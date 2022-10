El 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza

La preocupación de los cubanos por la falta de comida ha crecido en el último año, según el informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba que elabora, por quinto año, el Observatorio cubano de derechos humanos (OCDH), con sede en Madrid. En el anterior documento, la alimentación era el mayor problema de los ciudadanos, con un porcentaje del 60%, frente al 64% de este año.

La encuesta se realizó desde julio a 1.227 personas de 59 municipios y en 14 provincias y refleja como dato más preocupante que el 72% de cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido según el Banco Mundial en 1,90 dólares diarios. Llama la atención, en un país que hizo una revolución para abolir las clases sociales, la constatación de una enorme desigualdad entre quienes reciben y no remesas. De los que declaran tener problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir, el 27% reciben remesas y el 65% no.

Después de la situación alimentaria, la Tarea Ordenamiento se consolida como segundo problema en importancia para los cubanos (un 36% frente al 29% del pasado año) y le sigue la inflación, que casi se duplica, pasando del 17% al 31%. Se mantienen más constantes la situación política, aunque sube seis puntos; el Gobierno, que aumenta ocho; y el la inseguridad ciudadana, que pasa de 12% a 17%. En cambio, uno de los grandes saltos es la emigración, que el año pasado preocupaba a solo un 7% de la población y este año sube a 18%.

Los medicamentos faltan a ocho de cada diez personas que se ven obligados a recurrir al mercado negro, familiares en el exterior o, a la labor solidaria

El 74% de los encuestados valora negativamente la gestión económica y social del Gobierno cubano, que es "muy negativa" para el 51%. Pero, además, el estudio muestra la desafección de la juventud con el sistema político de manera muy clara. Para el 42% de los jóvenes de 18 a 30 años, este es el mayor problema de Cuba. También muestran un alto grado de preocupación por los presos, con un 25% de menciones, algo comprensible debido al alto número de encarcelados en protestas con edades más bajas. La brecha generacional también se percibe al hablar del embargo, que es un dato que preocupa al 14% de los mayores entre 61 y 70 años.

En cuanto a la sanidad, la corrupción sistémica queda patente en el documento, que revela que el 56% de los encuestados dice que es necesario hacer algún regalo o pago para resolver sus consultas médicas. Los medicamentos faltan a ocho de cada diez personas que se ven obligados a recurrir al mercado negro, familiares en el exterior o, mayoritariamente, a la labor solidaria centralizada en las iglesias (un 57%).

También el informe deja datos demoledores de los servicios más básicos. El 44% de las viviendas del país necesita rehabilitación y el 12% está en peligro de derrumbe. Solo el 23% de las casas están en buen estado, o así lo consideran sus habitantes. Además, hay un 15% de hogares sin agua potable y los cortes eléctricos llegan al 72%. En julio y agosto, alcanzan el 62% los encuestados que padecen apagones superiores a las 6 horas diarias.

En cuanto a los datos laborales, el 30% de cubanos dice tener trabajo a tiempo completo, frente al 14% que lo hace a tiempo parcial, pero el 15% están jubilados y el 10% no tienen trabajo. Si a ello se suman quienes trabajan en el hogar (un 15%), los incapacitados por enfermedad (5%) y los estudiantes (6%) es fácil concluir que hay pocas personas que sostengan el Estado.

La mayoría de cubanos se considera infeliz, con un 55% que señala tener algún sentimiento de este tipo

Es significativo que la mayoría de encuestados consideran que hay discriminaciones de distintos tipos a la hora de acceder a un empleo, predominando la ideológica, que señalan un 82% de los preguntados. Además, el 70% consideran que no hay libertad sindical y, en consecuencia, un 72% dijeron no pertenecer a ninguna organización laboral. El 64% considera que no se respetan los derechos laborales en Cuba.

Por último, un dato triste: la mayoría de cubanos se considera infeliz, con un 55% que señala tener algún sentimiento de este tipo; un 13%, además, se declara "completamente infeliz" y solo un 14% considera que en los próximos años algo puede mejorar.

"Son más de seis décadas con un modelo político, económico y social que no funciona. La mayoría de la población vive agobiada por la falta de alimentos, medicinas y el deterioro de todos los servicios públicos. Este descalabro está en la base de las protestas que han ocurrido en las últimas semanas en diversas localidades de la Isla, en las que los reclamos son de libertad. Crece la conciencia de que la causa de los problemas socioeconómicos cubanos es política", señala el OCDH, que presentó este jueves el estudio.

"El panorama de los derechos sociales en Cuba es un mensaje contundente hacia aquellos que en el exterior todavía creen que el modelo cubano es imitable en sus países", concluyó la organización.

