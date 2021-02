El Gobierno autoriza el ejercicio privado de la medicina veterinaria para atender animales afectivos

Las autoridades cubanas dieron marcha atrás a la prohibición del ejercicio privado de la medicina veterinaria, que había quedado expresamente vetado en un reciente Decreto Ley. Tras las fuertes críticas populares, se permitirá que estos profesionales trabajen por cuenta propia en la atención de animales afectivos, según informó este martes el ministro de Economía Alejandro Gil.

El titular de economía participó en el programa televisivo Mesa Redonda para hablar sobre las nuevas flexibilizaciones dirigidas al sector privado. Gil comentó la eliminación del listado de 127 ocupaciones permitidas hasta ahora y la implementación de un nuevo Clasificador Nacional de Actividades Económicas que incluye más de 2.000, una información que se había adelantado el pasado sábado.

Sin embargo, ni el titular de economía ni la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó -también invitada al programa- ofrecieron detalles sobre uno de los temas que más curiosidad y temores ha provocado en los últimos días entre la población cubana: la lista de las 124 ocupaciones que quedarán claramente prohibidas en las nuevas normativas que regirán el sector privado del país.

En lugar de esta información, Feitó optó por explicar que el anterior listado de licencias autorizadas "se reducía a 127 actividades nada más, cuando la economía de nuestro país es mucho más amplia". De manera que "hacía falta buscar una forma de desatar la creatividad" de los cubanos" para que la Isla "cuente con todos los actores económicos para lograr el desarrollo".

Del listado de las prohibidas, Feitó solo hizo alusión al ejercicio docente. "La enseñanza es una responsabilidad del Estado en Cuba", aseguró de manera tajante la titular de Trabajo. Aunque matizó que se permiten los llamados repasadores , los profesores que enseñan lecciones sobre tránsito, los maestros de idiomas y otras enseñanzas paralelas a la regular y que ya estaban autorizadas en la lista anterior.

"Una actividad no cabe en una norma. A partir de ahora el alcance se define a partir del proyecto que presente el interesado. Siempre y cuando no viole ni contravenga nada de lo que está en la lista negativa, se procede a que pueda ejercerse por la persona", añadió la ministra. Además, una "ventanilla única" facilitará los trámites para recibir las autorizaciones para el ejercicio del trabajo particular.

"Aquí no hay nada improvisado", subrayó por su parte Gil y advirtió que "ahora vamos a empezar a hablar en negativo" en relación a la nueva lista de ocupaciones vedadas, en lugar de la anterior que se basaba en las autorizadas. "No se puede hacer; no se permite", así enumeró el ministro algunas de las frases que comenzarán a escucharse en la escena "comunicacional" en los próximos días.

El funcionario también recalcó que el embargo de Estados Unidos hacia Cuba afectó el desarrollo del trabajo por cuenta propia, "impactado directamente" al turismo y a los viajes, con la eliminación de los cruceros. Según Gil, las políticas afectaron desde antes de la pandemia, a los paladares, los arrendamientos de viviendas y el transporte.

En la Isla, según confirmó Gil, existen actualmente más de 600.000 trabajadores por cuenta, una información a la que Feitó agregó que el 30% son jóvenes y las mujeres representan el 35%.

El fin del listado que ha regido por años las ocupaciones permitidas en el sector privado ha sido una reforma largamente anhelada por los emprendedores y, según analistas, podría potenciar la expansión del trabajo por cuenta propia en medio de la grave crisis económica que atraviesa la Isla.

La medida ha tardado más de medio año en concretarse desde su anuncio en julio pasado, cuando el Gobierno lanzó un paquete de medidas para enfrentar el profundo impacto que la pandemia ha provocado en Cuba. Entre estas decisiones se incluyeron la apertura de tiendas en Moneda Libremente Convertible, la ampliación del trabajo por cuenta propia además de la autorización de pequeñas y medianas empresas, esta última aún sin aprobarse.

En un texto publicado este martes, el economista Pedro Monreal detalla que el nuevo Clasificador identifica 148 actividades en la elaboración de alimentos y bebidas, "lo que equivale aproximadamente al 70% de las actividades autorizadas hasta ahora". El economista cataloga esta ampliación de "potencial" para extender el sector "en la esfera de la actividad transformativa, específicamente en el sector industrial".

No obstante, Monreal advierte que "una característica importante de las actividades industriales es que para que estas puedan ser desarrolladas de manera eficiente debe utilizarse el formato empresarial". Por lo que a la extensión del trabajo por cuenta propia debería le debería suceder "la legalización en un plazo breve de las pequeñas y medianas empresas privadas".

