Los cubanos están más preocupados por el huracán Ian que por votar en el referendo

En las primeras horas de la mañana de este domingo se notaba aún poca afluencia en los centros de votación para el referendo sobre el Código de las Familias y la mayoría de los electores eran personas de la tercera edad, según pudieron constatar los reporteros de 14ymedio en La Habana y Santiago de Cuba.

Cerca de ocho millones y medio de cubanos están convocados a participar en este referendo, el tercero que se realiza bajo el actual sistema político y en el que se votará para aprobar o rechazar un texto que en los últimos meses ha generado una intensa polémica sobre el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales y la gestación subrogada.

Según el Consejo Electoral Nacional (CEN), a las 11:40 de la mañana, casi cinco horas después de la apertura de los colegios, había acudido a las urnas el 37,03% de los electores empadronados.

Los votantes se reparten entre más de 24.000 colegios electorales, que estarán abiertos desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm de esta jornada, un domingo de incertidumbre ante el avance de la tormenta tropical Ian que se pronostica alcance la categoría de huracán en las próximas horas y afecte al occidente cubano.

Un texto que ha generado una intensa polémica sobre el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales y la gestación subrogada

La cercanía del meteoro ha lanzado a los cubanos a las calles en busca de alimentos enlatados, pan, galletas, velas y otros productos que les permitan sortear el confinamiento en sus viviendas cuando los vientos y las lluvias se tornen más fuertes. Sin embargo, el desabastecimiento ha empeorado en las últimas horas provocando filas más largas ante panaderías y mercados.

"Es muy temprano, domingo y en vísperas de un huracán", decía, para justificar la poca afluencia, la funcionaria encargada de revisar el carné de identidad de los votantes antes de pasar a marcar su boleta en un colegio electoral en la barriada habanera de Cayo Hueso. A pocos metros, una cola para comprar pan convocaba a más personas que el referendo por el Código de las Familias.

"Vine temprano para salir de esto", comentó a 14ymedio Missy, una joven de 28 años que ejerció su voto en un colegio electoral del barrio de Pueblo Nuevo. "Mi hija está en la escuela primaria y desde hace unos días la convocaron para cuidar las urnas. Ella no quería venir, pero la maestra le dijo que aunque fueran dos horas tenía que cumplir con ese compromiso".

"Fue temprano y regresó fundida. Me dijo que había ido muy poca gente a votar hasta ahora y que la merienda que le dieron a los estudiantes que custodian las urnas está malísima: un pan frío con picadillo malo y una bolsa de refresco Coral caliente", se queja la madre.

En el mismo colegio de Missy votaron su madre y su abuela. "Aunque no me lo crean ellas marcaron el sí y yo el no", detalla la joven. "Porque ellas están inmersas en la militancia partidista pero yo, aunque soy lesbiana y el tema del matrimonio igualitario me conviene, prefiero esperar por tener primero otros derechos".

Cerca de ahí, en Los Sitios, Dalmar y Julito colocaron en su balcón desde hace días la bandera multicolor que identifica a la comunidad LGBTI. Este domingo fueron a votar temprano y ambos marcaron el sí. "Nos queremos casar en cuanto sea posible y apelar a la maternidad solidaria para poder tener un hijo juntos", comentan a este diario. "Hemos luchado mucho por llegar hasta aquí y aunque no es una situación ideal, no se puede seguir postergando nuestros derechos".

"Entre muertos y emigrados tenemos a 54 personas que no van a venir a votar de los que teníamos en el registro", explicaba en voz alta y a través de la línea telefónica una de las organizadoras de un colegio en el Cerro, próximo a la avenida Ayestarán. "Cuando terminemos es que vamos a saber cuánta gente ya no está en Cuba", subrayó.

Según la prensa oficial, Díaz-Canel aseguró que "contra el Código hay toda una plataforma que parte de la demonización y descrédito a la Revolución cubana"

El éxodo de los últimos meses, el mayor que ha sufrido la Isla en toda su historia y que se estima roza las 200.000 personas, se ha llevado a parte de la población electoralmente activa. De manera que la emigración también marca unos comicios donde la expectativa de salir pronto del país ha hecho desistir a muchos de acercarse a las urnas.

"¿Para qué voy a ir, si yo me piro de este país?", explicaba un joven de 19 años la mañana de este domingo en un improvisado terreno de baloncesto ubicado en un descampado de Nuevo Vedado. "Qué decidan los que se quedan, yo, cuando coja el avión, ya no voy a tener que regirme por ninguna de esas leyes, ya me tocarán las del país a donde vaya".

Junto a él, otros jóvenes de edades similares repiten un discurso parecido. "Ya lo tengo todo para salir por Nicaragua, así que ya es como si no estuviera aquí", añade otro de los jugadores que desde temprano prefirieron encestar la pelota que meter la boleta en la urna.

"No he visto personas jóvenes", recalca Manuel, un habanero que fue a votar temprano y marcó la casilla del no. "Cuando entré al colegio, eran alrededor de las nueve de la mañana y solo había un anciano. Luego hice un recorrido por otros colegios de mi barrio y solo vi a otras personas mayores".

La presencia en las primeras horas de electores de más de 60 años puede deberse no solo a que entre los jóvenes dormir la mañana del domingo es un hábito más extendido, sino que la militancia del Partido Comunista y los miembros activos de organizaciones como los Comité de Defensa de la Revolución son en su mayoría gente que supera las cinco o seis décadas de vida.

El que sí llegó con las primeras luces del domingo y rodeado de cámaras y micrófonos a su colegio electoral en el municipio de Playa fue Miguel Díaz-Canel. El gobernante aprovechó el momento para matizar el entusiasmo que había mostrado en días anteriores: "La expectativa no es que va a ser una votación unánime, pero sí creo que va a ser mayoritaria por parte de nuestro pueblo".

Según la prensa oficial, Díaz-Canel aseguró que "contra el Código hay toda una plataforma que parte de la demonización y descrédito a la Revolución cubana", y catalogó de valiente la convocatoria a un referendo "en las condiciones que está atravesando el país: el desabastecimiento, los apagones, las carencias, con una parte importante de la economía paralizada".

Incluso, Díaz-Canel no descartó que pudiera producirse un "voto de castigo" y explicó que, "en temas tan complejos donde hay diversidad de criterios y en medio de una situación compleja puede haber gente, incluso, que tenga un voto de castigo".

La prensa oficial también mostró al ex gobernante cubano Raúl Castro en el momento de la votación, aunque su presencia en la campaña oficial para promover el sí por el Código de las Familias fue muy escasa.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.