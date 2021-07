Los Van Van, Chucho Valdés, Leo Brouwer y otros artistas cubanos se ponen del "lado del pueblo"

Las voces de artistas cubanos internacionales críticas contra la represión desatada por el régimen desde las protestas del domingo se van multiplicando. Entre ellas, son llamativas las de figuras anteriormente afines al régimen o muy prudentes en manifestar su opinión política, por ejemplo los músicos Leo Brouwer y Chucho Valdés, que firmaron en 2003 una carta justificando el fusilamiento de tres jóvenes por secuestrar un ferry en un intento de salir del país.

"¡Qué dolor, qué tristeza, que se llegue al abuso del poder!", escribe en Facebook Brouwer. "Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba fuesen a agredir a gente común y pacífica como somos los cubanos. Cuando el cubano protesta, no cabe duda de que la política o, mejor dicho, el poder político y militar se ha extralimitado", e inquiere: "¿Cómo pueden vivir tranquilos?".

Los miembros de la célebre orquesta Van Van también se pronuncian vía redes sociales. "Los Van Van de Cuba existen gracias a nuestro pueblo cubano, por lo tanto siempre apoyaremos al pueblo, sea quien sea, piense lo que piense, defienda la ideología que defienda, siempre con el máximo respeto", publican. "Apoyamos a los miles de cubanos que reclaman sus derechos, debemos ser escuchados. Digamos no a la violencia y al atropello, llamemos a la paz en nuestras calles".

En el mismo sentido se pronunciaron Chucho Valdés y Haydée Milanés. "Me da mucha tristeza lo que está sufriendo mi pueblo, incluida mi familia", escribió Valdés en sus redes oficiales. "¡Basta ya de engaños y mentiras! Es imprescindible la ayuda humanitaria internacional".

Milanés, quien se puso de lado de los artistas que el pasado 27 de noviembre lograron, con una manifestación pacífica, un diálogo con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, expuso el lunes que el pueblo cubano "ha salido pacíficamente a las calle con sus demandas" y que el Gobierno tiene "la obligación de escucharlo". Es inadmisible, aseveró, "que las autoridades estén convocando a un enfrentamiento entre cubanos. ¡Basta ya de represión, basta ya de violencia!"

El cantante Leoni Torres, que ya se había pronunciado a favor de las protestas del domingo y estrenó el pasado mes un videoclip con Willy Chirino, realizó este martes una emisión en directo desde La Habana, junto a su esposa, la actriz Yuliet Cruz, condenando "la violencia desatada por el Gobierno de Cuba contra el pueblo". "No hay justificación", declara ahí Cruz, "se pudo haber evitado todo esto". "No se puede reprimir a un pueblo que está pidiendo que lo escuchen", prosiguió la actriz. "Tiene su total y legítimo derecho de decirte lo que no quieren y el trabajo de los gobernantes es escuchar y responder ante ese llamado".

Torres apostilla: "Fomentar una guerra civil entre cubanos no es la manera. Eso fue la peor decisión que pudieron tomar los gobernantes".

Otros músicos, que hasta ahora nunca se habían significado, son Pupy Pedroso, Elito Revé o Adalberto Álvarez.

"Con dolor e indignación veo cómo se maltrata a mi pueblo", escribió Pedroso, "por el solo hecho de no estar de acuerdo con lo que no quieren, solo por protestar". Y expresó: "Mi pueblo, estoy a tu lado".

Revé, por su parte, externó que "la violencia es el último recurso de los incompetentes": "No a la violencia contra mi pueblo, hermanos, amigos, público y familia".

"Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país", refirió Álvarez. "Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente". "Las calles de Cuba son de los cubanos", argumentó. "A ese pueblo le debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos", porque "más allá del pensamiento político está el derecho humano".

El pintor Lázaro Saavedra ha ido más allá y, en un comentario a un video que compartió el lunes, en el que se observan a agentes vestidos de uniforme y de civil arremeter a palos contra un hombre que defiende a un joven, se planta: "Yo no expongo más en ninguna institución estatal de este país y cancelo mi exposición personal con mis hijos para este año en Galería Habana". No existe ninguna justificación, dice entre exclamaciones el artista, "para este uso desmedido de la fuerza contra civiles y menos con la intervención de tropas especiales".

"En vivo para España, hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar"

Hasta el momento, no hay cifras oficiales de muertos, heridos y detenidos. El Gobierno solo ha reconocido hasta el momento un fallecido, un hombre de 36 años que participó en una protesta el lunes en la barriada marginal de La Güinera, en La Habana. Las organizaciones civiles cuentan unos 5.000 arrestados o investigados desde el 11 de julio, incluyendo 120 activistas y periodistas.

Una de las detenciones pudieron verla los españoles en directo por televisión abierta este martes. La conocida youtuber cubana Dina Stars, que había publicado un video de su participación en una manifestación pacífica en La Habana el domingo, estaba en entrevista con el programa Todo es mentira, del canal Cuatro, cuando agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron en su vivienda para llevarla a la estación de Zapata y C, según declaró la influencer. "En vivo para España, hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", dijo, antes de tener que cortar la comunicación.

Según contó a la agencia Efe Edy Suárez, testigo de la detención, cuando él y otros amigos fueron a la céntrica estación a preguntar por el paradero de la joven, los agentes les explicaron que había sido trasladada a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana.

"No se sabe nada de ella. Estamos preocupados", declaró a Efe Suárez, que espera "que el ejemplo de Dina sirva para que la gente se solidarice con otros jóvenes cubanos perdidos que fueron arrestados el domingo y no se sabe dónde están".

