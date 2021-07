"De tanta hambre que pasamos nos comimos el miedo"

Por primera vez desde hace casi 30 años, y como dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, "los ojos del mundo están puestos sobre Cuba". Las declaraciones de personalidades y artistas en apoyo a los manifestantes han ido creciendo a medida que se publican más imágenes de las protestas.

"Lo que está pasando es que llegamos a un tope de resistencia, de tolerancia. El cubano ya se dio cuenta, por la información que tiene a través de las redes sociales, que todo el supuesto ideal revolucionario es amorfo y que nos están manipulando desde hace muchas décadas", asevera a 14ymedio Wendy Guerra.

La escritora señala que "no hay un diseño, no hay una economía, ni buena ni mala, no existe un plan económico", y que "la gente se está muriendo de hambre, literalmente". "Para comprar una aspirina en el mercado negro, que es donde aparece", recuerda, además, "hay que pagar 1.000 pesos (40 dólares)".

"Los cubanos que están en las calles están desarmados", dice Guerra. "El pedido de Díaz-Canel de ayer fue simplemente mandar gente armada, aunque vestida de civil, hacia las calles y enfrentar a los cubanos con cubanos, militares armados pero con ropa de civil contra el pueblo hambriento". Sería, sentencia, "una guerra civil provocada por el presidente".

"Esto es un problema que ha generado la represión de un Gobierno que no deja al pueblo moverse, que lleva 62 años con un solo partido y una sola voz"

Acerca de las declaraciones del mandatario cubano, culpando a Estados Unidos de fomentar el descontento social mediante el embargo y una campaña orquestada, la poeta y novelista es clara: "Saquen a los norteamericanos de la conversación porque ellos no han formado esta crisis interna". "Esto es un problema que ha generado la represión de un Gobierno que no deja al pueblo moverse, que lleva 62 años con un solo partido y una sola voz, a pesar de la depauperación ideológica y mental de su política", afirma.

"Los cubanos de la Isla no han pensado en ninguna anexión, como afirma Díaz-Canel", continúa Guerra, "y el bloqueo es un tema viejo que hay que hablar en otro momento".

Ahora, pide la escritora, "hace falta la fuerza de Naciones Unidas para que entre a Cuba y ayude a la gente para que no siga muriendo de fiebre, de coronavirus, de hambre".

Por eso, se dirige a "todos los escritores, periodistas, blogueros, funcionarios" del mundo para que "se den cuenta de lo que está pasando en Cuba y las ONG no pacten más con el Gobierno", ni digan "mentiras" por "quedar bien" y poder permanecer dentro de la Isla.

A los corresponsales de medios internacionales les exhorta: "No cuiden más sus credenciales y digan la verdad. El Centro de Prensa Internacional está poniendo en tela de juicio lo que ellos dicen para quitarles las credenciales y los están manipulando. Que se diga la verdad, sin exageraciones, pero que se diga lo que está pasando".

"¡El hambre nos movilizó! El hambre nos comió el miedo", concluye Guerra, con una reflexión parecida a la del reguetonero Yomil, quien escribió en Twitter "De tanta hambre que pasamos nos comimos el miedo".

"Lo siento, señores dirigentes de este país, si no saben reconocer sus errores y tratar de arreglar todo lo mal que han hecho por años van a tener que matarnos"

El cantante Leoni Torres, quien hace unos meses sufrió una campaña en redes por parte de la Seguridad del Estado por la canción que grabó junto a Willy Chirino para el Día del Padre, también se ha expresado contundentemente a través de redes sociales. "Cuba completa en la calle. ¡Ya es hora de escuchar a su pueblo!", escribió en su muro de Facebook.

"¡¡¡Ni se les ocurra agredir a un solo cubano!!!", pidió, y continuó: "Lo siento, señores dirigentes de este país, si no saben reconocer sus errores y tratar de arreglar todo lo mal que han hecho por años van a tener que matarnos". Torres anuncia que defenderá a su "pueblo", "a ese al que ustedes le han robado todo", además de "los sueños, las vidas, la alegría, el derecho a reclamar lo que nos toca" y finalizó: "Esta es la única vida que nos tocó vivir y no es como ustedes quieran que vivamos. ¡¡¡Ya me cansé!!!".

Mientras tanto, las detenciones en el país continúan y los familiares de muchos manifestantes encarcelados han salido a las calles a exigir saber de sus hijos, hermanos, parejas, sobrinos, nietos. Así sucedió frente a una estación policial de La Habana este lunes, según registró EFE en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

