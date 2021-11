Convocan a estudiantes cubanos a denunciar a los "malagradecidos" que reclaman alimentos

Los residentes en la antigua Escuela Solidaridad Latinoamericana de Las Guásimas, La Habana, protestaron este viernes por las malas condiciones del local y la falta de alimentos. Las familias, reubicadas en el edificio convertido en albergue tras sufrir derrumbes en La Habana Vieja y Centro Habana, se quejaron junto a sus hijos por no tener leche ni comida.

"Son gente muy pobre que, en el pasado, ya han protagonizado algunas protestas y que hoy colocaron a sus hijos tomados de la mano, reclamando a las afueras del edificio que no tienen leche ni alimentos", explicó a 14ymedio la periodista independiente Amarilis Cortina, residente en Managua, cerca de Las Guásimas.

En el inmueble de tres plantas viven unas 60 familias, incluidos más de 20 niños, que perdieron sus casas en derrumbes y ahora habitan lo que anteriormente eran las aulas y las zonas comunes de la escuela, ubicada en el municipio Arroyo Naranjo. Las malas condiciones del lugar han provocado protestas similares en el pasado debido a problemas en el suministro de agua y las filtraciones del techo.

Las familias comparten los baños que son de uso colectivo y en el pasado han denunciado problemas higiénicos que provocaron enfermedades en los menores, como escabiosis y asma, debido a la suciedad en el local y los excesos de humedad. La protesta de este viernes ocurre a tres días de la Marcha Cívica, convocada para el 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago, lo que ha provocado nerviosismo entre las fuerzas del orden.

Fuentes cercanas al Gobierno de la capital contaron a 14ymedio que varios efectivos fueron enviados a la zona apenas se hizo pública la protesta. "Estar al tanto que la gente se tiró a la calle en Managua, parece que lo adelantaron [en alusión a la Marcha Cívica]", fue el mensaje que se recibió en un puesto de mando del Ministerio de Salud Pública.

"Le dijeron a mi papá, que está de descanso hoy, que estuviera al tanto porque en caso de revuelta, tiene que ir a cuidar su centro de trabajo", cuenta un joven habanero a este diario. El empleado estatal fue informado a los pocos minutos de conocerse la protesta que ocurría en Las Guásimas.

Varios padres con hijos que estudian en la escuela primaria Adolfo del Castillo, de la cercana Managua, confirmaron que los estudiantes están convocados a un acto de reafirmación revolucionaria a las tres de la tarde de hoy en respuesta a la protesta de esta mañana.

"No puede faltar nadie porque anunciaron que hay que darle 'una respuesta contundente a los malagradecidos y contrarrevolucionarios', pero yo no lo voy a dejar ir"

"Mi niño vino a almorzar a la casa y me dijo que tenía que regresar a la escuela, aunque antes le habían dicho que tenía la tarde libre", explica una madre de la zona. "No puede faltar nadie porque anunciaron que hay que darle 'una respuesta contundente a los malagradecidos y contrarrevolucionarios', pero yo no lo voy a dejar ir".

Arroyo Naranjo fue uno de los municipios de la capital donde la población, el pasado 11 de julio, se volcó con mucha fuerza a las calles al grito de libertad y abajo la dictadura. Entre los barrios que ese día se manifestaron se encuentra el reparto La Lira, como evidencian varios videos publicados en redes sociales. En La Güinera fue donde murió, por disparos de la policía, Diubis Laurencio Tejeda, el único fallecido reconocido por el oficialismo hasta el momento durante esas jornadas.

La protesta del lunes 12 de julio en La Güinera, una de las zonas más deprimidas de la capital, también fue difundida en varios videos a través de redes sociales, pese a que el Gobierno mantuvo por varios días la conexión a internet cortada.

En abril pasado, un grupo de madres realizó una protesta con la que impidió el tránsito en una calle del reparto Trébol, en el municipio habanero de Boyeros. Durante más de dos horas, las manifestantes se quejaron de las malas condiciones del albergue donde viven.

