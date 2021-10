Cuba designa como viceministra a la negociadora del deshielo con EE UU

Josefina Vidal, miembro del Comité Central del Partido Comunista y una de las negociadoras del llamado deshielo de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, fue designada como viceministra de Relaciones Exteriores, según dio a conocer la Cancillería.

Vidal cuenta con un doctorado en relaciones internacionales en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y hasta antes de esta designación se desempeñaba como embajadora de Cuba en Canadá.

A través de su cuenta de Twitter, este lunes señaló que en el contexto actual de la Isla, en lo cual incluye el "bloqueo" y "los planes desestabilizadores de EE UU", "sin dudas no somos los más afectados, pero sí los más castigados", y continuó, sin dar mayores detalles: "sepan que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deja engañar, un pueblo suficientemente numeroso, valiente y heroico para luchar, al que no le asustan amenazas".

Conocedora de las políticas cubanas y el entorno diplomático de Estados Unidos, pues entre 1999 y 2003 se desempeñó como primera secretaria en la Sección de Intereses de la Isla en Washington, presidió la primera y segunda ronda de las conversaciones entre Cuba y EE UU.

En 2003 tuvo que abandonar el territorio estadounidense junto a otros 14 diplomáticos cubanos, a quienes George W. Bush declaró persona non grata argumentando presuntas "actividades no apropiadas e inaceptables" de espionaje. Entre los señalados estaba el entonces cónsul José Anselmo López, esposo de Vidal Ferreiro.

De regreso a La Habana, se unió a la división de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se ha desempeñado además como directora de Estados Unidos (2012–2013), directora de América del Norte (2006-2013), subdirectora de América del Norte (2004–2006). En la década de los 90 se desempeñó como analista en la embajada cubana en París.

En su nombramiento actual, algunos analistas ven un posible camino para ocupar el actual puesto del ministro de exteriores, Bruno Rodríguez, aunque también un guiño a la administración estadounidense en un momento en que la Isla atraviesa una de las más agudas crisis económicas del último medio siglo.

