche de este viernes, una situación que en algunos casos se prolongó hasta horas de la madrugada. La avería fue descrita por la prensa oficial como "una oscilación en las líneas de transmisión de 220.000 voltios".

Esta "anomalía de los parámetros habituales" provocó que salieran del Sistema Electroenergético Nacional las termoeléctricas Lidio Ramón Pérez (Felton) en Holguín, Antonio Maceo (Renté) en Santiago de Cuba y los motores de la central Eléctrica de Fuel Oil en Moa, lo que causó un déficit de generación que derivó en un extenso apagón.

Varios reportes que hicieron llegar a la redacción de este diario en horas de la madrugada daban cuenta de que el corte eléctrico se mantenía en zonas de Santiago de Cuba, Holguín y varias provincias del centro de la Isla. Este domingo se confirmó además que las afectaciones alcanzaron Guantánamo y Granma.

Y la mala noticia es que hay planes de "mantenimiento" para tratar de recuperar capacidades de generación térmica, solo que esto dependerá, precisó Guerra, de la disponibilidad de financiamientos

Guerra retomó el discurso ya sabido por los cubanos, las fallas son resultado de deficiencias técnicas en las plantas, debido a la falta de mantenimiento oportuno, lo que provoca que las reservas que tiene el sistema para cubrir la demanda de energía sean bajas.

Y la mala noticia es que hay planes de "mantenimiento" para tratar de recuperar capacidades de generación térmica, solo que esto dependerá, precisó Guerra, de la disponibilidad de financiamientos y la situación que tenga el sistema electroenergético nacional.

En este momento se "encuentran fuera de servicio por avería" la CTE Otto Parellada, las unidades 5 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la CTE Antonio Guiteras, la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre y las unidades 3 y 4 de la CTE Antonio Maceo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.