Correos de Cuba le entrega un paquete con piedras en lugar de mercancía

Juaquina Nieves Muiño no sabe si fue la Aduana o Correos, pero el paquete que envió hace un mes desde Gran Canaria (España) a San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba, llegó a su destino con piedras y ladrillos y sin parte de la carga original.

"Cuando mi hija lo recogió en el correo de San Luis lo abrió, porque no estaba conforme con cómo llegó, y le robaron casi todo", denuncia a través de Facebook. La cubana lamentó que tanto esfuerzo para ayudar a la familia no haya servido para nada y asegura que el envío llegó por avión desde España a la Isla, por lo que responsabiliza del robo a La Habana.

"Yo no soy de estar publicando, pero ya veo que es un chantaje. Siempre han robado, pero ahora echando piedras. No me callarán hasta que me den una explicación a mí y a todos lo que estamos perjudicados por ello", contó Nieves Muiño, cuya hija ha presentado una denuncia en Correos tras lo sucedido.

La semana pasada el Gobierno aprobó un decreto-ley que recoge las "indemnizaciones por la pérdida, avería o expoliación de envíos postales" solo "si se demostrara" la responsabilidad de los operadores postales "en el hecho". Los envíos postales procedentes del extranjero son, según la norma, responsabilidad de Correos "desde que tengan entrada en el territorio nacional para su entrega o en tránsito en cualquiera de sus centros postales".

Los montos previstos para los casos de perjuicios en bultos o mercancías con origen en el exterior son de 960 pesos, más 540 pesos por cada kilo, más la tarifa cobrada.

En diciembre pasado, Cubadebate defendió a Correos de Cuba por ser objeto de una "campaña mediática que, organizada y financiada desde Estados Unidos, se lleva a cabo contra el Gobierno cubano y sus instituciones".

El medio argumentó que en las redes sociales aparecieron "acusaciones contra los trabajadores de Correos de Cuba" por beneficiarse, presuntamente, de su acceso a la paquetería que se envía desde el extranjero.

La empresa respondió entonces que aquellas quejas no se corresponden "con la realidad, ni con lo que comentan la inmensa mayoría de los clientes. Decir que quienes trabajamos en Correos de Cuba somos unos ladrones, delincuentes, aprovechados, es totalmente injusto e incierto".

La empresa situó en 32 las reclamaciones recibidas en 2020 por expoliaciones y cambio de contenido de algunos envíos de paquetería. "El 0,03% de los cientos de toneladas con millones de envíos de paquetería que, en cifras récord, hemos recibido, procesado, transportado y entregado", alegó.

Otra de las empresas que también ha sido objeto de varias denuncias similares es Aerovaradero, especializada en carga aérea nacional e internacional y que pertenece a la Corporación de la Aviación Civil Cubana. El pasado diciembre, varios de sus trabajadores fueron detenidos por un presunto delito de hurto y apropiación indebida. Según las autoridades, el hecho trascendió a partir de las quejas de los pasajeros y de las empresas estatales afectadas. Entre los artículos sustraídos había ocho splits, televisores, computadores, minibares, equipos de música y calzado deportivo destinado a atletas de alto rendimiento.

Tanto Correos de Cuba como Aerovaradero, han sido muy criticadas además por las demoras de más de seis meses en la entrega de envíos del exterior. A inicios de marzo pasado, Carlos Jesús Asencio Valerino, presidente de Correos, dijo que se estaba trabajando 12 horas al día en la planta que procesa los paquetes, lo que "permite manejar entre 14 y 16 toneladas" en una jornada.

A este panorama hay que sumar el pago por servicio de 95 pesos, si se recoge el bulto en una oficina de correos, o 100 si se entrega a domicilio. También se ha incrementado el cobro por los servicios aduanales a los envíos postales y de paquetería Courier. De 10 pesos que costaba antes del 1 de enero ha pasado a 50 por cada paquete que no exceda de 1,5 kilogramos.

Es el caso de la hija de Nieves Muiño, que tuvo pagar "casi 3.000 pesos" por los seis kilos llegados desde Canarias, parte de ellos en piedras, debido a que su paquete excedió la norma del kilo y medio que exige Cuba por cada bulto que llega desde el exterior y en este caso la tarifa es diferente.

