Cuba sin agua para los pobres de Mayarí y los ricos de Miramar, embajadas incluidas

La falta de agua trae a los cubanos de cabeza, de un lado a otro de la Isla. En el barrio de Guatemala, en Mayarí, Holguín, decenas de vecinos salieron a las calles la madrugada de este martes después de estar tres meses sin servicio, y en La Habana, hasta los diplomáticos y extranjeros residentes en el exclusivo barrio de Miramar padecen el mismo problema.

Iluminados solo con la luz de los celulares, los manifestantes de Mayarí repetían un único clamor: "¡Agua!", y exigían la atención de las autoridades. Poco tiempo después de haber iniciado la concentración, llegaron algunos dirigentes provinciales para "conversar" y prometieron soluciones para esta misma semana.

En los videos publicados en Facebook se ve a Geovanis Martín Gutiérrez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Mayarí, intentando tranquilizar a la multitud, que escuchaba con incredulidad la promesa del funcionario de instalar tres bombas.

El funcionario, entrecortadamente, aseguró que ya habían hablado con La Habana, donde se estaba "preparando" una bomba hidráulica, que ya "está caminando".

Este equipo estaría listo entre el miércoles y el jueves, le dijeron a Martín Gutiérrez, quien pidió que "se agilizara para que viniera antes". Ante las protestas ciudadanas, el funcionario admitió que el funcionario admitió que los cables de los motores se rebobinan en Matanzas y luego se llevan a la capital cubana.

Martín Gutiérrez aclaró que no es un problema del equipo, sino que los motores colapsaron por un corte de energía durante "las lluvias de mayo"

Las familias del poblado se habían quedado sin el servicio del agua después de que los motores de rebombeo se averiaran. En su perfil de Facebook, el periodista oficialista Emilio Rodríguez Pupo aseguró el sábado pasado que "prosigue la búsqueda" de soluciones para la instalación de un motor horizontal.

El sábado se instaló una bomba, pero los canales oficialistas reconocen que no es suficiente para satisfacer la demanda, dado el reducido caudal, de 25 litros por segundo. El déficit del agua ha sido paliado con pipas, las cuales tampoco logran cubrir las necesidades de las familias.

Sin embargo, Martín Gutiérrez aclaró que no es un problema del equipo, sino que los motores colapsaron por un corte de energía durante "las lluvias de mayo". Aun así, prometió que se instalará la bomba que se envíe desde La Habana, una que el gobierno provincial está gestionando y otra que estará de "reserva".

El perfil oficialista Realidades desde Holguín publicó que, después de la conversación con las autoridades, los "lugareños están en sus casas, en los quehaceres cotidianos". De acuerdo con esta fuente, las familias "ya tienen a su alcance el preciado líquido". "Les dijimos que la armonía volvería, y así fue", escribió en una publicación acompañada de fotografías de las calles vacías después de la concentración.

Mientras tanto, la propia capital tiene también un importante déficit en el servicio de agua que afecta a más de 200.000 familias, el equivalente al 10% de la población.

Según el diario oficialista Tribuna de La Habana, la región occidental se benefició "muy poco o nada" de las torrenciales lluvias de las últimas semanas. Tanto La Habana como Cienfuegos sufren un descenso en sus embalses y se encuentran en estado crítico.

La ingeniera Rosaura Socarraz Ordaz, directora de Operaciones de la Empresa Aguas de La Habana (EAH), detalló que los municipios más afectados son Playa, Marianao y La Lisa. Las familias de estos lugares recibían el servicio en días alternados ocho horas en promedio, pero debido a las averías en el sistema por descargas eléctricas se ha reducido el horario.

En una reunión presidida por la vice primera ministra Inés María Chapman se informó que en julio llegará a la Isla un lote de 12 máquinas de bombeo que permitirá estabilizar el sistema de abasto. De momento, se han habilitado tanques de agua comunitarios y el aprovechamiento de los pozos.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y demuestra que el problema no discrimina entre residentes con recursos. El usuario Mario Hernández, que se identificó como trabajador de una inmobiliaria que atiende a las embajadas y oficinas comerciales, aseguró en un comentario a la nota de Tribuna que en el Consejo de Miramar, en el municipio de Playa, no hay ni pipas para mantener el agua en todas las sedes diplomáticas.

Además de reducir el horario del servicio, se ha bajado el nivel de presión, por lo que las cisternas no se llenan ni a la mitad. "Ha ocasionado que ya hayan empezado las reclamaciones", señaló el hombre, que adelantó que los encargados de las embajadas planean enviar la queja oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

