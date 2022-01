Control de Internet y recogida de indigentes, el saldo de la visita de Díaz-Canel a Sancti Spíritus

La ciudad de Sancti Spíritus amaneció bajo un operativo policial desproporcionado este jueves por la visita de Miguel Diaz-Canel a la provincia.

Según cuentan varios lugareños, desde el día anterior comenzó a fallar el servicio de internet por 3G y casi nadie podía comunicarse en la noche. Además, algunos vecinos confirmaron a 14ymedio que en la mañana del miércoles recogieron en una guagua a los enfermos mentales y deambulantes de la barriada El Hueco en el reparto de Kilo 12 y se los llevaron con destino desconocido.

Desde tempranas horas de este jueves, hubo vigilancia policial cada 50 metros en la Carretera Central. Por ahí pasó después la comitiva presidencial. A su paso, pequeños grupos dispersos gritaron consignas revolucionarias y aplaudieron. "¿Quiénes son esos que aplauden?", preguntaba una vecina y otra respondió: "No sé quienes son, en mi vida los he visto. Esos no son de por aquí".

Las centralitas telefónicas en la ciudad también se encontraban custodiadas. Según explicó uno de los trabajadores de Etecsa a un residente: "En caso de suceder cualquier incidente por la visita del presidente, los uniformados debían proceder a desconectar inmediatamente las comunicaciones".

"No sé quienes son, en mi vida los he visto. Esos no son de por aquí"

Hasta el Cupet de la barriada de Chambelón también llegaron agentes de la policía y la Seguridad del Estado desde bien temprano en la mañana de este jueves. En esta zona siempre permanecen muchos vendedores ambulantes del mercado negro, entre ellos los que comercializan cigarrillos, pero los oficiales detuvieron las ventas y desalojaron de manera rápida el lugar, incluyendo a los transeúntes.

"Tienen que despejar la zona, retírense del lugar", comunicó la policía. Las personas tuvieron que caminar unos dos kilómetros desde el Cupet y tampoco les permitieron utilizar la Carretera Central para alejarse, debieron caminar por calles aledañas. Además, no les permitían hacer llamadas y ordenaron guardar los teléfonos bajo amenaza de ser confiscados. Según varios vecinos, Díaz-Canel se encontraba en ese momento en una casa de visita a un kilómetro del lugar.

En otro momento, en el hotel Rancho Hatuey, al norte de la ciudad, los vecinos del lugar pudieron ver desde la calle muchos vehículos oficiales y parte de la comitiva consumiendo alimentos. "Para ellos sí hay comida y bebida", dijo con ironía un espirituano que pasaba por allí. "Esa mesa debe tener unos 20 metros de largo". detalló.

La cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba anunció que la estancia del gobernante era parte de una visita integral del Secretariado del Comité Central a la provincia "para revisar cuánto se ha hecho" desde el octavo congreso del Partido Comunista. Mientras, la prensa oficial informaba del recorrido entre fanfarrias y poéticas frases como: "Para conocer de primera mano el latir de una comunidad'' llegó el presidente a Sancti Spíritus, según se lee en el periódico local Escambray.

________________________

