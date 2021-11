Los músicos cubanos Chucho Valdés y Leo Brouwer se pronuncian por la libertad

Las figuras internacionales de la música cubana Chucho Valdés y Leo Brouwer quieren dejar claro que hoy están muy lejos de hacer la férrea defensa del régimen que hicieron durante tantos años, aunque les haya valido la crítica de muchos seguidores tras colocarse este lunes al lado de los manifestantes del 15N.

Ambos, que ya se pronunciaron en contra de la represión del régimen tras las manifestaciones espontáneas del pasado 11 de julio, vuelven a hacerlo con contundencia tras el 15N, fecha en que las amenazas, el acoso y la represión de las fuerzas de seguridad frustraron la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago.

"Hace muchos años vi a la policía de Batista arremetiendo sin piedad contra los estudiantes universitarios", escribe en su muro de Facebook Chucho Valdés, quien cuenta que entonces era un estudiante de la Escuela Normal para maestros que vivía con "terror" el paso de la policía ante las aulas, "pues los jóvenes y el pueblo no podía manifestarse libremente pidiendo cambios o la salida del presidente".

En 1959, continúa el pianista, hijo de Bebo Valdés, quien salió de Cuba en 1960 y murió en su exilio de Estocolmo, Suecia, "se prometió que nunca más volverían a repetirse cosas como esas, que habría libertad de expresión y elecciones libres. Por supuesto lo creímos, pero las imágenes que veo son increíbles", dice, sin especificar, en su post, que concluye pidiendo "libertad para todos los cubanos".

La publicación ha sido celebrada por algunos usuarios, pero criticada por otros. "Gracias por estar del lado de la luz y del lado de los hombres con dignidad y con valores", le dice una admiradora. "Usted nada le debe al gobierno de Cuba, su pueblo sigue siendo el mismo, esté donde esté". Frente a expresiones de ese corte, están también los decepcionados. "Qué lástima. Sigues siendo un gran artista, pero ya no un gran ser humano. Has muerto para los como yo", dice otro lector con severidad.

Durante todo este lunes, activistas o simples vecinos difundieron a través de las redes pequeños videos que mostraban las intrusiones violentas de uniformados o agentes de civil en las casas para detener a ciudadanos que habían tendido ropa blanca, el color escogido para la protesta a favor de la libertad.

Por su parte, el compositor y guitarrista Leo Brouwer publicó en sus redes un video en el que sale él mismo caminando en la oscuridad con una vela y su propia voz en off aseverando que apoya a todos los cubanos, entre los que se incluye, "que piden un país mejor" y "ese derecho de expresión con que cada humano nace". "Por una vez que se vive hay que hacerlo con dignidad y decoro, sin manipulación, sin odio, y mucho menos enfrentándose", se oye decir al músico, una reconocida figura en todo el mundo que llegó a dirigir importantes festivales dentro de la Isla y ha sido mentor de otros artistas. "Para mí es triste referirme a Cuba como el país del no", asevera, "como una isla perdida, hundida o destruida, donde nada es posible, donde todo es censurado, criticado, tras un poder inquisidor que repudia lo que no sea su conveniencia".

Brouwer desea que "las actuales y futuras generaciones de cubanos se sientan orgullosas de su tierra" y, así, asegura unirse "a [sus] colegas artistas y pueblo en general": "No quiero más quebranto ni más sufrimientos. Basta ya".

Queda claro que ninguno de los dos estaría hoy, como estuvieron en 2003, entre los firmantes de aquella que justificaba el fusilamiento de tres jóvenes por secuestrar un ferry en un intento de salir del país.

Sin nombrarlos, pero ilustrando con una foto de Valdés un artículo titulado Música complaciendo a Miami: genuflexión y pacificancia, la revista cultural oficialista La Jiribilla arremete contra la "avalancha de seducciones" que asegura ejerció Estados Unidos sobre varios músicos cubanos a raíz del deshielo iniciado por el entonces presidente Barack Obama.

En la nota sí mencionan a otros artistas como Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno o Maykel Castillo Osorbo, a quien, sin decir que se encuentra en prisión desde el pasado mayo, califican con sorna de "nueva estrella lingüística". Tampoco se refieren en la nota que todos ellos, artífices de Patria y Vida, convertida en himno de las protestas en la Isla, estarán presentes en los Grammy Latinos este jueves, donde la canción compite en dos categorías.

