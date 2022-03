Croqueta de pollo, el homenaje a la mujer cubana en una pescadería habanera

La pescadería de la calle San Lázaro en Centro Habana llevaba meses sin suministro pero este 8 de marzo se "engalanó" para celebrar el Día de la Mujer. Las ofertas de la jornada se redujeron a dos productos: croqueta de pollo y masa de ostión, lo que bastó para generar una cola de decenas de personas, ansiosas por alcanzar algo.

"Las croquetas son pura harina, son de esas que hay que freír con cuidado porque tienden a explotar, pero es lo que hay", decía una mujer con un niño en brazos a la que le tocaba el turno para entrar a comprar después de esperar más de una hora en la fila. "No contienen casi nada de carne ni de pescado".

"¿Por qué no traen comida de verdad?", se cuestionaba una anciana que también estaba en la fila pero unos metros más atrás. "Las croquetas necesitan aceite, pero no hay aceite. Así que después de que termine aquí tengo que salir a buscar la grasa. Tremendo día de la mujer que me espera".

"Desde el año pasado en esta pescadería no vendían nada y ahora llega esto. No se puede escoger, así que esto compraremos", ironizaba la señora.

"El ostión es un paquete pequeño que no se ve bien lo que contiene", lamentaba un cliente que entró y tras elegir uno, rehusó comprarlo porque costaba más de 400 pesos. "Esto puede ser refresco de limón congelado y solo me daré cuenta cuando llegue a la casa porque no tiene etiqueta y el dependiente no sabe nada sobre el producto".

No obstante los precios y el surtido poco variado, la escasez de los últimos meses ha espoleado a decenas de residentes en la cercanía a hacer la cola ante el local. En la fila, la mayoría eran rostros femeninos, los mismos que durante esta efeméride se rodean de flores y agasajos en las fotos oficiales.

