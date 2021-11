"Han obligado" a Cuba a convertirse en dictadura para defenderse, opina Silvio Rodríguez

El cantautor Silvio Rodríguez considera que hay "sectores ortodoxos del Gobierno cubano que han obstaculizado cambios" acordados en los dos últimos congresos del Partido Comunista de Cuba y, aunque no aclara a quiénes se refiere, sí se deduce que entre ellos no cuenta al actual presidente Miguel Díaz-Canel, al que libra del dardo por considerar que comprende la "necesidad de romper cierta inercia" y estar aprobando leyes que lo demuestran. "Todo eso es esperanzador", sostiene.

El trovador fue entrevistado por la revista chilena Culto, integrante del medio La Tercera, y el oficialista Cubadebate ha reproducido de manera íntegra la conversación sin editar, aunque ello haya supuesto que se cuelen en su espacio palabras que no aparecerían de manera consciente en ese medio, entre ellas la calificación de dictadura para el Gobierno de Cuba. Rodríguez llega a admitir el calificativo para el régimen cubano, aunque, a su juicio, lo sería obligado por las circunstancias.

Aunque no aclara a quiénes se refiere, sí se deduce que entre ellos no cuenta al actual presidente Miguel Díaz-Canel, al que libra del dardo por considerar que comprende la "necesidad de romper cierta inercia"

"A Cuba llevan más de 60 años asfixiándola, agrediéndola, calumniándola, y cuando se defiende es dictadura. Puede que lo sea, que la hayan obligado a serlo en alguna medida. ¿Quiénes la obligaron? La mayor dictadura del planeta: la del egoísmo, la del dinero, la que no cree en el amor sino en la usura", señala cuando se le pregunta qué siente cuando escucha la palabra asociada al Gobierno de la Isla.

Rodríguez es preguntado por las manifestaciones del 11 de julio, tras las cuales el músico afirmó que había que liberar a los presos que protestaron de forma pacífica. El cantautor insiste en que "el bloqueo inmisericorde" impuesto por "el régimen imperial durante 62 años y "las 243 medidas de asfixia extras de Trump" se sumaron a la actitud del actual presidente de EE UU, Joe Biden, que no ha retrocedido en ninguna de ellas y a la pandemia. La combinación de todo ello supuso, reflexiona, la aparición de "expresiones de agotamiento".

No obstante, y aunque el cantante sigue mostrándose parcialmente inconforme con cómo intervinieron las autoridades aquel día, considera que podría haber castigos peores. "Un Gobierno podrá equivocarse calificando a las personas que hacen una protesta; pero una cosa es equivocarse en las palabras y otra muy diferente es mandar contra los manifestantes carros de combate y tropas armadas hasta los dientes que disparan escopetas sobre la multitud, matando y vaciando ojos, como he visto que pasa en otros países", responde cuando se le pregunta si llamar mercenarios o delincuentes a los manifestantes es tener respeto por los derechos de los ciudadanos.

La publicación cita a centenares de detenidos con Cubalex como fuente, una alusión que permanece en la versión de Cubadebate.

El cantautor cubano hace hincapié en los males que ha traído consigo el embargo y lo fundamenta alegando que, si no fuera así, se habría eliminado ya. "Si los que lo diseñan no creyeran que es fundamental, ya lo hubieran levantado. Esa hubiera sido la política idónea para demostrar el fracaso de la tesis de Cuba. Entonces ¿por qué no lo levantan? ¿Será porque no quieren que el mundo vea lo que puede ser Cuba sin bloqueo?", pregunta retóricamente el artista que, acto seguido se responde:

"Sospechan que seríamos un país aún más solidario, un país que posiblemente haría vacunas y las repartiera en todos los países donde no hay, en tantos sitios donde los que gobiernan no se ocupan de sus pueblos. Cuba sin bloqueo sería un país aún más generoso y solidario, o sea, un terrible peligro para el egoísmo universal", insiste. Pese al discurso, Rodríguez admite: "Por supuesto que el bloqueo no es el único responsable de nuestras dificultades".

Silvio Rodríguez habla también de Patria y Vida, un mensaje que, a su juicio, es "un hermoso lema" que ya se le ocurrió a Fidel Castro inspirándose en una niña que estaba presente mientras él hablaba en una escuela. "No tengo reparo en repetirlo, aunque me es imprescindible decir primero Abajo el Bloqueo", alega, preguntado por su opinión sobre las palabras. En cuanto a la canción, asegura, no la ha escuchado por ser "afín a otro tipo de música".

Silvio Rodríguez habla también de Patria y Vida, un mensaje que, a su juicio, es "un hermoso lema" que ya se le ocurrió a Fidel Castro inspirándose en una niña que estaba presente mientras él hablaba en una escuela

El artista también reclama que se mencione entre los músicos urbanos críticos con el oficialismo a su propio hijo, Silvito el Libre –al que califica de destacadísimo rapero– y admite que hay muchos jóvenes en contra de la Revolución pero, considera que también hay otros que no están en la oposición y no son tan divulgados. "Buena parte de la prensa mundial está enfocada en eso. Todos los días estamos en primeras planas", opina el cantautor, que insiste en que hay una suerte de complot para castigar a Cuba por "haberse atrevido a ser ella misma".

En cuanto a sus colegas de generación que en los últimos tiempos se mostraron críticos con el régimen, como Pablo Milanés, Leo Brouwer o Chucho Valdés, Rodríguez es contundente. Afirma que los conoce y admira y que, incluso, está de acuerdo en parte. "Escuché lo que dijo Leo y, por supuesto, lo comparto. No mencionó ni una sola cosa que no haya dicho en Cuba. Somos amigos desde hace más de medio siglo, me consta su humanismo, su hondo compromiso con nuestro país e incluso su antiimperialismo radical", zanja.

En la entrevista, el periodista también se interesa por las inquietudes del artista en lo referente a la trascendencia. "¿Le preocupa su legado, lo que se diga de usted cuando ya no esté?", inquiere. "He tenido mucha suerte –responde Rodríguez–. En vida he podido ver que algunas canciones que compuse sobrevivieron varias décadas. Me siento profundamente agradecido por eso, pero no me hago ilusiones".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.