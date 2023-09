Cuba aspira al permiso del Gobierno francés para enviar a sus médicos a la región de Bretaña

El Gobierno cubano está pendiente del posible desembarco de una de sus misiones médicas internacionales en Francia, en territorio metropolitano, una idea que depende de un permiso gubernamental que parece muy improbable.

Otto Vaillant, embajador de Cuba en el país, y su número dos, Gisele Pérez Gómez, asistieron este fin de semana a la anual del Partido Comunista celebrada en la región de Bretaña (noroeste). Allí se reunieron con el político independentista bretón Gaël Roblin, que lleva meses abogando por el despliegue de médicos cubanos que ayuden a paliar la falta de personal en los hospitales de la zona.

En abril de este año, el hospital de Guingamp anunció la suspensión de los partos por falta de matronas, obstetras y anestesistas. Roblin, concejal en ese municipio bretón, escribió una carta a la Embajada cubana para pedir ayuda a través del envío de médicos con los que "salvar la maternidad". "Muchos políticos electos y ciudadanos creen que esta escasez está organizada e indica un claro deseo de destruir el Servicio Público de Salud en las zonas rurales. Esta situación se repite, en particular, en Carhaix y Landerneau. La igualdad de acceso a los servicios de salud pública ya no está garantizada para todos", expuso.

"¿Podría la República de Cuba poner personal sanitario a disposición de las autoridades sanitarias francesas para permitir, en caso de emergencia y de forma temporal, la posibilidad de dar a luz en Guingamp?"

Roblin aludía al "compromiso internacionalista de Cuba con la Salud", repasando el despliegue de médicos de la Isla por todos los continentes, incluida Europa (Andorra e Italia), a partir de la crisis del covid-19. "¿Podría la República de Cuba poner personal sanitario a disposición de las autoridades sanitarias francesas para permitir, en caso de emergencia y de forma temporal, la posibilidad de dar a luz en Guingamp? ¿Podría decirme cómo proceder?", reclamaba.

Aunque no hay noticias de un pronunciamiento público de la parte cubana desde aquel momento, todo indica que la reacción fue inmediata y positiva. Sin embargo, para que los médicos cubanos trabajen en Francia es necesario un decreto presidencial. La legislación francesa impide contratar médicos, dentistas, matronas o farmacéuticos de Estados que no pertenezcan a la Unión Europea o a los países con los que mantienen acuerdos, como Marruecos o Túnez.

En 2005, el Gobierno habilitó una excepción para Guyana, que puede contratar de manera temporal personal de otros países, una medida que se amparaba en la lejanía de los territorios de ultramar con el continente. Con esa base, en 2019 Martinica y Guadalupe lograron una ordenanza similar que en 2020 permitió el envío de sanitarios cubanos a la primera durante lo peor de la pandemia.

La historia no acabó bien. La prensa de Martinica se hizo eco de la escasez de habilidades para ejercer en el territorio –muchas por falta de conocimiento de tecnologías más modernas–, que los llevaba más bien a ser colaboradores. "En ciertos servicios ayudan, en otros no aportan nada por la falta de nivel de francés y de conocimiento de la farmacología", señalaron algunos colegas antillanos. La operación costó 300.000 euros que, según algunas voces discrepantes, "podrían haber permitido crear puestos para jóvenes médicos martinicanos o ayudar a financiar sus estudios médicos".

Pese a esta experiencia, el director del hospital de Guingamp no cerraba completamente la puerta a la opción cubana en una entrevista sobre la suspensión de partos en el centro, decretada hasta el próximo 31 de octubre, aunque las reservas iban por delante.

"Se puede estudiar. La formación profesional varía de un país a otro. Hay niveles de requisitos en Francia y la Unión Europea. Necesitamos saber si estos profesionales pueden venir directamente a ejercer en Francia, que yo sepa, no. Existen diferentes etapas para superar el reconocimiento del título, pero también su capacidad para poder ejercer. Está la cuestión de la barrera del idioma. No podemos imaginar que matronas que no hablan francés vengan a ejercer a Francia. Y no estoy seguro de que traer profesionales de la salud de un país que probablemente los necesite pueda resolver el problema por sí solo", expuso.

"Me confirmaron que su oferta seguía vigente, y que la habían discutido con las autoridades cubanas y con el sindicato de salud de la Central de Trabajadores de Cuba"

Pese a ello, Roblin alimentó este fin de semana la propuesta con motivo de su encuentro con los diplomáticos cubanos. "Me confirmaron que su oferta seguía vigente, y que la habían discutido con las autoridades cubanas y con el sindicato de salud de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Basta un decreto del Gobierno francés para que, como durante la pandemia de covid en Martinica, Guadalupe y San Pedro y Miquelón, se pueda desplegar urgentemente personal sanitario cubano", destacó.

Además, el político agregó que se está debatiendo una futura visita de las autoridades cubanas a los políticos electos de distintas partes de Bretaña "para medir el alcance de las necesidades médicas y considerar otras formas de cooperación".

El Gobierno cubano solo ha logrado un contrato similar en Europa en Calabria (Italia), donde este agosto aterrizó una brigada de sanitarios de la Isla ante las dificultades de la región para encontrar profesionales. El resto de misiones en el continente fueron con carácter de excepcionalidad durante la pandemia, a Piamonte y Lombardía (también en Italia) y Andorra, donde tuvo lugar una espectacular deserción, la del jefe de la brigada y una subordinada.

________________________

