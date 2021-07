En Cuba "nos han quitado hasta la libertad de pensar"

Luis Robles, conocido como el joven de la pancarta, lleva ocho meses en prisión y, según comentó a 14ymedio su hermano Landy, le han negado a la defensa nuevamente la solicitud de un cambio en la medida cautelar de prisión provisional. Su juicio estaba previsto para el pasado 16 de julio, pero finalmente fue suspendido a raíz de las protestas masivas que ocurrieron en el país unos días antes.

Robles fue detenido el pasado 4 de diciembre por protestar en el Boulevard San Rafael, en La Habana. Se manifestó pacíficamente, al mostrar con sus brazos en alto una pancarta en la que pedía libertad, el fin de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

Este viernes, una página en Facebook creada con el nombre del activista para exigir su libertad, publicó un video en el que Robles habla de sus pensamientos, deseos y también de las razones que lo llevaron a ser contestatario. El material fue grabado el pasado 1 de diciembre, "un día antes de su cumpleaños", se lee. Tres días después fue arrestado y el régimen lo acusa de "propaganda enemiga" y "resistencia".

Deseamos de corazón un cambio, un cambio de sistema, un cambio de país, porque realmente el comunismo ha convertido a este país en un verdadero infierno

Transcribimos el texto integral de esta declaración que, con más de siete meses de antelación, refleja las terribles frustraciones de los jóvenes que salieron a las calles de todo el país el pasado 11 de julio.

"Buenas noches mi gente de Facebook. Primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Luis Robles Elizastigui, tengo 27 años y tengo una inquietud por todo lo que está pasando actualmente en las redes sociales. Traté de hacer una directa pero no sé por qué no se pudo. Muchos jóvenes como yo, no estamos de acuerdo con lo que está pasando aquí en Cuba.

"Deseamos de corazón un cambio, un cambio de sistema, un cambio de país, porque realmente el comunismo ha convertido a este país en un verdadero infierno, en un infierno donde prácticamente es imposible respirar, no solamente respirar aire, si no respirar paz, respirar tranquilidad. Como yo, muchas veces digo, esto es una demoledora de gentes, de almas.

"Esta dictadura nos ha convertido... ya no somos seres humanos porque ni derechos tenemos, no tenemos derecho a expresarnos libremente, no tenemos derechos a ser escuchados. Cuando decimos lo que pensamos en cualquier lado la policía te cae a palos. Esto es para que lo vea la gente del mundo, esta es la realidad que vivimos los cubanos de a pie, los que no tenemos nada, ni sueños porque aquí en este país ni sueños se puede tener porque nos han cortado las alas. Una cosa que no nos van a poder cortar nunca es soñar con la libertad porque un ser humano sin libertad no es nada.

Cuando me vi sin salida, fue ir a la Plaza de la Revolución y allí formé mi película. Me quité el pulóver y grité, grité que en este país no se respetan los derechos, solamente dije la verdad

"La libertad es lo más grande que uno puede tener en la vida y estos descarados comunistas desde que llegaron nos han cortado todo tipo de libertades, libertades a una libre religión, libertades a una libre ideología, libertades a tú elegir a quién te dé la gana, no al que te impongan. Nos han quitado hasta la libertad de pensar, quieren mandar hasta en lo que pensamos.

"Les voy a hacer una pequeña anécdota, yo me manifesté en la Plaza de la Revolución por una injusticia que habían cometido contra alguien que yo quería mucho, lo creí injusto y fui a Atención a la Ciudadanía, fui al juzgado, fui a no sé cuántos lugares, y nadie, nadie me tomó en serio. Entonces, lo último que hice, cuando me vi sin salida, fue ir a la Plaza de la Revolución y allí formé mi película. Me quité el pulóver y grité, grité que en este país no se respetan los derechos, solamente dije la verdad. La policía no me tocó, me buscaron a la Seguridad del Estado, me esposaron, me montaron en una patrulla y me llevaron para una unidad que está cerca de la Plaza de la Revolución. Me meten en una celda con una pila de gente, me quitan mis pertenencias.

"Entonces me dijeron que me iba a atender un agente de la Seguridad del Estado, cuando llega el tipo, era un capitán jovencito y me meten para un cuarto solo con él. El tipo me pregunta que por qué yo hice eso, yo le dije mis razones. Se hizo el que me escuchó y me dijo: '¿Chama qué edad tú tienes?'. Yo le dije mi edad y me dijo con estas palabras: 'Tú eres un chamaco joven, no tienes antecedentes. Como tú eres una gente joven no te queremos embarcar la vida. Te vamos a soltar pero que esto no vuelva a pasar. Me pusieron una carta de advertencia. Actualmente tengo una carta de advertencia en los antecedentes penales.

Tengo un hijo aquí y quisiera de todo corazón que creciera en un país libre, que creciera en un país donde pudiera tener sueños, expectativas de desarrollarse y no en este país que tenemos hoy, donde tres viejos deciden lo que tú puedes hacer y lo que no

"Ese día yo entendí una cosa, que aquí el que se manifiesta, así tenga la razón, te embarcan la vida, si quieren, te embarcan la vida y más nunca eres persona. Ese es el mecanismo que funciona aquí en esta Isla y es lo que quiero que mucha gente en el mundo, aquí en Cuba, que abran los ojos, que es tiempo ya de acabar con esta dictadura.

"Esta generación no está dispuesta a seguir aguantando. No. Este es el tiempo de nosotros y tenemos que aprovecharlo. Por eso le pido a todo el que me escuche que se sumen a la lucha, yo estoy sumado. Sí, reconozco que puedo tener miedo, tengo miedo a que me desaparezcan, a que me destruyan la vida, pero de lo que más tengo miedo y lo que más me asusta, es a seguir teniendo miedo. No, no puedo seguir permitiéndome sentir miedo en mi propio país, donde yo tenía que sentirme libre, tenía que sentirme realizado y no destruido como persona.

"Tengo un hijo aquí y quisiera de todo corazón que creciera en un país libre, que creciera en un país donde pudiera tener sueños, expectativas de desarrollarse y no en este país que tenemos hoy, donde tres viejos deciden lo que tú puedes hacer y lo que no. No, ese no es el país que yo quiero para mis hijos. No sé si muchos tendrán este sentir, pero uno por los suyos daría la vida y yo por mi hijo daría la vida. Entonces, si me sumo a la lucha no lo estoy haciendo solo por mí, lo estoy haciendo por mis hijos y lo estoy haciendo por todos los míos.

Pido que esa llama no se apague, que esa llama siga prendida y crezca aún más y sea un fuego arrasador y acabe de una vez con la escoria que ha destruido nuestro país

"Muchas de las personas que viven hoy aquí en Cuba están pasando por lo mismo que he pasado yo, que he tenido que hacer veinte mil maravillas para poder darle el sustento a mi hijo. He tenido que hacer incluso cosas que nadie se imagina. El salario aquí es una burla. Este sistema lo único que tiene son esclavos. Te matas un mes trabajando y te pagan una miseria de sueldo, hasta te descuentan. Yo trabajé para el Estado y te descuentan una cantidad de cosas. Entonces hermano, este no es el país que yo quiero para mi hijo, no.

"También he pensado en optar por la alternativa que han encontrado muchos y es huir. Sí, huir sería una opción pero uno tiene el sentir de su tierra y uno siempre quiera regresar a su tierra. Y mi hermano, si hay una posibilidad, una sola, de ver a mi tierra libre, yo la tomo. Por eso te pido que si tu te quieres unir también, si nos unimos y somos uno solo, Cuba puede ser libre. Si tú lo piensas Cuba sí puede ser libre. Entonces hermano, la lucha comenzó, el Movimiento San Isidro ha prendido una llama de libertad en el corazón de muchos cubanos. Por eso pido por este medio que esa llama no se apague, que esa llama siga prendida y crezca aún más y sea un fuego arrasador y acabe de una vez con la escoria que ha destruido nuestro país, que ha destruido los sueños, que nos ha convertido en máquinas, sobreviviendo".

